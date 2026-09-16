‘Supervivientes All Stars 3’ desvela a su nueva concursante, que llega con tres enemigos, y salva a uno de los nominados

Programa de 'Supervivientes All Stars 3' del martes 15 de septiembre. (Mediaset España)

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Supervivientes All Stars 3 ya tiene nueva concursante. El reality de Telecinco ha reaccionado rápidamente al abandono forzoso de Alma Bollo y ha puesto rumbo de nuevo a los Cayos Cochinos para incorporar a un rostro que ya conoce muy bien la aventura, pero que también dejó varias cuentas pendientes a su paso por Honduras.

La nueva participante no ha llegado precisamente con intención de pasar desapercibida: Laura Cuevas regresa al concurso con tres enemigos señalados y muchas ganas de revolucionar la convivencia.

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La incorporación se produjo este martes durante la primera Tierra de Nadie de la edición, con Jorge Javier Vázquez al frente desde el plató y María Lamela conectando desde los Cayos Cochinos. Pero la llegada de la nueva concursante no fue la única noticia de una noche especialmente movida. La audiencia también tuvo que decidir cuál de los tres nominados continuaba en peligro de expulsión y quién conseguía respirar tranquilo hasta el próximo jueves.

Laura Cuevas vuelve a Honduras con cuentas pendientes

Jorge Javier ya había calentado el ambiente antes de desvelar la identidad de la nueva superviviente. “Tiene mala leche y tres enemigos en la isla. Viene dispuesta a revolucionarlo todo”, anunciaba el presentador, dejando claro que su llegada no iba a ser una más.

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¡Laura Cuevas se une a la aventura! 🏝️ #TierraDeNadie1 🔵 https://t.co/1KU6evnM4q https://t.co/gWBInhAyYg — Supervivientes (@Supervivientes) September 15, 2026

Laura Cuevas aterrizó en helicóptero y, antes de lanzarse al agua, llegó el momento de descubrir quién se escondía detrás de las pistas. “¡Laura Cuevas!“, exclamó Jorge Javier al revelar su identidad.

La concursante ya participó en Supervivientes 2025, edición en la que se convirtió en la cuarta expulsada. Su regreso supone, por tanto, una nueva oportunidad para intentar llegar más lejos en el concurso, aunque en esta ocasión lo hace con un reencuentro especialmente complicado.

Uno de los nombres que aparece en su particular lista de cuentas pendientes es Damián Quintero, con quien ya tuvo un enfrentamiento durante su anterior paso por el reality. Ambos vuelven a coincidir ahora en Honduras, en unas circunstancias muy diferentes y con la convivencia como terreno de juego.

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Pero no es el único. Laura también ha señalado a Asraf Beno y Rosa Benito como sus otros dos enemigos dentro del concurso. En el caso de Asraf, su llegada provocó una reacción especialmente evidente en el plató: Isa Pantoja cambió el gesto al conocer la identidad de la nueva participante, consciente de las diferencias que existen entre Laura y su marido.

La recién llegada no tardó en dejar claras sus intenciones. Tras aterrizar en los Cayos Cochinos, se dirigió a la Palapa y puso los puntos sobre las íes a los tres señalados. Y es que Laura no ha necesitado ni siquiera unos días de convivencia para dejar claro que viene dispuesta a remover el avispero.

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Además, su llegada tuvo un componente todavía más simbólico al encontrarse con la situación de Alma Bollo, cuyo puesto ha ocupado después de tener que abandonar el concurso.

Víctor Janeiro se salva y Arkano continúa nominado

La otra gran decisión de la noche tuvo como protagonistas a Arkano, Lola Ortiz y Víctor Janeiro. Los tres nominados de la semana se enfrentaron por primera vez en la arena a la plataforma de salvación preparada por el programa y tuvieron que esperar a conocer la decisión de los espectadores.

Los tres defendieron sus ganas de continuar en Honduras y reconocieron que ninguno quería convertirse en el primer expulsado de esta edición. Sin embargo, la audiencia tenía la última palabra.

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Programa de 'Supervivientes All Stars 3' del martes 15 de septiembre. (Mediaset España)

La primera decisión llegó bajo los cubos. Arkano fue el primero en conocer que continuaba en la lista de nominados. El rapero recibió un baño de líquido negro, con un aspecto similar al chapapote, que confirmó que seguía jugándose su permanencia en la gala del jueves.

La tensión aumentó cuando María Lamela anunció el nombre del segundo concursante que continuaba en peligro: Lola Ortiz. “El segundo superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Arkano a la expulsión del jueves es Lola”, comunicó la presentadora.

De este modo, Víctor Janeiro se convirtió en el primer salvado de Supervivientes All Stars 3. El jinete consiguió así asegurarse su continuidad una semana más, mientras Arkano y Lola tendrán que enfrentarse a la decisión definitiva de la audiencia.

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Una noche de reencuentros, lágrimas y sobresaltos

La primera Tierra de Nadie también dejó otros momentos fuera de la competición. Yola Berrocal apareció con el rostro visiblemente hinchado después de sufrir una reacción alérgica, protagonizando uno de los sustos de la noche.

Programa de 'Supervivientes All Stars 3' del martes 15 de septiembre. (Mediaset España)

Por su parte, Asraf Beno no pudo contener las lágrimas al recordar la complicada situación que ha vivido Isa Pantoja en relación con su madre, Isabel Pantoja. Un momento especialmente emotivo que contrastó con el tono de enfrentamiento que había dejado la llegada de Laura Cuevas.

Y, para completar la noche de reencuentros, Fresita, ganadora de Gran Hermano 5, reapareció en el plató. Pero el verdadero terremoto acaba de llegar a Honduras. Laura Cuevas ya ha identificado a sus tres enemigos y apenas acaba de aterrizar. Con Arkano y Lola jugándose su permanencia el jueves y una nueva convivencia que promete saltar por los aires, Supervivientes All Stars 3 tiene todavía muchas cuentas pendientes que resolver.

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