España

Las revistas del corazón de esta semana: la nueva nariz de Andy y el nuevo desprecio de Isabel Pantoja a su hija

Las principales cabeceras del corazón llegan al kiosco con portadas muy diferentes en las que también destacan Amaia Montero, Lady Gaga, Penélope Cruz y Shakira

Las revistas del corazón esta semana.
Las revistas del corazón esta semana.
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El kiosco vuelve a llenarse este miércoles de novedades sobre los famosos nacionales e internacionales. En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido en semanas anteriores, las cuatro principales cabeceras —Semana, Lecturas, Diez Minutos y ¡HOLA!— han apostado por protagonistas muy diferentes, por lo que la actualidad aparece mucho más repartida en las portadas de este segundo miércoles de septiembre.

Entre los grandes nombres que ocupan las revistas destaca Shakira. La cantante colombiana ya está en Madrid para ofrecer una serie de conciertos que prometen convertir la capital en el epicentro de su gira y que han generado una enorme expectación.

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La Fórmula 1 también tiene un papel protagonista, especialmente por la presencia del rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que el pasado fin de semana disfrutaron en directo de las carreras celebradas en Madrid.

¡HOLA!: Felipe VI y sus hijas, protagonistas de la Fórmula 1

Portada de la revista ¡HOLA! del 16 de septiembre de 2026.
Portada de la revista ¡HOLA! del 16 de septiembre de 2026.

¡HOLA! dedica íntegramente su portada a la Familia Real española, a la que bautiza como “los reyes de la F1”. Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutaron de una jornada de motor marcada por la emoción y la adrenalina, convirtiéndose en algunos de los rostros más fotografiados del evento.

Más allá de la presencia del rey y sus hijas, la revista realiza un amplio repaso por algunas de las grandes estrellas que acudieron al circuito madrileño y que no quisieron perderse la cita.

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La cabecera también dedica espacio al último adiós al rey Harald V de Noruega y recuerda 20 momentos que ya forman parte de la historia protagonizados por el monarca. Además, Francisco Rivera y Lourdes Montes conceden una entrevista en la que hablan de su hija mayor, Tana Rivera, y de la admiración que sienten por el novio de esta, el torero Roca Rey. La pareja también responde a las cuestiones relacionadas con Cayetano Rivera, hermano de Francisco, con quien han mantenido algunas diferencias en los últimos tiempos.

Diez Minutos: Amaia Montero habla de su etapa más complicada

Portada de la revista Diez Minutos del 16 de septiembre de 2026.
Portada de la revista Diez Minutos del 16 de septiembre de 2026.

‘Diez Minutos’ lleva a su portada a Amaia Montero, que concede una de sus entrevistas más sinceras y recuerda el duro momento personal que atravesó en los últimos años. La cantante de La Oreja de Van Gogh se abre sobre aquella etapa y reconoce: “Viví un infierno, quería irme de este mundo”.

En el interior de la revista se desarrollan las confesiones de la artista, que parece haber recuperado parte de la felicidad gracias a su regreso a La Oreja de Van Gogh, el grupo con el que alcanzó la fama y al que se ha reincorporado recientemente.

Lady Gaga también tiene un hueco destacado en la publicación, que muestra las primeras fotografías de su bebé después de convertirse en madre por sorpresa. En la portada aparecen además Felipe VI junto a sus hijas e Isabel Pantoja, que ha protagonizado un nuevo desencuentro familiar después de actuar junto a su nuera y marcar distancias con su hija, Isa Pantoja.

Lecturas: el huracán Shakira llega a Madrid

Portada de la revista Lecturas del 16 de septiembre de 2026.
Portada de la revista Lecturas del 16 de septiembre de 2026.

Shakira es la gran protagonista de Lecturas. La revista define su llegada a España como un auténtico “huracán” y pone el foco en el espectacular despliegue que acompaña a sus conciertos en Madrid.

La cantante colombiana ha levantado una auténtica ciudad construida específicamente para acoger sus actuaciones en la capital, una muestra de las dimensiones de una gira que está generando una enorme expectación entre sus seguidores.

Junto a Shakira aparece Penélope Cruz, que también ha sido protagonista de la actualidad internacional tras su paso por el Festival de Cine de Venecia, donde volvió a demostrar su enorme proyección fuera de nuestras fronteras.

Semana: Lucas estrena nariz y Anabel Pantoja, nueva vida

Portada de la revista Semana del 16 de septiembre de 2026.
Portada de la revista Semana del 16 de septiembre de 2026.

Semana apuesta por unas imágenes exclusivas de Lucas González, integrante del extinto dúo Andy y Lucas. El cantante se sometió recientemente a una operación de nariz en Turquía y la revista muestra cómo es ahora su rostro, con fotografías que permiten comprobar el resultado de su intervención.

Shakira también tiene un espacio destacado con la revolución que ha provocado su llegada a Madrid, mientras la Fórmula 1 y la presencia de Felipe VI junto a Leonor y Sofía completan parte de la actualidad de la cabecera.

Por último, Anabel Pantoja protagoniza otra de las historias de la semana al estrenar nueva vida en Sevilla. La colaboradora se ha instalado de nuevo en su ciudad natal y estrena casa después de dejar atrás la etapa en la que residía en Canarias. Un cambio de rumbo que marca el comienzo de una nueva etapa personal para la sobrina de Isabel Pantoja.

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