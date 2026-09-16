España

Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional, en ‘La Revuelta’: “En Italia a las mujeres que hacían música se las trataba como putas”

Aunque es un nombre poco habitual para el gran público televisivo, el violagambista, director de orquesta y musicólogo catalán ha visitado a David Broncano para hablar de una trayectoria marcada por la música antigua

Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional. (@LaRevuelta_TVE/X)
Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional. (@LaRevuelta_TVE/X)
Guardar

Después del inicio del curso televisivo 2026-27, con una primera semana notable en el estreno de la tercera temporada en La 1, ‘La Revuelta’ ha querido continuar estando a la altura en este inicio marcado por los cambios en el formato, pues David Broncano y su equipo han abandonado la Gran Vía madrileña para trasladarse al Teatro Príncipe Albéniz. Así, en este programa del martes 15 de septiembre han recibido a dos invitados de perfiles distintos: el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y Jordi Savall.

El espacio presentado por David Broncano ha contado con dos referentes en sus respectivos ámbitos. El piloto argentino ha aprovechado su reciente participación en el Gran Premio de Madrid (Madring) para quedarse en España y atender a las preguntas del entrevistador jienense; mientras que Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional, ha acudido al plató para presentar Un Réquiem alemán y Canto del destino, su nuevo espectáculo en el Auditorio Nacional de Madrid en cartelera a partir del 19 de octubre.

PUBLICIDAD

Aunque es un nombre poco habitual para el gran público televisivo, el violagambista, director de orquesta y musicólogo catalán ha visitado a David Broncano para hablar, a sus 85 años, de su trayectoria marcada por la música antigua y el uso de instrumentos históricos. Pero el intérprete, no solo ha querido hablar de su obra extendida a la par que excelente durante la conversación. Entre otros temas, Jordi Savall ha denunciado en ‘La Revuelta’ la discriminación histórica que han sufrido las mujeres compositoras y músicas, con una reflexión sobre el anonimato de numerosas partituras medievales.

El encubrimiento del trabajo de muchas mujeres

Durante la entrevista, Jordi Savall ha puesto el foco en varias piezas medievales y ha citado las cantigas de Alfonso X el Sabio, la música de los trovadores y el Códex de las Huelgas, conservado en el monasterio burgalés. Sobre este último repertorio, ha destacado que unas monjas crearon “el primer lenguaje moderno”. Respecto a esto último, David Broncano ha comentado que buena parte de aquellas obras han llegado hasta nuestros días sin una firma, a lo que el director de orquesta ha respondido con una aclaración vinculada a la posición social de los intérpretes y compositores de la época.

PUBLICIDAD

(RTVE.es)
Jordi Savall conversando con David Broncano durante su entrevista en 'La Revuelta'. (RTVE.es)

“Cuando un hombre compone una canción, siempre le pone su nombre. Los músicos de aquella época eran sirvientes, y cuando una dama noble componía una canción, no se atrevía a firmarla porque la catalogarían como sirvienta. En Italia, las mujeres que hacían música eran tratadas como putas porque cantaban, tocaban y mostraban su talento. Siempre que veas una partitura o una canción anónima, piensa que probablemente hay una mujer detrás que la compuso”, ha explicado.

Su forma de entender la música antigua

Asimismo, Savall es una de las figuras de gran relevancia a nivel internacional por su labor en la recuperación y difusión de la “música antigua”, uno de los temas de conversación que ha tratado durante la entrevista en el programa de La 1. “No hay música antigua. La música vive en el momento en que se canta y se toca. Cualquier canción, aunque sea de hace mil años, en el momento en el que la cantamos hoy es música actual”, ha alegado en una primera instancia, ya que no le gusta que se catalogue este arte con etiquetas. “Muchas sinfónicas tocan la música de hoy, con instrumentos modernos. Yo toco la música tal y como se hacía, con el sonido original, con los instrumentos de la época y el tempo correcto”, ha añadido al respecto.

A partir de esa idea, ha explicado la diferencia entre las interpretaciones con instrumentos actuales y el enfoque que ha desarrollado a lo largo de su carrera. “Yo para explicar lo que hago, diría que, aparte de dirigir la orquesta, toco la viola de gamba, que es un instrumento anterior al violonchelo, pero no es exactamente su antecesor”, ha aclarado. Ese momento ha servido para que se diera un divertido momento, ya que tanto David Broncano como Grison se han dado cuenta de que se llama viola de gamba porque para tocarla se apoya sobre la pierna y por eso tiene sentido el tradicional dicho de “meter la gamba”, que sería equivalente a meter la ‘pata’ (pierna).

(@LaRevuelta_TVE/X)
Jordi Savall interpretando El Cant dels Ocells (canción popular catalana) y La Gallarda Napolitana. (@LaRevuelta_TVE/X)

Precisamente la recuperación de este instrumento fue uno de los grandes empeños de Savall. Después de comenzar sus estudios musicales de niño, se trasladó en 1968 a Suiza para continuar su formación en la Schola Cantorum Basiliensis. Allí estudió con August Wenzinger y profundizó en el conocimiento de la música histórica, al mismo tiempo que reivindicaba el papel de la viola de gamba y el patrimonio musical de la península ibérica, de ahí que buena parte de su entrevista con el cómico se haya centrado en este particular instrumento. Un instrumento con el que ha finalizado el programa, interpretando El Cant dels Ocells (canción popular catalana) y La Gallarda Napolitana.

Temas Relacionados

MúsicaMúsica EspañaRTVEDavid BroncanoLa RevueltaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 15 de septiembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 15 de septiembre

José Coronado desvela en ‘El Hormiguero’ la profesión a la que se dedicó antes de ser actor: “No me importa nada, pero había que ganarse la vida”

El actor madrileño ha visitado este martes el programa de Pablo Motos junto a Martiño Rivas para presentar ‘El Problema Final’, su nueva serie, que se estrenará el próximo 25 de septiembre en Netflix

José Coronado desvela en ‘El Hormiguero’ la profesión a la que se dedicó antes de ser actor: “No me importa nada, pero había que ganarse la vida”

La Unión Europea busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Para garantizar que ningún menor acceda a estas plataformas sin el consentimiento de sus padres, la norma prevé la puesta en marcha de un sistema de verificación de edad propio de la UE

La Unión Europea busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 15 de septiembre de 2026

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 15 de septiembre de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Euromillones del martes 15 de septiembre

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Euromillones del martes 15 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Marruecos promete a los eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

ECONOMÍA

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”