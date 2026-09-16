España

Una mujer desaparecida que habría sido arrastrada por el agua tras la Es-Alert en Olivella (Barcelona)

Los equipos de emergencias de los Bomberos de la Generalitat buscan a contrarreloj a una mujer que habría sido arrastrada por la fuerza del agua al intentar cruzar una riera

Calle inundada tras las fuertes lluvias caídas este miércoles. (Ana Escobar/EFE)
Calle inundada tras las fuertes lluvias caídas este miércoles. (Ana Escobar/EFE)
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Los servicios de emergencia buscan a una mujer que habría sido arrastrada por el agua en una riera de Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, durante el episodio de lluvias torrenciales que ha afectado a Cataluña este miércoles.

Un testigo ha alertado de que la mujer bajaba de un coche que había quedado encallado cuando el caudal se la ha llevado. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 23:03 horas después de que esa persona comunicara que había visto caer un vehículo.

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El subdirector de Prevención de Protección Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, ha confirmado que los Mossos d’Esquadra y los servicios de emergencias buscan a la desaparecida. “Tenemos bastantes llamadas, pero una relevante de una persona a la que le ha arrastrado el agua al pasar por una riera en Olivella”, ha explicado en declaraciones a 3CatInfo.

Los Bomberos trabajan para localizar a la mujer

Los Bomberos de la Generalitat han activado un dispositivo de búsqueda con 11 dotaciones y drones. El operativo se centra en el entorno de la riera donde, según el aviso recibido, la mujer habría tratado de salir del vehículo antes de que la fuerza del agua la arrastrara. “Hemos recibido el aviso de una persona que ha visto a una mujer que, al tratar de salir de su coche, ha sido arrastrada por el agua al pasar por una riera en Olivella”, ha declarado Cabello a TV3.

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GRAF8395. VALENCIA, 16/09/2026.- Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, este miércoles. Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han llevado ya a cabo, desde las ocho de la tarde, unos 25 servicios relacionados con las lluvias y tormentas que recorren València y su área metropolitana, hasta el momento sin incidentes graves. EFE/ Ana Escobar
Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas este miércoles. (Ana Escobar/EFE)

La desaparición se ha producido durante un temporal que ha causado incidencias en distintos puntos del litoral mediterráneo. Protección Civil ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, el Alt Penedès y el Baix Penedès por lluvias torrenciales.

Los servicios de emergencia han advertido de que las precipitaciones pueden provocar crecidas repentinas en ríos y rieras. En las últimas horas, los Bomberos de la Generalitat han atendido cerca de 200 avisos por problemas relacionados con la lluvia, sobre todo por acumulaciones de agua en edificios y en la vía pública que han dificultado la circulación.

Las lluvias provocan cortes de carreteras

El episodio ha dejado inundaciones, cortes de carreteras y problemas en la red de transporte del área de Barcelona. La B-20 ha permanecido cortada a la altura de Santa Coloma de Gramenet, donde han trabajado los Bomberos de Barcelona y la Guardia Urbana. También se han registrado retenciones en la C-58, entre Ripollet y Barcelona, y en la C-33, entre La Llagosta y Barcelona. En la red ferroviaria, la circulación ha quedado interrumpida entre las estaciones de Fabra i Puig y Montcada Bifurcació por las condiciones meteorológicas adversas.

Los Bombers de la Generalitat trabajan para localizar a la mujer. (Europa Press)
Los Bombers de la Generalitat trabajan para localizar a la mujer. (Europa Press)

La tormenta también ha afectado al suministro eléctrico. En Barcelona, la incidencia ha llegado a afectar a 7.696 abonados, una cifra que se ha reducido a 570 a las 21.20 horas, según Protección Civil. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 644 llamadas por 445 incidencias vinculadas al temporal. De ese total, 399 se han concentrado en la ciudad de Barcelona. Por comarcas, el Barcelonès ha acumulado 486 llamadas; el Vallès Occidental, 43; el Gironès, 35; el Maresme, 17, y el Vallès Oriental, 14.

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