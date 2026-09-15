Retiran después de 26 días un camión calcinado con toneladas de pulpo podrido que obstaculizaba la A-381 en Cádiz

Maquinaria pesada opera en la zona para remover el vehículo y sus restos.

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Recorrer la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios) a la altura del término municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz) se había convertido desde hacía casi un mes en una auténtica prueba de resistencia para miles de conductores: ventanillas subidas a cal y canto para esquivar la insoportable peste proveniente de un camión calcinado con toneladas de pulpo abandonado en pleno arcén.

El pesado vehículo sufrió un incendio el pasado 20 de agosto y, tras 26 días seguidos expuesto a elevadas temperaturas y de provocar un severo problema de insalubridad y hedor en la zona, finalmente se ha iniciado la retirada de la mercancía descompuesta y del tráiler.

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A primera hora de este martes, 15 de septiembre, un despliegue compuesto por maquinaria pesada y personal equipado con trajes especiales de protección biológica se ha trasladado hasta el punto kilométrico 61. El objetivo prioritario ha sido evacuar las 25 toneladas de marisco en avanzado estado de descomposición que permanecían en el vehículo, un paso previo al posterior remolque del chasis quemado.

Un camión calcinado con toneladas de pulpo podrido que obstaculiza la A-381 desde hace 26 días. (X/@jesusvigorra)

Esta movilización de los servicios de recogida llega apenas 24 horas después de que el periodista Jesús Vigorra hiciera saltar todas las alarmas en redes sociales al denunciar la situación y el riesgo para la salud pública que suponía este vehículo lleno de pulpo: “26 días lleva ya este camión varado sin nadie que lo retire ni vea el peligro, ni elimine la insalubridad y el pestazo que ha provocado. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto?”.

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La enorme repercusión generada provocó que este mismo martes el propio comunicador confirmara el arranque inmediato de los trabajos sobre el terreno: “¡Atención! Con las primeras luces ya han comenzado las labores para la retirada del camión del pulpo”.

El laberinto burocrático que atascó la retirada

¿Cómo es posible que un vehículo con un cargamento tan perecedero haya permanecido inmóvil en una vía rápida durante más de tres semanas? La explicación se encuentra en la normativa de la DGT, que diferencia entre la retirada por razones de seguridad —que permite despejar de urgencia la vía si la carga constituye un peligro inminente o provoca graves perturbaciones al tráfico— y el procedimiento de tratamiento residual por abandono, recogido en el artículo 106 de la Ley de Tráfico.

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Un camión calcinado con toneladas de pulpo podrido que obstaculiza la A-381 desde hace 26 días. (X/@jesusvigorra)

Para activar este último supuesto legal y permitir que la Administración actúe, la normativa exige notificar formalmente al propietario del vehículo y otorgarle un margen legal de un mes completo antes de poder declararlo como residuo y trasladarlo a un centro autorizado. En este caso concreto, el titular del vehículo es un particular y la póliza de seguros estaba tramitada con una compañía con sede en Marruecos, según detalló Europa Sur.

Esto complicó la localización del titular y desencadenó disputas sobre quién debía asumir los elevadísimos costes del operativo. A esta traba se le sumó la imposibilidad de que actuaran grúas convencionales: al tratarse de un vertido biológico, fue necesario contratar a un equipo especializado en la gestión de residuos, cometido que finalmente ha ejecutado la firma algecireña Perezoca mediante maniobras que han provocado cortes de tráfico.

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