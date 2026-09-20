La tarifa de la luz en España para este 21 de septiembre

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este lunes 21 de septiembre.
Al cambiar constantemente, es importante estar informado sobre los precios de la energia eléctrica.
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Precio de la luz
Día: 21 de septiembre
Precio de media: 139.23 euros por megavatio hora
Precio más alto: 263.9 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 1.52 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad por hora
A lo largo de este lunes 21 de septiembre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.76 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 185.37 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 183.56 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.0 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 174.16 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 175.0 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 184.67 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 211.7 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 263.9 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 212.25 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.1 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 11.85 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.52 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.82 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 1.52 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.43 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 6.07 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 27.0 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.55 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.0 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 251.3 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 253.01 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 225.0 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.
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