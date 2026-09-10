El refugio de María Lamela antes de volver a ‘Supervivientes All Stars 3’: de una aldea gallega de menos de 50 habitantes a desconectar en la costa italiana

Los lugares favoritos de María Lamela. (Montaje Infobae)

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El estreno de Supervivientes All Stars 3 sitúa de nuevo a María Lamela ante el reto de presentar el formato desde Honduras. Antes de arrancar la edición en el país centroamericano, la comunicadora ha encontrado en Galicia el lugar al que regresa para alejarse de la actividad profesional y de la vida en Madrid.

Lamela nació y creció en O Santo, una aldea de menos de 50 habitantes de la comarca lucense de Terra Chá. El núcleo está a menos de un cuarto de hora de Vilalba y a menos de una hora de Lugo, entre prados, caminos rurales y zonas de pasto.

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La presentadora también tiene raíces en Corvite, el pueblo de montaña del que procede su madre. Ambos lugares forman parte de un refugio familiar al que vincula con días de calma, animales y una rutina alejada del centro de la capital.

El regreso a sus raíces gallegas

María Lamela procede de O Santo por parte de padre y de Corvite por parte de madre. La presentadora de televisión ha explicado que disfruta de volver a la casa de montaña materna, un entorno al que asocia con el contacto directo con el campo.

La presentadora María Lamela vuelve a Cayo Paloma (Telecinco)

En ese lugar, la presentadora pasa tiempo entre vacas, cerdos y gallinas. Esa convivencia con los animales forma parte de la imagen que ofrece de sus estancias en Galicia, muy distintas a su día a día en Madrid, donde fijó su residencia por razones de trabajo.

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El entorno gallego incluye el mirador del monte Monseivane, situado a 930 metros de altura. En la zona es posible ver animales pastando, una escena habitual en el área donde nació la periodista y que mantiene vinculada a sus recuerdos familiares.

O Santo conserva también la iglesia de San Simón da Costa, conocida como la catedral de la Terra Chá por sus dimensiones. El templo fue construido entre 1802 y 1804 y sustituyó a una iglesia anterior que se encontraba en el mismo punto.

De la desconexión en Galicia al regreso a Honduras

El paso de María Lamela por Galicia se produce antes de retomar su trabajo en Honduras con Supervivientes All Stars 3. La presentadora debutó este año al frente de Supervivientes 2026, después de sustituir a Laura Madrueño, que había estado ligada al reality durante tres años.

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Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Su llegada al formato supuso una nueva etapa en una carrera que ya tenía recorrido en la televisión gallega. Antes de presentar el programa desde Honduras, Lamela había trabajado en Salvaxe, un espacio de aventuras emitido en Galicia.

La preparación para afrontar esa experiencia exigió cambios en sus hábitos deportivos. La periodista explicó que comenzó a practicar ejercicio de mayor impacto, ya que el pilates y el yoga que realizaba antes no le resultaban suficientes para las exigencias del viaje y del programa.

La final de Supervivientes 2026 se celebró el 11 de junio. Alba, Alvar, Maica y José Manuel Soto llegaron a esa gala con la opción de ganar un premio de 200.000 euros, que debía entregarse en forma de cheque por parte de María Lamela. Después de aquella edición, la comunicadora repartió el verano entre Madrid, Galicia y una escapada a la costa italiana. Durante sus días en su tierra natal compartió tiempo con familiares y amigos, además de asistir a eventos y seguir el eclipse solar del 12 de agosto.

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Más tarde viajó a Sorrento, en el suroeste de Italia, frente al golfo de Nápoles. La presentadora publicó un carrusel de 20 fotografías de esa estancia, con imágenes de las playas y de distintos puntos de la ciudad. El viaje fue la última escala de un verano que combinó sus orígenes gallegos, la vida en Madrid y unos días de descanso en la costa mediterránea antes de su regreso a Honduras.