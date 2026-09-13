España

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Don Hernando revela el beso entre Alejo y Manuela

El valle vive días de tensión entre el baile de Bárbara y el asesinato de Dámaso

Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Guardar

La investigación por la desaparición de Dámaso entra en una fase decisiva en los próximos capítulos de Valle Salvaje. Las sospechas comienzan a concentrarse sobre Mercedes y Victoria, que tendrán que hacer frente a la presión del capitán Escobedo mientras su alianza corre cada vez más peligro. Paralelamente, los sentimientos de Manuela, Alejo y Luisa se complican y Bárbara se prepara para una noche que podría cambiar su vida.

Capítulo 485 del lunes 14 de septiembre

El futuro de la Casa Grande continúa siendo motivo de enfrentamiento. Don Hernando deja claro ante Enriqueta que no piensa permitir que Rafael entregue la propiedad bajo ningún concepto. Mientras tanto, Enriqueta decide jugar sus cartas y pone a Mercedes y Victoria en el punto de mira del capitán Escobedo.

PUBLICIDAD

La declaración hace que el investigador centre sus esfuerzos en la duquesa. Victoria se ve obligada a responder a preguntas cada vez más incómodas y comienza a perder la seguridad que hasta ahora había demostrado. El cerco se estrecha y la posibilidad de que termine revelando aquello que lleva tanto tiempo ocultando cobra fuerza.

Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 486 del martes 15 de septiembre

Manuela encuentra la manera de convencer a Bárbara para que sea ella quien represente a los de Guzmán en la celebración. Aunque al principio la joven no parece demasiado convencida, finalmente acepta el encargo y comienza a prepararse para el esperado acontecimiento.

La situación de Victoria, sin embargo, se vuelve mucho más tensa. Al descubrir que Enriqueta ha hablado con las autoridades, la duquesa reacciona con furia y se enfrenta abiertamente a ella. Su comportamiento deja patente que la investigación empieza a afectar seriamente a quienes podrían estar implicados en la desaparición de Dámaso.

PUBLICIDAD

Pepa y Francisco dejan solos a Leonor y Martín en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Pepa y Francisco dejan solos a Leonor y Martín en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 487 del miércoles 16 de septiembre

Las pesquisas dan un nuevo paso. El capitán Escobedo considera a Mercedes y Victoria posibles responsables de la desaparición de Dámaso, mientras Hernando se muestra dispuesto a colaborar para que la investigación avance con mayor rapidez.

Victoria comprende entonces que su margen de maniobra se ha reducido prácticamente a cero. Ante la posibilidad de ser descubierta, toma una determinación extrema: escapar de Valle Salvaje. Su intención es abandonar el lugar cuanto antes, aunque todavía tendrá que comprobar si logra poner tierra de por medio antes de que Escobedo consiga alcanzarla.

Victoria propone a Mercedes salir esa misma noche del valle en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria propone a Mercedes salir esa misma noche del valle en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 488 del jueves 17 de septiembre

Mientras Bárbara ultima los preparativos para el gran baile con la ayuda de Luisa, esta última no consigue dejar atrás el sufrimiento provocado por el beso entre Alejo y Manuela. La joven trata de disimular lo que siente mientras ayuda a su amiga a preparar una noche muy especial.

Pero el caso de Dámaso vuelve a ocupar toda la atención del Valle. El capitán Escobedo convoca a los vecinos para compartir una información que puede cambiar el rumbo de la investigación. Después de días de incertidumbre, por fin hay noticias sobre el desaparecido. La gran pregunta es si el hallazgo traerá esperanza o confirmará el peor desenlace.

Bárbara conoce a Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Bárbara conoce a Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 489 del viernes 18 de septiembre

Bárbara vive con una mezcla de ilusión y nervios su esperado debut en el baile. Allí vuelve a encontrarse con doña Carla, aunque será la aparición de un hombre desconocido la que termine despertando su curiosidad. El joven muestra un claro interés por ella y su identidad se convierte en uno de los grandes interrogantes de la jornada.

En el Valle, entretanto, el triángulo formado por Luisa, Manuela y Alejo llega a un momento crítico. Manuela confirma ante Luisa que su beso con Alejo no fue fruto de un malentendido y la confesión provoca un profundo dolor en la joven. Herida por lo ocurrido, Luisa decide apartar a Alejo de su vida, dejando su relación en una situación más delicada que nunca.

Temas Relacionados

Valle SalvajeLa 1RTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Gobierno asegura que unos 5.300 migrantes han abandonado Ceuta para regresar a Marruecos

A medida que pasan los días, más personas vuelven al país africano al no cumplir los requisitos para obtener protección internacional en España

El Gobierno asegura que unos 5.300 migrantes han abandonado Ceuta para regresar a Marruecos

La estampa familiar del rey Felipe VI con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1: looks desenfadados a conjunto en colores claros sin la reina Letizia

La familia real ha llegado al evento para estrenar el nuevo circuito de la capital, pese a la ausencia de doña Letizia

La estampa familiar del rey Felipe VI con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1: looks desenfadados a conjunto en colores claros sin la reina Letizia

Ramona Gorraiz, 85 años: “La gente cree que envejecer es perder fuerza, pero no es verdad”

La octogenaria utiliza las redes sociales para animar a otras mujeres a hacer deporte para mantenerse en forma

Ramona Gorraiz, 85 años: “La gente cree que envejecer es perder fuerza, pero no es verdad”

Los expertos coinciden: cuidar de tus muñecas con estos 4 ejercicios puede ahorrarte lesiones, dolor y artritis en un futuro

Especialistas en ortopedia y rehabilitación explican qué rutinas caseras protegen esta articulación del desgaste diario y reducen el riesgo de artritis a largo plazo

Los expertos coinciden: cuidar de tus muñecas con estos 4 ejercicios puede ahorrarte lesiones, dolor y artritis en un futuro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Una señal inesperada en los análisis de sangre puede estar relacionada con el cáncer colorrectal en jóvenes

ECONOMÍA

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

DEPORTES

Fernando Alonso, a por otro milagro en la F1: “Me ha sorprendido ver las gradas verdes de Aston Martin”

Fernando Alonso, a por otro milagro en la F1: “Me ha sorprendido ver las gradas verdes de Aston Martin”

Esta es la posición en la parrilla de salida de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que confían en la épica en Madring: “Si hay caos delante, tenemos que aprovecharlo”

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid