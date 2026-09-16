Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este jueves 17 de septiembre, así como las tarifas más caras y más bajas del día.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 17 de septiembre

Precio de media: 127.01 euros por megavatio hora

Precio más alto: 226.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 1.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este jueves 17 de septiembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 188.57 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 149.38 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 125.77 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 125.77 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.06 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 165.75 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.83 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 215.92 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 119.34 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.05 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 12.55 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 66.47 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 125.35 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 224.55 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 210.2 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 193.83 euros por megavatio hora.