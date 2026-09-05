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Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

El mecánico explica qué componentes conviene revisar para evitar fallos en el sistema de refrigeración y en la alimentación del motor

Dos mecánicos arreglan un coche en un taller (Canva)
Dos mecánicos arreglan un coche en un taller (Canva)
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El mantenimiento preventivo de un vehículo suele centrarse en intervenciones pequeñas que, de acuerdo con la advertencia difundida por un taller, permiten detectar o corregir problemas antes de que afecten a piezas de mayor costo.

El Taller Carma de Barakaldo ha puesto el foco en tres elementos vinculados con la refrigeración y la alimentación de combustible, y ha comparado el desembolso inicial con las reparaciones que podrían derivarse de no atenderlos.

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A través de un vídeo en sus redes sociales, desde el Taller Carma de Barakaldo (@tallercarmabarakaldo) han advertido sobre tres mantenimientos de menos de 50 euros que pueden evitar averías que se multiplican de precio, desde la refrigeración hasta el sistema de combustible: “Si no lo cambias y te obstruye el radiador, si no pasamos del radiador, un radiador 300, 400... Pero si te descuidas y sube la temperatura, la avería se te puede disparar a 2.000, 3.000”.

Anticongelante y filtro

El mensaje del taller parte de una misma idea: el precio de estas actuaciones no refleja necesariamente el alcance de la avería que puede producirse si el componente deja de cumplir su función. En los tres ejemplos, la advertencia se dirige a no posponer la revisión ante señales o necesidades de sustitución.

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El primer punto es el anticongelante. Según explican, “un cambio de anticongelante rondará unos 50 euros, poco más”, y el riesgo aparece cuando el líquido no se renueva y termina afectando al radiador.

El anticongelante deteriorado puede favorecer un aumento de la temperatura del motor.
El cambio de anticongelante puede evitar problemas en el radiador. (Vecteezy)

El taller vincula esta operación con el estado del radiador y plantea una diferencia entre el importe de sustituir el líquido y el de reparar daños posteriores. En su explicación, el escenario más costoso no se limita al radiador: el aumento de temperatura puede elevar el alcance de la intervención hasta afectar al motor.

El riesgo de las impurezas

El segundo elemento es el filtro de combustible, que, según el taller, también suele estar en el rango de 50 euros. “La media de un cambio de combustible suele rondar 50 euros”, afirman, al señalar que la pieza “coge las impurezas del combustible”.

El problema, añaden, llega cuando el filtro se satura y deja pasar la suciedad hacia componentes más caros. “Imagínate que este se satura y te pasa impurezas hacia los inyectores. La avería se te puede disparar: 800 euros, 1.000 euros y que no caiga la bomba”.

En este caso, la advertencia se centra en la función de filtrado y en la posibilidad de que las impurezas avancen hacia otras piezas. El taller utiliza los inyectores como ejemplo de un daño de mayor costo y menciona también la bomba al describir hasta dónde podría escalar la reparación.

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El tercer caso que mencionan es una fisura en un manguito de agua del circuito de refrigeración. “Una fisura en un manguito de agua, que no le prestes atención... ‘No, si yo solo relleno un poquito de vez en cuando’”.

La situación descrita no se presenta como una sustitución compleja, sino como un problema que puede agravarse si se normaliza la pérdida de líquido y la respuesta es rellenar el circuito de forma temporal, sin atender la fisura que pueda tener el manguito.

Ese descuido, advierten, puede terminar en una avería mayor por sobrecalentamiento. “Te puedo ocasionar una avería muy grande, tanto como que el motor lleve un calentón y adiós muy buenas”. Sobre el costo de prevenirlo, sostienen que no se trata de una reparación elevada. “Un manguito medio suele rondar 30, 40, 50 euros. No es algo caro”.

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