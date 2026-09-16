Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional, en ‘La Revuelta’: “En Italia a las mujeres que hacían música se las trataba como putas”

Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional. (@LaRevuelta_TVE/X)

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Después del inicio del curso televisivo 2026-27, con una primera semana notable en el estreno de la tercera temporada en La 1, ‘La Revuelta’ ha querido continuar estando a la altura en este inicio marcado por los cambios en el formato, pues David Broncano y su equipo han abandonado la Gran Vía madrileña para trasladarse al Teatro Príncipe Albéniz. Así, en este programa del martes 15 de septiembre han recibido a dos invitados de perfiles distintos: el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y Jordi Savall.

El espacio presentado por David Broncano ha contado con dos referentes en sus respectivos ámbitos. El piloto argentino ha aprovechado su reciente participación en el Gran Premio de Madrid (Madring) para quedarse en España y atender a las preguntas del entrevistador jienense; mientras que Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional, ha acudido al plató para presentar Un Réquiem alemán y Canto del destino, su nuevo espectáculo en el Auditorio Nacional de Madrid en cartelera a partir del 19 de octubre.

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Aunque es un nombre poco habitual para el gran público televisivo, el violagambista, director de orquesta y musicólogo catalán ha visitado a David Broncano para hablar, a sus 85 años, de su trayectoria marcada por la música antigua y el uso de instrumentos históricos. Pero el intérprete, no solo ha querido hablar de su obra extendida a la par que excelente durante la conversación. Entre otros temas, Jordi Savall ha denunciado en ‘La Revuelta’ la discriminación histórica que han sufrido las mujeres compositoras y músicas, con una reflexión sobre el anonimato de numerosas partituras medievales.

El encubrimiento del trabajo de muchas mujeres

Durante la entrevista, Jordi Savall ha puesto el foco en varias piezas medievales y ha citado las cantigas de Alfonso X el Sabio, la música de los trovadores y el Códex de las Huelgas, conservado en el monasterio burgalés. Sobre este último repertorio, ha destacado que unas monjas crearon “el primer lenguaje moderno”. Respecto a esto último, David Broncano ha comentado que buena parte de aquellas obras han llegado hasta nuestros días sin una firma, a lo que el director de orquesta ha respondido con una aclaración vinculada a la posición social de los intérpretes y compositores de la época.

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Jordi Savall conversando con David Broncano durante su entrevista en 'La Revuelta'. (RTVE.es)

“Cuando un hombre compone una canción, siempre le pone su nombre. Los músicos de aquella época eran sirvientes, y cuando una dama noble componía una canción, no se atrevía a firmarla porque la catalogarían como sirvienta. En Italia, las mujeres que hacían música eran tratadas como putas porque cantaban, tocaban y mostraban su talento. Siempre que veas una partitura o una canción anónima, piensa que probablemente hay una mujer detrás que la compuso”, ha explicado.

Su forma de entender la música antigua

Asimismo, Savall es una de las figuras de gran relevancia a nivel internacional por su labor en la recuperación y difusión de la “música antigua”, uno de los temas de conversación que ha tratado durante la entrevista en el programa de La 1. “No hay música antigua. La música vive en el momento en que se canta y se toca. Cualquier canción, aunque sea de hace mil años, en el momento en el que la cantamos hoy es música actual”, ha alegado en una primera instancia, ya que no le gusta que se catalogue este arte con etiquetas. “Muchas sinfónicas tocan la música de hoy, con instrumentos modernos. Yo toco la música tal y como se hacía, con el sonido original, con los instrumentos de la época y el tempo correcto”, ha añadido al respecto.

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A partir de esa idea, ha explicado la diferencia entre las interpretaciones con instrumentos actuales y el enfoque que ha desarrollado a lo largo de su carrera. “Yo para explicar lo que hago, diría que, aparte de dirigir la orquesta, toco la viola de gamba, que es un instrumento anterior al violonchelo, pero no es exactamente su antecesor”, ha aclarado. Ese momento ha servido para que se diera un divertido momento, ya que tanto David Broncano como Grison se han dado cuenta de que se llama viola de gamba porque para tocarla se apoya sobre la pierna y por eso tiene sentido el tradicional dicho de “meter la gamba”, que sería equivalente a meter la ‘pata’ (pierna).

Jordi Savall interpretando El Cant dels Ocells (canción popular catalana) y La Gallarda Napolitana. (@LaRevuelta_TVE/X)

Precisamente la recuperación de este instrumento fue uno de los grandes empeños de Savall. Después de comenzar sus estudios musicales de niño, se trasladó en 1968 a Suiza para continuar su formación en la Schola Cantorum Basiliensis. Allí estudió con August Wenzinger y profundizó en el conocimiento de la música histórica, al mismo tiempo que reivindicaba el papel de la viola de gamba y el patrimonio musical de la península ibérica, de ahí que buena parte de su entrevista con el cómico se haya centrado en este particular instrumento. Un instrumento con el que ha finalizado el programa, interpretando El Cant dels Ocells (canción popular catalana) y La Gallarda Napolitana.

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