Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Don Hernando revela el beso entre Alejo y Manuela

Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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La investigación por la desaparición de Dámaso entra en una fase decisiva en los próximos capítulos de Valle Salvaje. Las sospechas comienzan a concentrarse sobre Mercedes y Victoria, que tendrán que hacer frente a la presión del capitán Escobedo mientras su alianza corre cada vez más peligro. Paralelamente, los sentimientos de Manuela, Alejo y Luisa se complican y Bárbara se prepara para una noche que podría cambiar su vida.

Capítulo 485 del lunes 14 de septiembre

El futuro de la Casa Grande continúa siendo motivo de enfrentamiento. Don Hernando deja claro ante Enriqueta que no piensa permitir que Rafael entregue la propiedad bajo ningún concepto. Mientras tanto, Enriqueta decide jugar sus cartas y pone a Mercedes y Victoria en el punto de mira del capitán Escobedo.

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La declaración hace que el investigador centre sus esfuerzos en la duquesa. Victoria se ve obligada a responder a preguntas cada vez más incómodas y comienza a perder la seguridad que hasta ahora había demostrado. El cerco se estrecha y la posibilidad de que termine revelando aquello que lleva tanto tiempo ocultando cobra fuerza.

Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 486 del martes 15 de septiembre

Manuela encuentra la manera de convencer a Bárbara para que sea ella quien represente a los de Guzmán en la celebración. Aunque al principio la joven no parece demasiado convencida, finalmente acepta el encargo y comienza a prepararse para el esperado acontecimiento.

La situación de Victoria, sin embargo, se vuelve mucho más tensa. Al descubrir que Enriqueta ha hablado con las autoridades, la duquesa reacciona con furia y se enfrenta abiertamente a ella. Su comportamiento deja patente que la investigación empieza a afectar seriamente a quienes podrían estar implicados en la desaparición de Dámaso.

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Pepa y Francisco dejan solos a Leonor y Martín en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 487 del miércoles 16 de septiembre

Las pesquisas dan un nuevo paso. El capitán Escobedo considera a Mercedes y Victoria posibles responsables de la desaparición de Dámaso, mientras Hernando se muestra dispuesto a colaborar para que la investigación avance con mayor rapidez.

Victoria comprende entonces que su margen de maniobra se ha reducido prácticamente a cero. Ante la posibilidad de ser descubierta, toma una determinación extrema: escapar de Valle Salvaje. Su intención es abandonar el lugar cuanto antes, aunque todavía tendrá que comprobar si logra poner tierra de por medio antes de que Escobedo consiga alcanzarla.

Victoria propone a Mercedes salir esa misma noche del valle en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 488 del jueves 17 de septiembre

Mientras Bárbara ultima los preparativos para el gran baile con la ayuda de Luisa, esta última no consigue dejar atrás el sufrimiento provocado por el beso entre Alejo y Manuela. La joven trata de disimular lo que siente mientras ayuda a su amiga a preparar una noche muy especial.

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Pero el caso de Dámaso vuelve a ocupar toda la atención del Valle. El capitán Escobedo convoca a los vecinos para compartir una información que puede cambiar el rumbo de la investigación. Después de días de incertidumbre, por fin hay noticias sobre el desaparecido. La gran pregunta es si el hallazgo traerá esperanza o confirmará el peor desenlace.

Bárbara conoce a Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 489 del viernes 18 de septiembre

Bárbara vive con una mezcla de ilusión y nervios su esperado debut en el baile. Allí vuelve a encontrarse con doña Carla, aunque será la aparición de un hombre desconocido la que termine despertando su curiosidad. El joven muestra un claro interés por ella y su identidad se convierte en uno de los grandes interrogantes de la jornada.

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En el Valle, entretanto, el triángulo formado por Luisa, Manuela y Alejo llega a un momento crítico. Manuela confirma ante Luisa que su beso con Alejo no fue fruto de un malentendido y la confesión provoca un profundo dolor en la joven. Herida por lo ocurrido, Luisa decide apartar a Alejo de su vida, dejando su relación en una situación más delicada que nunca.