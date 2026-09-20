España

La tarifa de la luz en España para este 21 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este lunes 21 de septiembre.

Al cambiar constantemente, es importante estar informado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio de la luz

Día: 21 de septiembre

Precio de media: 139.23 euros por megavatio hora

Precio más alto: 263.9 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 1.52 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 21 de septiembre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.76 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 185.37 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 183.56 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 174.16 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 184.67 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 211.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 263.9 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 212.25 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 11.85 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.52 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.82 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 1.52 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.43 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 6.07 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 27.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.55 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 251.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 253.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 225.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.

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