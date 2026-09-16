Identifican al sospechoso del feminicidio de Claudia Tacoronte y activan su búsqueda

Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo este miércoles una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, identificado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada el sábado 13 de septiembre en Cuautla, Morelos, con un arma blanca en lo que se investiga como un intento de robo.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida ante medios de comunicación en Cuernavaca y anunció que en las próximas horas se publicará la ficha de búsqueda del sospechoso.

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“Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino”, declaró Blumenkron ante medios de comunicación.

De acuerdo con los primeros reportes, el juez especializado concedió la orden el martes 15 de septiembre, tras una solicitud de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Los videos aportados por ciudadanos y las cámaras de seguridad de la zona resultaron determinantes para la identificación del sospechoso.

Fotografía que muestra una ofrenda a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante una manifestación por su asesinato, ayer martes, en Cuernavaca, en Morelos (México). EFE/Alex Cruz

Bajo este contexto, las autoridades iniciaron con la búsqueda del sospechoso a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con participación de instancias federales y estatales. La Fiscalía evalúa además ofrecer una recompensa por información que conduzca a la captura del sospechoso.

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El sospechoso fue reconocido en redes sociales antes del anuncio oficial, lo que llevó a las autoridades a extender el operativo de búsqueda a otros estados del país. La Fiscalía considera que Francisco Javier “N” pudo haber huido de Morelos al verse identificado en los videos que circularon en internet.

Las cámaras vecinales lo captaron a las 20:50 horas del sábado, con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos, al salir corriendo del lugar de los hechos. Testigos lo describieron como un hombre de baja estatura que escapó por la calle Los Pinos con dirección a Santa Inés.

El cuerpo de Claudia permanece en el Semefo de Temixco mientras su familia espera en España

El fiscal Blumenkron informó que los restos de Claudia Tacoronte Aguilera se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Temixco. El Consulado de España en México comunicó a la Fiscalía que los familiares de la joven viajarán a Morelos en los próximos días para el reconocimiento y la repatriación del cuerpo.

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Marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte.(Crédito: EFE/Alex Cruz)

La estudiante era originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, y cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llegó a Morelos a mediados de agosto en el marco de un programa de movilidad académica con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El ataque ocurrió la noche del sábado 13 de septiembre, alrededor de las 20:30 horas, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde la joven participaba en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Claudia murió a las 21:10 horas, antes de que llegaran los servicios de emergencia.

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Vecinos denunciaron que las llamadas a los números de emergencia no fueron atendidas durante más de media hora. “Se tardaron más de media hora en dar respuesta, le estuvimos marcando a los números de emergencia y no contestaban, nos mandaban a buzón”, relató un testigo en un video difundido en redes sociales, según consignó Infobae.

La hermana de Claudia, Lara Tacoronte, publicó desde España un video en el que relató que un hombre intentó robarle el celular a la estudiante. Según ese testimonio, la joven corrió para pedir ayuda y el agresor la persiguió y la atacó con un cuchillo en varias ocasiones.

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A demonstrator holds a picture of Spanish exchange student Claudia Tacoronte, who was killed in Cuautla on September 12 while studying in Mexico through an academic exchange program with the University of Granada, during a march demanding justice, in Cuernavaca, Mexico, September 15, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

La familia contradice la versión oficial sobre el acompañamiento institucional

Lara Tacoronte afirmó en redes sociales que ni ella ni sus padres recibieron contacto directo de las autoridades para explicarles las circunstancias del crimen. Su declaración contradice los comunicados de instituciones mexicanas y españolas que informaron sobre coordinación y acompañamiento a la familia.

“Perdón, pero a mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie”, señaló la joven, según publicó Infobae. Aclaró que sí recibieron llamadas relacionadas con trámites legales, pero negó que alguien los haya contactado para brindarles apoyo o para explicarles directamente lo ocurrido.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se reunió con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, y prometió dar con el responsable del crimen. La mandataria instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, para brindar apoyo en sus respectivas atribuciones.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato y pidió una investigación exhaustiva y expedita. La dependencia informó que trabajará junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar apoyo a la familia de Claudia, a la UAEM y a la Universidad de Granada, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

A student holds a Mexican flag bearing the words, "There is no homeland in a land of femicides" during a march demanding justice for Spanish exchange student Claudia Tacoronte, who was killed in Cuautla on September 12 while studying in Mexico through an academic exchange program with the University of Granada, in Cuernavaca, Mexico, September 15, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

La Universidad de Granada canceló el programa de intercambio con la UAEM y facilitará el regreso de tres alumnos españoles que tenían previsto iniciar el siguiente semestre en esa institución. La medida se limita a Morelos: la movilidad de otros 15 estudiantes andaluces en distintos destinos de México continúa activa.

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El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, calificó el crimen como un “acto brutal” y expresó “rabia institucional” por lo ocurrido. La institución activó apoyo psicológico para los compañeros de Claudia en Granada y para los 27 estudiantes españoles que realizan estancias en centros mexicanos.

El caso de Claudia Tacoronte es el cuarto asesinato de una estudiante vinculada a la UAEM en lo que va de 2026, después de los de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón. El dato impulsó protestas en Cuernavaca, donde estudiantes exigieron mayor seguridad y justicia a las autoridades estatales.

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En Morelos, 69 mujeres fueron asesinadas entre enero y julio de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A nivel nacional, el mismo periodo registró 1.250 muertes violentas de mujeres, de las cuales 380 fueron clasificadas como feminicidios.