La reina Máxima de Holanda vuelve de sus vacaciones con un vestido color café y joyas de diamantes y zafiros

La reina Máxima regresa de sus vacaciones (Grosby)

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La reina Máxima de Holanda ha retomado su agenda oficial en Nieuwegein un día después de asistir en Oslo al funeral del rey Harald V de Noruega, con una visita centrada en la simplificación de la atención sanitaria y con el estreno de un vestido de la firma belga Natan adaptado a un largo midi. La reina ha presidido un simposio del programa nacional de evaluación y uso adecuado de los cuidados, articulado en tres ejes: diagnósticos de laboratorio, revisiones y seguimientos, y hospitalizaciones e intervenciones.

El encuentro ha reunido a investigadores, sanitarios y pacientes en torno a la iniciativa “menos es más”. Máxima ha acudido a la localidad situada en el área metropolitana de Utrecht después de regresar de la capital noruega, donde los reyes de los Países Bajos ocuparon uno de los primeros lugares en el cortejo fúnebre de Harald V. En la catedral de Oslo estuvieron acompañados por su hija mayor, la princesa Amalia, en una jornada de apoyo de las casas reinantes europeas al nuevo rey Haakon VIII.

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Tras la recepción celebrada en el Palacio Real de Oslo, buena parte de las familias reales emprendió el regreso a sus países para retomar sus compromisos del día siguiente, como los reyes Felipe y Letizia, que incluso dejaron a la reina Sofía como representante de España en la recepción. En el caso de la reina neerlandesa, ese regreso la ha llevado a Nieuwegein para encabezar una cita dedicada a revisar qué prácticas médicas pueden aligerarse sin perjudicar al paciente.

La reina Máxima regresa de sus vacaciones (Casa Real Holanda)

El ‘look’ de la reina Máxima de Holanda

Para esta reaparición, Máxima ha vuelto a confiar en Natan, una de sus firmas habituales, y ha estrenado por primera vez un vestido camisero de seda en color café. El diseño incorpora estampados contemporáneos en blanco y azul marino, escote cerrado, manga larga, cintura entallada y una falda amplia de caída fluida. El modelo original presenta un largo mayor, pero la reina ha optado por modificarlo y llevarlo en versión midi.

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La reina Máxima regresa de sus vacaciones (Casa Real Holanda)

La prenda iba ceñida con un cinturón con hebilla dorada, al que añadió otro en azul marino a juego con el estampado para marcar la silueta. El estilismo se completó con un brazalete de diamantes con las iniciales de sus hijas, un anillo cruzado de diamantes y zafiros de su colección personal, pendientes de aro dorados de diseño grueso y un clutch de piel en azul marino. El resultado combinó el regreso a su actividad institucional con una elección de vestuario marcada por la continuidad en sus firmas de referencia y por una adaptación personal del diseño.

El regreso de Máxima de Holanda

Según ha detallado el Palacio Real, el debate se ha centrado en los cuidados que pueden reducirse y en las ventajas de ese ajuste para los pacientes, los profesionales sanitarios y la capacidad de atención de los centros de salud. El marco de trabajo ha sido el programa “menos es más”, defendido por profesionales que plantean recortar actos médicos de escaso o nulo valor añadido.

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Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Durante la jornada, la reina ha participado también en un diálogo sobre el impacto de estas iniciativas y en un taller interactivo sobre innovación y cambio en la práctica sanitaria. El acto incluyó además la inauguración del mercado “Ask Away”, una iniciativa concebida para que profesionales sanitarios compartan conocimientos y experiencias. La cita permitió a Máxima de Holanda conocer de cerca varios proyectos orientados a transformar la atención sanitaria desde dentro.