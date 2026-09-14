Amante de la naturaleza y alegre: así era Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Morelos

La joven fue atacada al exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla. Foto: Instagram / Cuartoscuro

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Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años de edad y originaria de España, fue asesinada la noche del sábado luego de un presunto asalto al exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla, ubicada en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, México.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron cuando la estudiante fue atacada con un arma blanca por un hombre. Al resultar lesionada, buscó ayuda al interior del centro cultural, donde falleció minutos más tarde.

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La joven tenía pocas semanas de haber llegado al país como parte de un intercambio académico desde la Universidad de Granada, en la que cursaba Educación Infantil, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En redes sociales compartía fotografías con sus mascotas y de viajes que realizaba. Foto: Captura de pantalla / Instagram

Tacoronte viajó desde España para participar en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., celebrada en la Casa de la Cultura de Cuautla del 12 al 14 de septiembre.

Su feminicidio ocurrió el primer día del evento, al exterior de las instalaciones del sitio cultural, en el que los participantes de la feria podían pernoctar desde la noche del viernes 11 de septiembre para la construcción del primer temazcal del municipio.

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Aunque se desconoce si la joven española pernoctó en la Casa de la Cultura de Cuautla, su visita a México se debió a su participación en la feria y actividades del sitio. Foto: Casa de la Cultura de Cuautla

Tenía cerca de un mes viviendo en México

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida informó que Claudia Tacoronte cursaba el cuarto curso del Grado en Educación Infantil, y al momento de su muerte, estaba de movilidad en la UAEM en Morelos, donde llevaba cerca de un mes como estudiante de intercambio.

De manera previa a esta formación educativa, la joven cursó estudios de bachillerato en el Instituto Nelson Mandela de Tafira y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El Instituto Tlahuilli A.C. la describió como una joven deseosa de aprender, convivir y formar parte de una comunidad con interés de los saberes en plantas medicinales, salud y cuidado colectivo.

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Compartía su gusto por visitar lugares rodeados de naturaleza. Foto: Instagram

En sus redes sociales, Claudia Tacoronte compartía su gusto por la naturaleza y por compartir momentos especiales con sus amigos. Solía subir imágenes de excursiones por la montaña, playas, junto a sus mascotas y de momentos compartidos con familiares y amistades.

De acuerdo con medios españoles, la joven participó en actividades organizadas por la Concejalía de Juventud, entre los que destacan su voluntariado en labores de apoyo en La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, así como su formación como Scout en Santa Brígida.

La recuerdan como una joven tímida y alegre

Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

Una mujer, de nombre Amalia Fajardo, detalló en redes sociales que la joven fue una de sus alumnas cuando ejerció por primera vez como docente en una Escuela de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

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Ante el crimen, dijo que la joven fue una de esas estudiantes que quedó “encapsulada” en su memoria con el paso de los años debido a su personalidad.

“Recuerdo a una chica muy tímida, con una educación brillante, que participaba en las dinámicas y actividades, siempre acompañada de una sonrisa, incluso cuando la vergüenza podía más. Era una alumna que se esforzaba. Que estaba creciendo. Que tenía toda una vida por delante”, recordó.

UAEM Morelos y la Universidad de Granada lamentaron su asesinato

Homenaje realizado a la joven en la Universidad de Granada tras su asesinato. Foto: Universidad de Granada

Tanto la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como la Universidad de Granada condenaron el asesinato de Claudia Tacoronte en México durante sus estudios de intercambio.

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Ambos se solidarizaron con familiares, amigos y compañeros de la joven e informaron que se mantenían en contacto con las autoridades consulares.

Por su parte, la universidad de Morelos exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para garantizar justicia a la joven.

La Universidad de Granada realizó un homenaje para Claudia Tacoronte este lunes, en punto de las 11:00 horas en la puerta de los centros de trabajo de la institución. En el evento rindieron un minuto de silencio en su memoria y enviaron sus condolencias a familiares, compañeros y allegados.

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Foto: Instagram

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, informó que el caso se investiga como feminicidio conforme a los protocolos para muertes violentas de mujeres.

“La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”, declaró ante medios de comunicación.

Hasta el momento las autoridades continúan investigando el crimen para localizar e identificar al responsable del asesinato de la joven.