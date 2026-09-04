Las tres señales de alerta de que tenemos la tensión alta, según un doctor: “La llaman la enfermedad silenciosa porque puedes tenerla y no darle importancia”

El doctor Felices en una publicación en sus redes sociales (@doctorfelices / Montaje Infobae)

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La tensión arterial alta puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, motivo por el cual se la conoce en ocasiones como la “enfermedad silenciosa”. Precisamente por eso, aprender a reconocer algunas señales puede ayudar a prestar atención a cambios que, en ocasiones, no se relacionan directamente con la presión arterial.

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran algunos tan habituales como el dolor de cabeza o las alteraciones en la visión. No obstante, también hay otras señales menos conocidas que pueden presentarse en determinadas circunstancias y que conviene tener en cuenta.

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El doctor José Manuel Felices (@doctorfelices en sus redes sociales) revela en una de sus publicaciones tres señales que pueden aparecer cuando la tensión arterial está alta y a las que, por tanto, conviene prestar atención. El especialista pone el foco en algunos síntomas que pueden pasar desapercibidos o no relacionarse directamente con la presión arterial.

Dolor de cabeza pulsátil

El primer signo que señala el doctor Felices es el dolor de cabeza, aunque deja claro que no se refiere a cualquier tipo de cefalea. La característica que destaca es precisamente la forma en la que se manifiesta este dolor, que describe como una sensación pulsátil.

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El doctor describe la sensación “como si algo te bombeara la cabeza”, y la relaciona esta sensación con la presión alta de la sangre y la sitúa como la primera de las tres señales a las que prestar atención.

Alteraciones en la visión

La segunda señal que menciona el doctor Felices está relacionada con la vista y puede aparecer de manera repentina. En concreto, apunta a aquellos momentos en los que una persona empieza a experimentar visión borrosa o nota que las imágenes no se perciben con normalidad.

“Que de repente empieces a ver borroso o que las cosas se vean un poco movidas”, explica el doctor al describir esta segunda señal. En sus declaraciones, añade que la tensión alta “también afecta al nervio de tus ojos”, relacionando así estas alteraciones visuales con otro de los indicios que destaca en su publicación.

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Zumbidos en los oídos

La tercera señal es la que el doctor Felices considera especialmente relevante. Se trata de los zumbidos en los oídos, un síntoma que, según explica, no suele relacionarse de primeras con la tensión alta, pero al que concede una especial importancia.

De hecho, explica que señal número tres no se suele relacionar, pero es “la más importante”. Además, concreta que estos zumbidos aparecen “especialmente cuando estás con más estrés”, situando esta circunstancia como parte de la explicación que ofrece sobre esta tercera señal.

El doctor Felices recuerda, además, que la tensión alta es conocida como la “enfermedad silenciosa”. La razón que apunta es que una persona puede tenerla sin prestar demasiada atención a lo que está ocurriendo. “Puedes tenerla y no darle importancia”, resume.

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De este modo, las tres señales que enumera el doctor José Manuel Felices son el dolor de cabeza pulsátil, las alteraciones repentinas en la visión y los zumbidos en los oídos, especialmente en situaciones de mayor estrés. Tres indicios que el especialista pone sobre la mesa para llamar la atención sobre una afección que, como él mismo recuerda, puede pasar desapercibida.