La Bolsa española sube un 0,41 % por la caída del petróleo (-3,6 %) pendiente de la Fed

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Madrid, 16 sep (EFE).- La Bolsa española ha subido un 0,41 % este miércoles y ha recuperado los 19.600 puntos animada por el descenso del precio del crudo, el día en el que se conocerá si la Reserva Federal estadounidense (Fed) eleva los tipos de interés para combatir las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 79,9 puntos, ese 0,41 %, y ha terminado de negociar en los 19.635,8 puntos. En lo que va de año, avanza el 13,45 %.

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El selectivo abría la jornada con ascensos y ha mantenido la tendencia positiva durante el desarrollo de la sesión bursátil, en una jornada de transición para los inversores que esperan conocer si la Fed eleva los tipos en EE.UU. por primera vez en tres años o los mantiene en la horquilla del 3,5 % - 3,75 % actuales.

El relajo en la escalada del precio del petróleo durante la jornada también ha animado a los inversores. Al cierre de las bolsas en el Viejo Continente, el crudo brent de referencia en Europa bajaba el 3,6 % y el barril se cotizaba a 104,8 dólares, mientras que el intermedio de Texas (WTI) estadounidense perdía el 4,1 %, hasta 101,5 dólares por barril. EFE

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