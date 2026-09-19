Los 15 ejercicios con pesa rusa para ganar fuerza, potencia y masa muscular, según un entrenador personal: “Increíblemente prácticas para el trabajo de fuerza tradicional”

15 ejercicios con pesa rusa para ganar fuerza, potencia y masa muscular (Pxhere)

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Un entrenamiento de tren inferior puede construirse con un único elemento: la pesa rusa. El entrenador personal Andrew Tracey propone 15 ejercicios con este material en un artículo publicado por Men’s Health, organizados en torno a cuatro familias de movimiento: sentadillas, pesos muertos, impulsos de cadera y desplazamientos con carga.

La forma de la pesa rusa, con un asa por encima de una masa esférica, determina buena parte de las posibilidades de uso. Puede sostenerse frente al pecho, apoyarse sobre los hombros o dejarse colgar junto al cuerpo, según el ejercicio y el objetivo buscado.

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Cuatro variantes de sentadilla según la posición de la carga

La sentadilla goblet utiliza una sola pesa sujeta frente al pecho con ambas manos. La posición actúa como contrapeso durante el descenso y concentra el trabajo en cuádriceps y glúteos. Con dos pesas colocadas junto a los hombros, en posición front rack, la carga total puede aumentar sin perder estabilidad en el torso. Esta variante se plantea como alternativa cuando la sentadilla goblet limita el peso por la incomodidad de sostener una sola carga pesada.

Hombre haciendo la sentadilla goblet. (Magnific)

Las zancadas siguen una lógica similar: una pesa frente al pecho, dos en front rack o una a cada lado del cuerpo modifican el punto de apoyo del peso. Pueden ejecutarse hacia delante, hacia atrás o con desplazamiento continuo, y una sola pesa introduce, además, un componente de estabilidad para el tronco.

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El peso muerto reparte el trabajo entre piernas y zona media

El peso muerto rumano prioriza el movimiento de cadera sobre la flexión de rodilla. La pesa desciende cerca de las piernas mientras la cadera retrocede, hasta que la tensión en los isquiotibiales marca el límite del recorrido. La variante sumo parte de una postura con los pies más separados. Esa posición acerca el cuerpo a la pesa y suma trabajo para la parte interna del muslo.

(Captura de video: YouTube)

El uso de dos pesas rusas, una en cada mano, duplica la capacidad de carga respecto a una sola unidad. A diferencia de una barra, no hay ningún elemento que cruce por delante de las piernas durante el levantamiento. Existe también una versión con una sola pesa a un lado del cuerpo, conocida como peso muerto tipo maleta. En este caso, el ejercicio añade una exigencia de control para evitar que el tronco se incline hacia el lado cargado.

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El ‘swing’ y el ‘snatch’ trabajan a partir del impulso de cadera

El swing parte de la pesa situada entre las piernas y la desplaza hacia delante mediante una extensión rápida de cadera, sin intervención directa de los brazos. El recorrido suele detenerse a la altura del pecho.

La variante conocida como swing americano extiende ese recorrido hasta colocar la pesa por encima de la cabeza, lo que añade participación de hombros y espalda alta. También puede realizarse con dos pesas rusas para aumentar la carga total sin alterar el patrón de movimiento. El snatch traslada la pesa desde la parte baja del cuerpo hasta encima de la cabeza en un solo gesto continuo. La fase inicial depende de la extensión de cadera, mientras que el tramo final se completa con el brazo.

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El paseo del granjero consiste en caminar con una pesa rusa en cada mano durante una distancia determinada. El ejercicio combina esfuerzo de piernas, tronco y antebrazos con demanda cardiovascular. La variante tipo maleta se realiza con una sola pesa en una mano. La asimetría de la carga exige mantener el torso alineado durante todo el recorrido, lo que suma trabajo para la musculatura lateral del abdomen.