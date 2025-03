La nueva vida de Yola Berrocal como representante de famosos: de su llamativo logo a su cartera de clientes VIP

Yola Berrocal en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/yolaberrocal)

El debate público generado por la supuesta relación entre Joaquín Sánchez y Claudia Babel ha traído al presente a un rostro muy conocido de la televisión de los 90. Se trata de Yola Berrocal, quien se ha sumado a la actualidad después de enviar un comunicado enviado en nombre de la modelo de Only Fans, pues se trata de una de sus representadas. Si bien gran parte de las noticias de Babel tienen como protagonistas a Iker Casillas y a Joaquín, entre otros, por las filtraciones de las supuestas relaciones que ha mantenido con ellas, con quien se la empezó a vincular falsamente fue con el también exfutbolista portugués Luis Figo.

Según declaró ella misma en el programa De viernes, se conocieron en una fiesta y aunque pudiera dar a entender que sucedió algo entre ambos, para aclarar la situación, pero este fin de semana Yola ha enviado un comunicado para desvincular a Claudia de este asunto totalmente y evitar posibles repercusiones legales.

La publicación ha sorprendido mucho, no tanto por el contenido sino por el nuevo trabajo de Yola Berrocal. Si bien es cierto que la televisiva lleva años en el mundo de la representación, pues comenzó a finales de 2020 junto al italiano Michael Terlizzi, conocido por Mujeres y hombres y viceversa y posteriormente por Gran Hermano VIP 8, hasta el momento no se había hablado mucho de su nueva faceta profesional.

En febrero de 2022 ella misma habló con el programa Socialité de este proyecto profesional: “Igual que un futbolista cuando deja de serlo puede ser entrenador, pues yo he sido artista, bueno, sigo siendo artista, y ahora me dedico a ser representante, que lo he sido toda mi vida”.

Yola Berrocal en una imagen de archivo. (Europa Press)

Poco a poco y a base de esfuerzo, la cartera de clientes de Yola Berrocal ha ido aumentando coma y aunque gracias a Carla Babel está en un momento de popularidad, lo cierto es que trabaja con otros rostros muy conocidos. Su agencia se llama Yola Berrocal Management, un nombre que en Socialité renombraron como “Yolita Salas”, refiriéndose con humor a la serie Paquita Salas.

A ella, por suerte, le va mejor que al personaje de ficción. Tiene contratadas a seis personas y entre sus clientes no faltan los famosos, muchos de los cuales son amigos suyos. Por ejemplo, están Marlene Mourreau, Las Mellis, Coyote Dax, Alex Guita, Roberto Liaño, Fresita o Geraldine Larrosa (Innocence), entre otros. También trabaja junto al periodista Enrique del Pozo o el exchófer de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo, además de Rody Aragón, payaso y miembro del clan Aragón o Leticia Sabater.

Su llamativo logotipo

Más allá de por su llamativa cartera de clientes, que no termina ahí, algo que ha llamado la atención de la agencia de Yola Berrocal es su logotipo. Este había pasado desapercibido hasta que Luis Figo compartió en sus redes su comunicado y rápidamente se convirtió en viral por su original diseño.

Logotipo de Yola Berrocal Management.

El diseñador que lo hizo cogió para él las iniciales de su fundadora, la ‘Y’ de Yola y la ‘B’ de Berrocal, pero decidió conformar con ella un diseño que recuerda a los atributos físicos de la empresaria.

“Que el logo de Yola Berrocal sea un escote y unas tetas con sus iniciales me tiene dando tumbos”, “Estoy llorando con el logo de Yola Berrocal. Un genio el que lo diseñó” o “Mis felicitaciones a quien diseñó el logo de Yola Berrocal Management”, son algunos de los comentarios de los usuarios en la red social X, donde se ha viralizado.

De hecho, si se analiza con perspectiva, puede parecer que la ‘Y’ representa a un escote y la ‘B’, que aparece tumbada, unos pechos. Si bien la propia Yola no ha desvelado si detrás de su logotipo hay algún guiño a su persona o un mensaje oculto, en más de una ocasión se ha mostrado orgullosa de su físico.