Calor de pleno verano durante el fin de semana: la Aemet alerta de máximas de hasta 38 grados en estas regiones

Bañistas en la Playa Grande de la isla de Lanzarote. (EFE/Adriel Perdomo)

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sido contundente con respecto al tiempo que nos espera en los próximos días: “Vuelve el verano”, ha indicado su portavoz, Rubén del Campo. “Tenemos por delante unas cuantas jornadas con tiempo anticiclónico y estable, en las que las temperaturas van a subir de forma progresiva y alcanzaremos valores altos para la época del año”.

Así, durante el fin de semana y buena parte de la próxima, los termómetros superarán los 34 a 36 grados o incluso los 36 a 38 en algunas zonas del país, especialmente en el sur peninsular. También en Canarias, donde el calor se mantendrá hasta mediados de la siguiente semana.

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De hecho, el ascenso térmico que ya protagonizó la jornada del viernes, continuará este sábado, tanto en las mínimas como en las máximas. La subida de los valores, además, será más marcada en la mitad norte peninsular y en el archipiélago canario. Junto a esto, predominarán los cielos poco nubosos en todo el país, salvo en zonas del Estrecho y de Melilla, donde habrá más nubes, incluso podría caer alguna lluvia débil.

Mapa de la temperatura de España el sábado 12 de septiembre de 2026. (Windy)

En zonas del nordeste peninsular y del centro y sur de las islas Canarias se alcanzarán durante el fin de semana los 32 a 34 grados; en el oeste y sur de Galicia, en Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha y en Andalucía occidental, más de 34 grados; en ciudades como Badajoz, Sevilla o Córdoba, las máximas estarán en 36 o 38 grados.

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¿Hasta cuándo durará el calor?

La próxima semana comenzará sin grandes cambios. La situación anticiclónica, el tiempo estable y las temperaturas altas seguirán predominando, incluso puede que asciendan el lunes y el martes. Este último día, según ha señalado Del Campo, podría llegar un frente al extremo norte peninsular que debería cielos nubosos, alguna lluvia débil y un descenso térmico en el norte de Galicia y el Cantábrico.

En el resto, el calor se podría califica como “de pleno verano”. Los termómetros alcanzarán máximas de 34 a 36 grados en zonas del interior de Galicia, del valle del Ebro y amplias zonas del nordeste, incluso algo más el martes, día en el que Pamplona o Huesca podrían alcanzar 35 grados y Zaragoza o Lleida rondar los 37 o 38 grados. En el centro y la mitad sur, el lunes y el martes el mercurio se situará en 34-36 grados, así como en 36-38 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

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“Arrancaremos la semana con valores diurnos de temperatura entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, incluso más de 10 grados por encima de lo normal en la mitad norte de la península”, ha explicado Del Campo, que ha insistido en que las jornadas serán también calurosas en Canarias.

Se espera que el calor comience a remitir el miércoles, especialmente en la mitad norte peninsular, pues en el sur no se percibirán cambios en las jornadas siguientes. “Seguiríamos hablando de calor intenso para la época en zonas especialmente del nordeste peninsular, del centro y de la mitad sur, también en zonas de Canarias, aunque en el archipiélago ya iniciarían un descenso a partir de la jornada del miércoles. Se alargan, por lo tanto, las condiciones veraniegas en este mes de septiembre”.

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