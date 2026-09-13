Rafa Nadal, Diomande y Felipe VI: la Fórmula 1 en Madrid se llena de famosos en el regreso del Gran Premio a la capital

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)

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El Gran Premio de España de Fórmula 1 ha convertido este domingo el Madring en mucho más que el escenario de una carrera. El nuevo circuito madrileño ha reunido a una auténtica constelación de rostros conocidos, desde miembros de la familia real hasta grandes figuras del deporte, la música, el cine y las redes sociales. Una larga lista de invitados que no ha querido perderse el regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de 45 años.

Entre las presencias más destacadas se encuentra la del rey Felipe VI, que ha acudido al circuito acompañado por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los tres han protagonizado una de las llegadas más esperadas de la jornada y han compartido algunos momentos con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, presidenta de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital, respectivamente. También se ha dejado ver Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

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Luis Figo en la F1 de Madrid (AFP7 vía Europa Press).

Como era de esperar, el fútbol ha tenido una representación especialmente numerosa. El Madring ha recibido a varios jugadores y antiguos futbolistas de primer nivel. Entre ellos han estado Rodrygo, acompañado por su pareja, Gabriella Lenzi; Marc Cucurella; Thibaut Courtois; Aurélien Tchouaméni; Ibrahima Konaté; Yan Diomande y Roberto Carlos. También han acudido Zinedine Zidane junto a su familia, Luis Figo, Fede Valverde y Dani Carvajal.

El Real Madrid ha contado además con una presencia especialmente relevante gracias a Florentino Pérez, presidente del club blanco. Vinícius Júnior también ha formado parte de la nutrida representación futbolística que se ha desplazado hasta el circuito madrileño junto a su pareja Virginia Fonseca.

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Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en la F1 de Madrid (J.J.Guillen / EFE).

El tenis ha tenido a uno de sus grandes embajadores en Rafa Nadal. El extenista ha acudido a la cita junto a su padre, Sebastián Nadal, y ha podido disfrutar de una jornada muy especial en la capital. También José Mourinho se ha dejado ver en el paddock, donde ha coincidido con Nadal en el box de Ferrari.

Rafa Nadal en la F1 de Madrid (AFP7 vía Europa Press).

Fernando Alonso y Carlos Sainz, protagonistas

La representación vinculada directamente a la Fórmula 1 tampoco podía faltar. Fernando Alonso ha vivido la jornada acompañado por su pareja, Melissa Jiménez, mientras Carlos Sainz Jr. ha acudido junto a Rebecca Donaldson. También han estado presentes Alexandra Leclerc, pareja de Charles Leclerc, y otras personas vinculadas a los pilotos.

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La jornada ha tenido, además, un marcado componente internacional. El mexicano Sergio Pérez ha sido otro de los rostros conocidos que han pasado por el Madring, al igual que el actor estadounidense Patrick Dempsey, conocido aficionado al mundo del motor.

Blanca Suárez y Jaime Lorente en la F1 de Madrid (J.J.Guillen / EFE).

Música, televisión y redes sociales

La cultura y el entretenimiento también han encontrado su espacio en el circuito. Entre los artistas que han acudido se encuentran Ana Mena, Blanca Suárez, Jaime Lorente, Omar Montes, David Bisbal y Luis Fonsi, que ha asistido junto a su mujer, Águeda López. Lola Índigo e IlloJuan también han formado parte de la lista de invitados.

Lola Índigo e IlloJuan en la F1 de Madrid (AFP7 vía Europa Press).

A ellos se suman otros rostros conocidos como Maxi Iglesias, Miguel Ángel Muñoz, Mar Lucas, Cassandra Cano y Gabrielle Avery Halady, que han contribuido a convertir el paddock en una auténtica pasarela de celebridades.

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Omar Montes en la F1 de Madrid (JUANJO MARTIN / EFE).