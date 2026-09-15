España

La primera semana de la infanta Sofía como estudiante en París: excursión en barco por el río Sena, búsqueda del tesoro y una partida de petanca

La hija pequeña de los reyes, Felipe VI y Letizia, empieza su segundo año universitario el 21 de septiembre en la capital francesa

La infanta durante la jornada en Zaragoza
El acto público de la infanta Sofía. (Ramón Comet/Europa Press)
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La infanta Sofía se encuentra ya en París para afrontar el inicio de su segundo año del grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Aunque las clases presenciales no darán comienzo oficialmente hasta el próximo lunes 21 de septiembre, la benjamina de la Familia Real española ha comenzado a integrarse en la capital francesa durante las jornadas de inducción organizadas por la institución académica.

Tras disfrutar de sus vacaciones y de sus últimos compromisos oficiales en España, la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia se dispone a consolidar su etapa universitaria en el extranjero bajo un perfil de absoluta discreción mediática.

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A diferencia del reciente e intenso inicio de curso de su hermana, la princesa Leonor, la llegada de la infanta Sofía a la capital francesa se ha producido sin despliegues de cámaras ni convocatorias de prensa. Durante estos primeros días, la joven se ha instalado en la emblemática Cité Internationale Universitaire de París, un extenso complejo académico de 34 hectáreas situado en el distrito 14 que acoge a cerca de 12.000 estudiantes procedentes de todos los rincones del mundo.

Su traslado a tierras galas se produce pocos días después de su última aparición pública en Madrid, donde acudió junto al rey Felipe VI y a la princesa de Asturias al Gran Premio de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring.

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Las jornadas de bienvenida

El programa de bienvenida preparado por el Forward College no se limita a la vertiente lúdica, sino que combina la orientación formativa con la inmersión en la cultura local. Durante esta semana previa al inicio lectivo, Sofía de Borbón y sus compañeros participan en sesiones informativas donde se detallan la estructura académica del nuevo curso, las políticas de asistencia, las normas de convivencia del campus y las expectativas del equipo docente. Estas reuniones permiten a los alumnos reunirse directamente con sus profesores y conocer a fondo el plan de estudios antes del comienzo de las clases teóricas.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

En paralelo a la introducción académica, el calendario de inducción contempla una serie de actividades lúdicas tradicionales diseñadas para fomentar el trabajo en equipo y el conocimiento de la ciudad. Entre las dinámicas organizadas figuran las partidas de petanca y una búsqueda del tesoro por las calles del centro histórico de París. Asimismo, el programa incluye un recorrido en barco por el río Sena para contemplar los principales monumentos de la capital y la asistencia a un espectáculo de fuegos artificiales en el Castillo de Versalles, ofreciendo a los estudiantes una inmersión completa en la vida cultural francesa.

Alojamiento de la infanta Sofía en el campus

En el aspecto logístico, la residencia de la Infanta Sofía se ubica en un sector del complejo universitario popularmente conocido entre los estudiantes como el “ala Harry Potter”, debido al estilo arquitectónico de sus edificaciones, muy similar al de las construcciones emblemáticas de Hogsmeade. La estancia consta de una habitación individual de aproximadamente 15 metros cuadrados equipada de manera funcional con una cama sencilla, un escritorio de estudio y un baño privado. El coste mensual de este tipo de alojamiento ronda los 800 euros.

La infanta Sofía y sus planes en París. (Europa Press)
La infanta Sofía y sus planes en París. (Europa Press)

Este entorno residencial prioriza la convivencia comunitaria, ya que las comidas principales se elaboran en cocinas compartidas donde conviven alumnos de diversas disciplinas y nacionalidades. Esta disposición favorece la integración de la Infanta en un ambiente estrictamente universitario y en igualdad de condiciones con el resto de los estudiantes del campus parisino.

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