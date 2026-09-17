“Jamás había visto llover así, pensaba que no llegaba a casa”: el relato de un trabajador atrapado por el temporal en Valencia

Un fuerte temporal de lluvias deja en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con un fallecido en Olivella (Barcelona), cientos de incidentes y graves inundaciones.

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Iván García todavía habla con el miedo en el cuerpo por lo que vivió la pasada noche. Este trabajador social, vecino de Monserrat, una localidad próxima a Valencia, regresaba a casa en coche junto a su pareja cuando la lluvia transformó por completo el camino, borrando las referencias habituales de la carretera. “Jamás había visto llover así. Me pilló conduciendo de camino a casa, justo al lado del barranco del Pollo, y pensé que no llegábamos. No he pasado tanto miedo en mi vida”, cuenta a Infobae al otro lado del teléfono después de que este miércoles se registraran unos 95 litros por metro cuadrado en una hora en esa zona.

Iván salió de la capital hacia las 20.45 horas, cuando “solo chispeaba”, pero la situación cambió en cuestión de minutos y empezó a llover con intensidad cuando ya estaba en la carretera de camino a Monserrat. “No pensé que me iba a encontrar con esa cantidad de lluvia. No podía ver las líneas de la carretera, solo las luces de otros coches y agua por todos lados. Había ratos en los que el coche flotaba porque había balsas enormes”, añade. El recorrido, que en condiciones normales dura unos 25 minutos, se prolongó más de una hora hasta que él y su pareja llegaron a casa.

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“Hemos pasado muy mala noche, porque todavía estábamos nerviosos”, añade Iván, aunque también advierte que este episodio les ha enseñado a que, ante una alerta meteorológica, “nunca hay que ponerse al volante”.

Más de 700 incidencias en la provincia de Valencia

Las fuertes lluvias en la provincia de Valencia han afectado tanto a la capital, donde se han registrado 416 incidencias, como a los municipios de Torrent, Moncada, l’Eliana, Bétera y Paterna, que suman otras 358. Desde el Servicio de Emergencias detallan que los incidentes más habituales han sido vaciados de agua y filtraciones, incidencias de circulación, rescates y vehículos bloqueados, según informa Europa Press.

El túnel de Aldaia, en la provincia de Valencia, inundado debido a las fuertes lluvias del miércoles 16 de septiembre. (Rober Solsona / Europa Press)

El episodio de chubascos y tormentas localmente fuertes continúa este jueves en la mitad sur de la Comunidad Valenciana desde primeras horas, especialmente en el litoral, donde probablemente serán intensas y persistentes hasta las 15.00 horas y pueden dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados superiores a 120 litros por metro cuadrado en tan sólo dos o tres horas, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, el organismo prevé que a últimas horas las lluvias remitirán.

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Sin clases en 13 municipios

La alerta por lluvias ha hecho llevado a suspender las clases en 13 municipios de las provincias de Valencia y Alicante, lo que afecta a cerca de 95.000 alumnos, según los datos de la Consejería de Educación. En la provincia de Valencia, las clases se han cancelado en Carcaixent, l’Alcúdia, Mislata, Paterna, Alberic, el IES La Vereda y el CEIP Mas de Tous de la Pobla de Vallbona y el IES Enric Soler i Godes, de Benifaió, así como las pedanías del sur de la ciudad de València. En total son 37.975 estudiantes.

Un árbol caído en la calle de Valencia debido a las fuertes lluvias de la pasada noche. (Rober Solsona / Europa Press)

En la provincia de Alicante ha afectado a 56.850 alumnos de centros ubicados en Elche, Crevillent, Santa Pola, Orihuela costa y Bigastro.

Por otro lado, la Aemet estima que las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la comunidad mientras que las máximas registrarán una bajada generalizada, que será notable en Valencia y extremo norte de Alicante. El viento será moderado del nordeste en el litoral, disminuyendo la segunda mitad del día salvo en el tercio sur; en el resto, viento flojo variable con predominio de la componente este en las horas centrales.

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