Las tres formas de entender el Prinsjesdag de Amalia, Alexia y Ariane de Holanda con sus estilismos y la historia tras el sombrero de la mediana

Las princesas Amalia, Alexia y Ariane de Holanda en el Prinsjesdag (Grosby)

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El Prinsjesdag de 2026 ha reunido este martes 15 de septiembre a las princesas Amalia, Alexia y Ariane de Holanda en la apertura del año parlamentario. Durante el Día del Príncipe, traducido del neerlandés, la familia real ha combinado el protocolo de Estado con una exhibición de vestuario marcada por los vestidos capa de las tres hermanas, aunque con estilos completamente opuestos.

El Prinsjesdag se celebra cada año el tercer martes de septiembre y marca formalmente el inicio del periodo parlamentario neerlandés. Su nombre designaba en origen el cumpleaños del príncipe Guillermo V, antes de convertirse en la principal jornada política y ceremonial de los Países Bajos. La apertura parlamentaria se celebró inicialmente en fechas y lugares variables. Desde 1887 tiene lugar el tercer martes de septiembre, una elección que evitaba que los diputados de todo el país tuvieran que viajar a La Haya en domingo.

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El rey Guillermo Alejandro, de 59 años, ha leído en el Teatro Real de La Haya el Discurso del Trono elaborado por el Gobierno, con sus planes para el próximo curso político. La reina Máxima ha elegido una blusa blanca de manga larga y una falda acampanada del mismo color. La cita ha supuesto el primer acto conjunto de las tres hijas de los reyes después de que cada una emprendiera su formación universitaria en centros distintos.

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda y la princesa Amalia en el Prinsjesdag (Instagram)

Los ‘looks’ de las princesas Amalia, Alexia y Ariane de Holanda

El Prinsjesdag mantiene una tradición particular para las mujeres de la Casa de Orange: en su día acudían al Teatro Real de La Haya con vestidos largos y sombreros. La combinación se remonta a la época de la reina Emma y la reina Guillermina, cuando llevar la cabeza descubierta se consideraba tan inapropiado como mostrar las piernas en una ocasión formal. Sin embargo, el sombrero dejó de ser obligatorio, aunque la princesa Alexia ha querido mantener esa tradición y por ello ha acudido con sombrero.

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La hermana mediana, de 21 años, ha destacado con un vestido capa largo de color verde intenso de Reiss, marca de gran popularidad en Londres, la ciudad donde reside, y un sombrero fedora de Maison Michel en tonos burdeos que pertenece a la colección personal de la reina Máxima, mientras Amalia, de 22, y Ariane, de 19, han optado por diademas, cada una en el respectivo tono de su vestido. Los looks de este año combinan piezas nuevas con guiños al pasado.

Las princesas Alexia y Ariane de Holanda en el Prinsjesdag (Instagram)

La heredera ha elegido un vestido liso, sin escote y de silueta ligeramente entallada de la firma Rachel Gilbert en color verde oliva, acompañado de un bolso de mano de Yves Saint Laurent. Por último, la pequeña Ariane también ha querido hacer un guiño a su madre al recuperar un vestido granate que Máxima utilizó en el Prinsjesdag de 2019. Eso sí, las tres han coincidido con la cinta de la Orden y la Estrella de la Gran Cruz de la Orden del León de los Países Bajos

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Como estudiantes en diferentes puntos del mapa, el evento ha supuesto una reunión para las hermanas. La princesa Amalia de Holanda estudia desde 2025 Derecho neerlandés en la Universidad de Ámsterdam y mantiene su instrucción militar. Su hermana Alexia cursa Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería del University College London, y Ariane estudia Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Tecnológica de Delft.

La Casa Real de Holanda en el Prinsjesdag

Los reyes y la heredera al trono han salido a las 12:45 horas del palacio Noordeinde en la Berline de Cristal, seguidos por ayudantes de campo y autoridades militares. En los carruajes de acompañamiento han viajado el príncipe Constantino, hermano del rey, junto a su mujer, la princesa Laurentien, y las princesas Alexia y Ariane. La comitiva ha recorrido las calles del centro de La Haya, con ciudadanos vestidos de naranja a lo largo del itinerario. La ruta ha pasado por Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout y Tournooiveld hasta llegar a Korte Voorhout.

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Los príncipes Constatino y Laurentien de Holanda en el Prinsjesdag (Instagram)

El desfile ha comenzado con una banda militar y los granaderos y cazadores del Regimiento de la Guardia del Estandarte. También han participado la compañía de honor del regimiento, la guardia montada del estandarte de la Gendarmería Real, un pelotón de escolta de honor a caballo, la guardia montada de caballería, dos carruajes con miembros de la Casa Real, policías montados y diversos regimientos de Defensa.

La Berline de Cristal en la que han viajado Alexia, Ariane, Constantino y Laurentien ha ido tirada por cuatro caballos frisones: Welmer, Zelman, Ziert y Xerox. Cada animal ha llevado un cochero a su lado, mientras dos lacayos han acompañado el carruaje. El vehículo, una de las piezas de la Casa de Orange-Nassau, fue construido en 1826 durante el reinado de Guillermo I de los Países Bajos. Su denominación procede de sus grandes ventanales de cristal, que permiten ver a los ocupantes durante el trayecto. Su estructura de madera incorpora decoración dorada, terciopelo en el interior y acabados de lujo.

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Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La llegada de la familia real también ha cambiado con el tiempo. Tras los carruajes tirados por caballos y el uso de la Carroza Dorada, Guillermo Alejandro ha recuperado la Berline de Cristal, ya que la Carroza Dorada ha dejado de utilizarse por el momento debido a la polémica suscitada por una representación colonial.