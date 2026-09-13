Los estudios universitarios de Jorge Javier Vázquez: sus padres no le dejaron matricularse en Periodismo y tuvo que elegir otra carrera de letras

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset España)

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No es una sorpresa que no todos los presentadores y tertulianos de la televisión son periodistas. En el caso de Jorge Javier Vázquez, no fue por elección propia, ya que al comunicador le habría encantado estudiar Periodismo. Nacido en Badalona el 25 de julio de 1970, estudió Filología Hispánica antes de convertirse en presentador de televisión, una labor que compagina como escritor y actor de teatro, porque su padre le disuadió de cursar la carrera que verdaderamente él quería para dedicarse a la información sobre actores, cantantes y crónica social.

El presentador de El diario de Jorge y Supervivientes All Stars explicó en una entrevista para La Vanguardia que quiso ser periodista, pero su padre le advirtió: “¡Con eso no te ganarás la vida!“. Por eso mismo acabó cursando Filología Hispánica en la universidad más cercana a su casa de Badalona y obtuvo la licenciatura antes de orientar su carrera profesional hacia la prensa.

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Jorge Javier Vázquez creció en una familia de clase media junto a sus dos hermanas. Su padre era jefe de mantenimiento de una fábrica y su madre trabajaba como zurcidora. Además, se considera “charnego” por los orígenes migrantes de su familia paterna, procedente de Murcia, y materna, llegada desde Albacete a Cataluña.

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa.

La carrera que estudió Jorge Javier Vázquez

Eso sí, la carrera universitaria que acabaría eligiendo no alteró su objetivo profesional, ya que su destino parecía estar escrito, aunque para ello tuvo que poner su esfuerzo. Tras licenciarse, no tardó en trasladarse a Madrid para buscar una oportunidad en el periodismo del corazón, un ámbito que vinculaba con el mundo de la cultura.

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Sus primeros empleos en prensa escrita llegaron en la desaparecida revista juvenil Superpop y Pronto, donde encontró una de sus primeras oportunidades en la información de sociedad y realizó su primera entrevista a la actriz Amparo Larrañaga. Una de sus primeras jefas sostuvo en una entrevista para la televisión catalana que Jorge Javier Vázquez “podría haber hecho lo que hubiera querido”. Su paso por las redacciones precedió a su entrada en pantalla, cuando Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín le ofrecieron un puesto en Extra Rosa, de Antena 3, en 1997.

Jorge Javier Vázquez se dirige a todos los concursantes de 'Supervivientes All Star'. (Mediaset España)

La trayectoria de Jorge Javier Vázquez

Aquel programa le dio visibilidad como periodista televisivo. Después participó en espacios como Sabor a ti, Sabor a verano, Rumore rumore, junto a Francine Gálvez, y Día a día, donde contó con la confianza de María Teresa Campos. También trabajó en Crónicas marcianas con Javier Sardá durante los años 90. En 2003 asumió, junto a Carmen Alcayde, la presentación de Aquí hay tomate, un programa que condujo durante más de cuatro años. Los debates de Gran Hermano 10 marcaron su regreso a la pequeña pantalla antes de que Sálvame se incorporase a su trayectoria en 2009.

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El 16 de octubre de ese año recibió el Premio Ondas al mejor presentador de televisión, tras 12 años de carrera en ese medio. También ha presentado las campanadas de Telecinco junto a Belén Esteban y, dos años después, con Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La actividad televisiva convivió con sus proyectos literarios y escénicos. En noviembre de 2012 publicó su primera novela autobiográfica, La vida iba en serio, editada por Planeta, y posteriormente lanzó Último verano de juventud.

Jorge Javier Vázquez en 'GH Dúo' (Mediaset)

Con todo esto, Jorge Javier Vázquez no pudo hacer una carrera convencional de periodismo en las aulas, sino que a través de las habilidades con el lenguaje que adquirió con Filología Hispánica, tuvo que aprender con la práctica a comunicar. Una destreza que adquirió con creces, puesto que se trata de uno de los presentadores más famosos de la historia de España.

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