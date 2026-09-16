Lidia Santos, camarera de ‘First Dates’, protagoniza la cita más viral de la historia del programa: “Para mí es un sueño”

Lidia Santos antes de su cita con Cristian en 'First Dates'. (Cuatro)

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Aunque ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’ eclipsan buena parte del ‘access prime time’ en España, ‘First Dates’ también ha afrontado el mes de septiembre con el deseo de seguir consolidándose como uno de los programas más vistos de la parrilla televisiva. Así, ya la semana pasada, durante el estreno de la nueva temporada, se dió una situación que ha generado gran impacto en redes sociales: Cristian, un joven de 37 años, acudió al espacio de Carlos Sobera para encontrar el amor. Su cita era Kristina, pero, antes de que realizara su aparición en el formato, Lidia Santos, una de las camareras del programa, le comentó al soltero que era muy atractivo. El participante, de 1,94 metros de altura, llamó la atención de todos nada más entrar por la puerta del local. Fue así como la camarera se quedó impresionada. “Si te va mal la cita…”, le dejó caer ella.

Así, aunque Kristina sí quiso seguir conociendo a su cita, él confesó que no había tenido el feeling que le hubiera gustado. Por lo tanto, rechazó seguir conociéndola en un segundo encuentro. De esta manera, se habría la posibilidad con la que coqueteaban los miembros del programa: que Lidia Santos y Cristian tuvieran una cita en el restaurante de ‘First Dates’. El esperado momento, con el que Telecinco lleva cebando sus redes sociales en los últimos días, se ha emitido esta noche de miércoles 16 de septiembre.

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Sin embargo, a lo largo de la tarde saltaban las alarmas. Según ha descubierto Vozpópuli, Cristian no está soltero sino que tiene pareja, Maire, desde hace medio año, como él y su novia han publicado hoy justo en sus redes sociales. Ya conocemos los timings de la TV, aunque el programa de ‘First Dates’ se haya emitido hoy, quizá en el momento de la grabación sí que estaba soltero como comentó en su presentación. “Soy un hombre soltero, de 37 años, mitad chileno y mitad holandés, ‘chilandés’. He vivido 10 años en Holanda, 12 años en Chile y 16 años aquí”, contó.

Una sorpresa que “ha derretido” a Lidia Santos

Más allá de las especulaciones sobre si ha sido un paripé del programa para crear expectación con una nueva trama y enganchar a la audiencia, tanto Lidia Santos, la camarera de ‘First Dates’, como Cristian, han tenido su encuentro. Cristian, ha sido el que primero ha entrado en el restaurante, llevando en la mano un ramo de flores en la mano y con una actitud imponente, dispuesto a conquistar a la malagueña. Además, ha asegurado que es muy “entregado en el amor” y le ha pedido consejo a Carlos Sobera antes de que llegara su cita.

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Lidia Santos y Cristian durante su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

Por otro lado, Lidia Santos ha llegado nerviosa a ‘First Dates’, reconociendo que el soltero le gustaba bastante: “¿Tú sabes lo difícil que es que yo me ponga un tacón y tenga a mi lado un hombre más alto que yo? Para mí es un sueño”, ha expresado a cámara en la sala donde los participantes hacen sus confesiones privadas. “A mí me gusta y, cuando alguien me gusta, voy a por ello”, ha confesado Lidia. “Me encantan, empezamos muy bien”, ha afirmado la malagueña al recibir el ramo de Cristian, que se “ha derretido” con la sorpresa de su cita.

Durante la cena, Lidia Santos ha explicado que llevaba un año soltera porque quería conocerse mejor a sí misma, mientras que Cristian ha revelado que tiene un hijo con su expareja. Ante esto, la modelo ha bromeado con que ella tiene 3 hijos, dejando impactado a su cita y provocando un divertido momento. Sin embargo, él no se ha referido en ningún momento a la actual relación que, según ha descubierto Vozpópuli, podría tener. Fruto de la complicidad entre ambos se seguían gastando bromas y cenando han descubierto que tenían en común que son modelos: “¡Estoy cenando con una miss Málaga!”, ha exclamado él.

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Pese a los rumores, tendrán una segunda cita

La conversación ha fluido a la perfección, pero ha habido algo que ha “chocado” a Lidia: el momento en que él le ha contado que también ha tenido relaciones con hombres. “He experimentado, he tenido épocas de experimentar mi sexualidad”, ha dicho. Así se lo ha contado a las chicas en el baño, pero lo cierto es que juntos han avanzado en la misma dirección, incluso en la más íntima. “Soy muy enamoradiza, pero si no me das lo que necesito, me desenamoro. Soy una persona de contacto físico”, ha contado ella. Él le ha preguntado “cuántas veces al día” y ella ha respondido: “Una, por lo menos. Me considero sexual; cuando estoy en pareja, el sexo es vida”. “Yo también, y ahora que estoy en forma, más. Creo que es fundamental”, ha respondido él.

Lidia Santos y Cristian antes de su decisión final en 'First Dates'. (Cuatro)

Tras esto, los comensales han bailado en el reservado del programa y Cristian ha sorprendido a Lidia Santos con sus habilidades para el baile, pese a que durante la velada ya había coincidido en que era un gusto en común: “Me pongo tontita”, ha revelado entre risas la malagueña. Entre tanto, Carlos Sobera ha entrado para decirles que estaban invitados y emplazarlos a tomar la decisión final. Tanto Cristian como Lidia han asegurado que querían tener una segunda cita y seguir conociéndose lejos de las cámaras de Mediaset. “Al ser tan alta, me hace ilusión que me cojan en brazos”, ha dejado caer la camarera, que ha salido del restaurante en los brazos del chileno.

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