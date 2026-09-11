Vuelve el calor y a España: la Aemet prevé temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época

Bañistas se refugian del calor en Playa Chica, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), este miércoles. (EFE/Carlos de Saá)

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La bajada de los termómetros en nuestro país ha durado poco, solamente un par de días. Tras una semana marcada por calor intenso para principios de septiembre, que ha provocado que se batan algunos récords para este mes (por ejemplo, el hecho de que se activen avisos rojos por altas temperaturas máximas), un desplome del mercurio dejó un respiro en España, pero también lluvias, chubascos y tormentas.

Ya este jueves comenzó a imponerse una situación de estabilidad en España, así como comenzó un ascenso de las temperaturas que continuará este viernes. El fin de semana, de hecho, se alcanzarán valores superiores a los normales para la época del año.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé que las máximas desciendan este viernes en las islas Canarias, mientras que aumentarán en la Península y en Baleares, a excepción del Cantábrico y la mayor parte del tercio sur peninsular, donde habrá pocos cambios. Se podrán superar localmente los 35 grados en el valle del Guadalquivir y en el del Guadiana. Esto se dará, por ejemplo, en capitales de provincia como Badajoz (36), Córdoba (36) o Sevilla (35).

Mapa de la temperatura en España el viernes 11 de septiembre de 2026. (Windy)

Con respecto a las mínimas, se producirá un incremento en la mitad norte peninsular, exceptuando el Ebro y el Cantábrico oriental; en la mitad sur y en Baleares podría producirse algún descenso local. Se darán noches tropicales, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20 grados, en puntos del litoral mediterráneo sur, el bajo Guadalquivir y los archipiélagos.

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Así, mientras que en capitales de provincia como Almería (21), Cádiz (22), Ceuta (22), Melilla (23) o Santa Cruz de Tenerife (22) el calor no dará un respiro ni siquiera por la noche, en otras de Castilla y León o Castilla-La Mancha el termómetro bajará de los 10 grados: es el caso de Ávila (9), Burgos (9), Cuenca (9), León (9), Salamanca (9), Soria (8) y Teruel (8), así como Vitoria (9).

Además, este viernes se impondrá un tiempo anticiclónico y estable, con pocas o nulas precipitaciones en la mayor parte del país. Únicamente la cola de un frente poco activo dejará algunos intervalos nubosos en el norte de Galicia y en el área cantábrica, aunque con tendencia a despejar. Con todo ello, el mapa de los avisos meteorológicos amanece esta jornada sin ninguna alerta.

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Máximas de hasta 38 grados el fin de semana

El fin de semana, y especialmente el domingo, se prevé que los termómetros van a superar los 30 grados de forma generalizada. Los valores alcanzarán los 32 a 34 grados de máxima en el valle del Ebro y la zona centro, así como los 34 a 36 en el sur de Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía.

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Según ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, se experimentarán cifras más elevadas también durante el fin de semana en los valles del Miño y del Guadalquivir, donde el mercurio puede alcanzar los 36 a 38 grados.

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“Calor de nuevo intenso para la época del año, temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal el domingo, que podría ir incluso a más a comienzos de la próxima semana”, ha señalado Del Campo.