Los cómicos que Georgina Rodríguez verá participar en ‘LOL: Si te ríes, pierdes’: Lalachus, Xuso Jones y la tercera oportunidad de Yolanda Ramos

Georgina Rodríguez junto a los concursantes de 'LOL: Si te ríes pierdes' en montaje de 'Infobae'

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Prime Video ya reveló como un bombazo que Georgina Rodríguez presentará junto a Antonio Resines la tercera temporada de LOL: si te ríes pierdes, que regresará en Navidad después de cuatro años sin nuevas entregas. La influencer debutará al frente de un programa de televisión en España en una competición donde los participantes deberán provocar la risa ajena sin reírse.

La mujer de Cristiano Ronaldo y el reconocido actor sustituyen a Carolina Iglesias y Silvia Abril, encargadas de conducir la segunda edición en 2022, y a Santiago Segura y Xavier Deltell, que presentaron la primera temporada en 2021. Curiosamente, Iglesias pasará ahora al otro lado del formato como concursante.

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La tercera temporada reunirá a Arturo Valls, Xuso Jones, Comandante Lara, El Cejas, Valeria Ros, Lalachus, Raúl Pérez, Carolina Iglesias, Carlos Areces y Yolanda Ramos. Los diez competirán durante seis episodios por 100.000 euros destinados a la ONG que elijan, sin poder soltar una carcajada. Entre los aspirantes figuran nombres que ya conocen la dinámica: Carolina Iglesias fue presentadora, Carlos Areces ganó la segunda edición y Yolanda Ramos ha participado en las dos ediciones previas, quedando última en ambas, por lo que esta será su tercera oportunidad.

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De Arturo Valls a El Cejas

Arturo Valls comenzó como reportero en la televisión local valenciana antes de debutar en 1998 en Caiga quien caiga. Se hizo popular por interpretar a Jesús Quesada en Camera Café y consolidó su carrera como presentador al frente de ¡Ahora caigo! durante una década y, más recientemente, Mask Singer. Por su parte, el murciano Xuso Jones saltó a la fama en 2011 con un video viral cantando en un McAuto, lo que le abrió las puertas de la música de la mano de Universal y de formatos como Tu cara me suena. En los últimos años se reinventó como presentador, al frente de Lo sabe, no lo sabe y de las Campanadas de fin de año 2025-2026 junto a Sandra Barneda.

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Comandante Lara, personaje creado por Luis Lara Ramos, nació como colaboración radiofónica en El Pelotazo de Canal Sur, donde el cómico interpretaba a un piloto alcohólico. Desde 2017 recorre los teatros de España con sus monólogos y en 2020 estrenó su propio espacio televisivo, El show del Comandante Lara. El Cejas, nombre artístico de Diego Arroba, se hizo viral en Instagram con sus vídeos humorísticos antes de participar en Got Talent España y GH VIP 7. En 2020 debutó en el cine junto a Santiago Segura en Padre no hay más que uno 2 y se convirtió en un habitual de esa saga, además de desarrollar una carrera musical bajo el alias Rookid.

Valeria Ros y David Broncano en 'La Revuelta' (Captura de pantalla de RTVE)

Valeria Ros vivió en distintas ciudades europeas antes de dedicarse al stand-up en Madrid. Se dio a conocer en Central de cómicos y ganó notoriedad como colaboradora de Zapeando y La Revuelta. Lalachus, nombre artístico de Laura Yustres, trabajó una década como recepcionista antes de volcarse en la comedia y hacerse viral en TikTok durante la pandemia. Su despegue llegó como colaboradora de La Resistencia y luego La Revuelta, desde donde presentó las Campanadas de fin de año 2024-2025 junto a David Broncano.

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La vuelta de Carolina Iglesias y Carlos Areces

Raúl Pérez, ingeniero de Telecomunicaciones de formación, abandonó esa profesión por la comedia y se especializó en imitaciones de figuras como Mariano Rajoy o Rafael Nadal, con paso por Crackòvia, Late Motiv y El Intermedio. Carolina Iglesias, conocida en redes como Percebes y Grelos, estudió Filología Hispánica mientras se abría camino en los monólogos y consolidó su carrera con el podcast Estirando el chicle, premiado con un Ondas.

Raúl Pérez, el imitador y presentador de 'A las bravas' (RTVE)

Carlos Areces estudió Bellas Artes en Cuenca, donde formó parte del grupo que crearía La hora chanante. Desarrolló una doble carrera como actor y dibujante, con papeles en Balada triste de trompeta y La que se avecina, además de integrar el dúo musical Ojete Calor. Yolanda Ramos comenzó como vedette en el local barcelonés El Molino antes de saltar al humor televisivo con Homo Zapping. Su carrera actoral incluye una nominación al Goya por Carmina y amén y el papel de Noemí Argüelles en Paquita Salas, por el que ganó un Premio Feroz.

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