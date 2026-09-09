Javier Quintero, psiquiatra: “La mayoría de personas con trastornos de ansiedad comparten estas dos características que se alimentan entre sí”

Las personas con trastornos de ansiedad suelen compartir dos características. (Magnific)

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La ansiedad forma parte de la experiencia de muchas personas y puede aparecer ante situaciones cotidianas que generan preocupación, dudas o temor. En determinados momentos, la mente busca respuestas y trata de anticipar lo que puede suceder, especialmente cuando se enfrenta a escenarios que escapan a su control. Esa necesidad de prever los acontecimientos puede convertirse en una fuente constante de inquietud.

El problema aparece cuando la preocupación deja de ser una reacción puntual y comienza a ocupar demasiado espacio en la vida diaria. Las dudas sobre el futuro pueden alimentar pensamientos repetitivos y hacer que situaciones que todavía no han ocurrido se vivan como si fueran una amenaza presente.

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Ante este tipo de situaciones, comprender qué ocurre en nuestra mente cuando intenta adelantarse a lo que todavía no ha sucedido puede ayudar a entender mejor por qué algunas preocupaciones terminan adquiriendo tanto peso.

El psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero en redes sociales) analiza precisamente algunos de los mecanismos que pueden estar detrás de esta forma de afrontar las situaciones que generan inquietud. “La mayoría de las personas que padecen trastorno de ansiedad comparten dos características y que además se alimentan entre sí”.

Algunos rasgos de los trastornos de ansiedad se retroalimentan entre sí. (Magnific)

La baja tolerancia a la incertidumbre y el pensamiento catastrófica

La primera de ellas tiene que ver con la dificultad para aceptar aquello que no puede preverse. Quintero la define como “la baja tolerancia a la incertidumbre”. En la práctica, esto supone una dificultad para convivir con la falta de respuestas y con aquellas situaciones en las que no es posible saber de antemano qué sucederá.

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“Es decir, les cuesta mucho convivir con el ‘no sé qué va a pasar’. Necesitan saber qué va a ocurrir o al menos tener la sensación de que pueden anticiparse a lo que viene”, apunta el psiquiatra. Cuando esa anticipación no resulta posible, “aparece la ansiedad”.

A partir de ahí entra en juego el segundo mecanismo. Según Quintero, “el cerebro intenta resolver ese ‘no sé qué va a pasar’, y ahí es cuando aparece la segunda característica, el pensamiento catastrófico”. La mente trata así de dar una respuesta a la incertidumbre, pero puede hacerlo imaginando escenarios especialmente negativos.

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El experto define ese pensamiento catastrófico como “la tendencia a imaginar el peor escenario posible y además aceptarlo como si fuera el más probable”. De este modo, la posibilidad de que ocurra algo negativo puede terminar percibiéndose como mucho más cercana o probable de lo que realmente es. El escenario que se teme deja así de contemplarse únicamente como una posibilidad y puede llegar a experimentarse mentalmente con una intensidad mayor, aunque todavía no haya sucedido.

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Frente a ese patrón, Quintero pone el foco en distinguir entre aquello que preocupa y aquello que realmente tiene posibilidades de suceder. “Lo más importante es que sepas que la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos en exceso simplemente nunca van a ocurrir”, afirma.

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Así, el experto propone preguntarse cuál es la probabilidad real de que ocurra el escenario imaginado cuando aparece la preocupación. “Aprender a convivir con la incertidumbre en lugar de intentar evitarla es una de las habilidades más importantes para gestionar la ansiedad”.