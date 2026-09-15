La reina Máxima de Holanda firma su look más discreto en el Prinsjesdag 2026: blusa negra, su falda blanca favorita y un tocado sobrio

La reina Máxima de Holanda acompaña al rey Guillermo Alejandro en el Prinsjesdag 2026 (Grosby)

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La reina Máxima de Holanda ha sorprendido al elegir para el Prinsjesdag 2026, traducido del neerlandés como Día del Príncipe, un conjunto en blanco y negro que se aleja de los colores vivos y los brillos habituales en sus apariciones de gala. La reina ha asistido junto al rey Guillermo Alejandro y las princesas Amalia, Alexia y Ariane a la jornada que inaugura oficialmente el año parlamentario neerlandés.

El tercer martes de septiembre, las calles de La Haya acogen el Prinsjesdag, una jornada institucional marcada por la procesión solemne de la familia real hasta el Teatro Real. Allí, el rey Guillermo Alejandro pronuncia el Discurso del Trono. La cita exige una etiqueta tradicional para las mujeres de la Casa de Orange: atuendo largo de gala y tocado, antes sombrero. Sus reglas se remontan a las épocas de las reinas Emma y Guillermina, cuando presentarse con la cabeza descubierta o las piernas al aire se consideraba una falta grave de protocolo.

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Las normas se han flexibilizado con el tiempo y permiten incluso el uso de pantalones o prescindir del tocado. Máxima de Holanda ha llevado conjuntos de dos piezas en anteriores ediciones e incluso pantalones, como ocurrió en 2023, aunque los vestidos han sido su elección más frecuente para esta ceremonia.

La reina Máxima de Holanda acompaña al rey Guillermo Alejandro en el Prinsjesdag 2026 (Grosby)

El ‘look’ de Máxima de Holanda

En el Prinsjesdag de 2026, Máxima ha recuperado una falda de gala de seda blanca y acabado satinado que forma parte de su vestidor desde 2006, combinada esta vez con una blusa negra de manga larga y corte estructurado, complementada con unos guantes negros. La pieza ya había aparecido en anteriores actos de gala con partes superiores muy distintas, por lo que es una de sus prendas más versátiles.

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La reina ha completado el contraste cromático de este año con pendientes de perlas en forma de lágrima y un broche a juego colocado en la cintura. Ambas piezas pertenecen al joyero real de la Casa de Orange. El tocado elegido ha reforzado la sobriedad del conjunto: un modelo negro y minimalista, ya utilizado por la reina, compuesto por dos vainas que recorren la cabeza. Frente a las grandes flores que la monarca neerlandesa ha lucido en anteriores Prinsjesdag, el accesorio negro ha reducido el protagonismo de la cabeza dentro del estilismo.

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda y la princesa Amalia en el Prinsjesdag (Instagram)

La extravagancia habitual de Máxima de Holanda

El contraste con su elección de años anteriores, incluso con la de 2025, es evidente. El pasado año, la reina Máxima de Holanda recuperó un vestido aguamarina de inspiración helénica, confeccionado en georgette y crepé y decorado con bordados de cristal. Lo acompañó con un tocado de plumas y flores firmado por Berry Rutjes, un accesorio que había estrenado en España durante la boda de la duquesa de Medinaceli en Jerez de la Frontera en 2023.

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Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Al parecer, la reina ha decidido ceder el protagonismo al discurso del rey Guillermo Alejandro. También a sus tres hijas, ya que los estilismos de las princesas Amalia, Ariane y Alexia de Holanda cada vez dan más que hablar. De hecho, la princesa Ariane también ha recurrido a una prenda ya utilizada por la familia. La hija menor de los reyes ha vestido un diseño burdeos de Jan Taminiau que Máxima llevó en el Prinsjesdag de 2019.