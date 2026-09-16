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Quitamanchas casero con solo 3 ingredientes: así se prepara en cinco minutos con ingredientes que tienes en casa

Este quitamanchas casero se prepara con productos que ya tienes en casa

Una mano sostiene un frasco pulverizador de plástico blanco y rocía un líquido sobre una mancha verde de hierba en una camiseta clara.
Una cuenta especializada en trucos de limpieza reveló cómo combinar tres elementos cotidianos para obtener un removedor de manchas eficaz y económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En ocasiones, tener muchos botes en la despensa o debajo del fregadero se convierte en un quebradero de cabeza, sobre todo para casas pequeñas. Cada limpiador tiene un uso específico y puede ayudar a mantener una casa limpia, pero en ocasiones es abrumadora la especialidad de cada uno. Un truco compartido en redes sociales propone eliminar manchas de tejidos sin recurrir a productos comerciales. La receta, difundida por la cuenta @chollometro_hogar en TikTok, combina tres elementos que están en casa, sí o sí: agua, jabón de manos neutro y amoniaco de limpieza.

El resultado es un quitamanchas casero que, según muestra el video, se puede preparar en pocos minutos y aplicar directamente sobre superficies textiles con ayuda de un envase pulverizador.

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Cómo se prepara el quitamanchas casero: el truco viral para el hogar

El procedimiento comienza con agua hirviendo, que se vierte en un recipiente. A esa base se añaden varios chorros de jabón de manos neutro o como dice en el vídeo: “nuestro favorito”. Y un chorro de amoniaco de limpieza. La mezcla se revuelve hasta integrar los tres componentes en una solución homogénea.

Un pulverizador de plástico transparente, un vaso con agua humeante, un bote de jabón de manos y una botella oscura de amoniaco sobre una mesa.
Una vez lista, la preparación se traspasa a un bote pulverizador “flus flus”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez lista, la preparación se traspasa a un bote pulverizador, conocido popularmente como “flus flus”, que permite aplicar el líquido de forma directa y controlada sobre la zona manchada. En la demostración compartida por la cuenta, el producto se utiliza sobre el tejido de una silla, donde se rocía la mezcla y se deja actuar antes de frotar o retirar el exceso con un paño.

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La combinación de agua caliente con jabón favorece la disolución de restos de suciedad, mientras que el amoniaco actúa como agente desengrasante y blanqueador suave. Esta fórmula se presenta como una alternativa económica frente a los quitamanchas comerciales, ya que utiliza productos de uso doméstico habitual.

Una silla de escritorio de tela gris con una mancha circular oscura en la parte central del asiento.
Este mix de limpieza funciona en manchas textiles, entre otras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amoniaco es un producto de limpieza de uso extendido, pero requiere precauciones específicas. Se recomienda utilizarlo siempre en espacios ventilados, evitar el contacto directo con la piel y los ojos, y nunca mezclarlo con lejía, ya que la combinación de ambos genera gases tóxicos. El uso de guantes durante la manipulación reduce el riesgo de irritación.

Otros usos del quitamanchas casero

La misma mezcla se puede aplicar sobre distintos tipos de superficies, aunque cada una requiere una técnica diferente. En el caso de tapicerías y sofás, se recomienda pulverizar el producto directamente sobre la mancha y frotar con un cepillo de cerdas suaves o una bayeta de microfibra hasta que la suciedad se desprenda. Después, conviene retirar los restos con un trapo húmedo para eliminar cualquier residuo del preparado.

Ilustración de una lavadora abierta, un cesto de mimbre con ropa, varios recipientes de detergente y toallas dobladas.
El mix de TikTok también se puede utilizar en prendas que después van a ir a la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las prendas de ropa con manchas persistentes, el método cambia. La solución se rocía de forma directa sobre la zona afectada antes de introducir la pieza en la lavadora, dentro del ciclo de lavado habitual. De este modo, el amoniaco actúa como pretratamiento y facilita la eliminación de la mancha durante el lavado.

No todos los materiales son aptos para este tipo de tratamiento. Las prendas y calzados que incorporan pegamentos en su fabricación, como ocurre con algunas zapatillas de lona, pueden dañarse si entran en contacto con el amoniaco, ya que el producto tiene la capacidad de debilitar ciertos adhesivos. Por esta razón, se aconseja evitar su uso en ese tipo de materiales y reservarlo para tejidos resistentes.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El quitamanchas preparado con esta técnica puede almacenarse en el mismo envase pulverizador para futuros usos, siempre que se conserve en un lugar fresco y alejado del alcance de niños o mascotas, dado el contenido de amoniaco en su composición.

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