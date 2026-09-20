Marlaska vuelve a Ceuta este lunes mientras miles de migrantes siguen en la calle y crece la tensión en la ciudad

Traslado de personas migrantes de las playas de El Trampolín y Benítez en Ceuta a dispositivos de acogida. (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este lunes a Ceuta para supervisar los recursos habilitados para atender a los migrantes que llegaron de forma irregular desde Marruecos a finales de julio. La visita se producirá mientras miles de personas continúan sin plaza en los dispositivos de acogida y permanecen acampadas en playas y calles de la ciudad, por lo que la tensión y el malestar de los vecinos no han dejado de aumentar en estas últimas semanas. El Gobierno, a partir de los datos que le facilitan las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad, estima que permanecen en Ceuta unos 10.000 migrantes y que entre 3.000 y 4.000 viven en las calles.

Según informó el Ministerio del Interior, el ministro recorrerá el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CETI), varias unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio que se abrieron en la ciudad autónoma, según ha informado la agencia EFE.

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Se trata del cuarto desplazamiento de Marlaska a Ceuta desde que comenzó la crisis humanitaria, social y política, que ha disparado la xenofobia y el racismo y ha servido como caldo de cultivo y altavoz para los discursos de la derecha y ultraderecha, además de haber derivado en un creciente enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Juan Jesús Vivas y el PP.

Imagen de los uno de los dispositivos habilitados para la acogida temporal de migrantes en Ceuta. (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

Más de 6.000 plazas habilitadas

El último espacio que el Gobierno ha puesto en marcha está ubicado en el Puerto de la ciudad y allí fueron trasladadas el viernes un total de 1.700 personas que estaban en las playas de El Trampolín y Benítez. Este dispositivo se suma a las 1.300 plazas abiertas en Loma Margarita, las 1.200 de Loma Colmenar, las 500 adicionales habilitadas en el CETI y las 320 de La Hípica, según las últimas cifras facilitadas a EFE por la Delegación del Gobierno. En total, ya son más de 6.000 plazas habilitadas en espacios temporales de acogida.

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“Es indispensable que estas personas estén bien atendidas en lugares acotados para ser filiadas e iniciar los trámites de devolución y así se seguirá haciendo con el resto de personas que quedan en la ciudad autónoma”, según han señalado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que destaca que “cuanto antes estén en esos espacios, antes se procederá a los retornos y antes se recuperará la ansiada normalidad”.

"Hemos abierto unas nuevas instalaciones con el objetivo de que puedan ser filiados y sean devueltos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley", ha afirmado.

En estos centros se registran sus datos y se realiza el triaje, una primera evaluación para comprobar su identidad, estado de salud, posibles situaciones de vulnerabilidad y eventuales necesidades de protección internacional. En el caso de que no puedan solicitar asilo, el Gobierno ya ha reiterado que no podrán entrar legalmente en España y que serán devueltos al país de origen, en su mayoría a Marruecos.

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La situación de los menores no acompañados sigue un cauce distinto. Una vez identificados, quedan bajo tutela de Ceuta y se abre un expediente individual para estudiar si procede la reagrupación con sus familias en Marruecos o su acogida y eventual traslado a otra comunidad autónoma. La devolución no puede aplicarse de forma automática y exige valorar el interés superior de cada niño o adolescente.