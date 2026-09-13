El orgullo de los reyes de Dinamarca en su visita a la princesa Isabella durante su servicio militar: las tiernas imágenes del reencuentro con sus hermanos

La familia real danesa visita a la princesa Isabella durante su formación militar (Casa Real Danesa)

Guardar

Los reyes Federico X y Mary de Dinamarca han visitado a la princesa Isabella en el cuartel de Antvorskov, en Slagelse, durante una jornada de puertas abiertas en la que la joven ha participado en un desfile inspeccionado por el propio rey danés. La visita ha permitido a la familia conocer su adaptación al Regimiento de Húsares de la Guardia, donde cumple el nuevo modelo ampliado de servicio militar.

La princesa Isabella de Dinamarca, segunda hija de Federico X y Mary de Dinamarca, cumple el servicio militar en el Regimiento de Húsares de la Guardia de Slagelse durante 11 meses, un modelo ampliado que la sitúa entre las primeras reclutas de esta promoción. Durante este camino militar, la princesa ha renunciado tanto al sueldo como a las dietas previstas para los participantes.

PUBLICIDAD

La Casa Real danesa ha difundido las imágenes de la visita del domingo, a la que también han asistido sus hermanos: el príncipe heredero Christian, el príncipe Vincent y la princesa Josephine. Los familiares de los reclutas han podido entrar en las instalaciones durante la mañana y conocer a los compañeros de instrucción de Isabella. En las fotografías se observa el orgullo reflejado en los ojos de los monarcas al ver a la joven vestida con su uniforme.

La familia real danesa visita a la princesa Isabella durante su formación militar (Casa Real Danesa)

La reunión de la familia real danesa

De hecho, no solo la princesa Isabella ha acudido al desfile con uniforme militar, sino también su padre. El rey Federico X ha pasado revista a la formación en la que marchaba su hija, ya incorporada a la vida cotidiana del regimiento. La Casa Real anunció en marzo que Isabella realizaría su servicio militar en el Regimiento de Húsares de la Guardia, situado en Slagelse. La incorporación llegó después de que terminase sus estudios equivalentes al bachillerato en el instituto Øregård de Hellerup, donde se graduó el 23 de junio.

PUBLICIDAD

La familia real danesa visita a la princesa Isabella durante su formación militar (Casa Real Danesa)

La formación de la princesa se inscribe en una reforma danesa que ha extendido la duración de la instrucción para determinadas promociones. El nuevo periodo de servicio alcanza los 11 meses, frente al sistema anterior, cuya fase inicial era considerablemente más corta. El príncipe heredero Christian también cumplió el servicio militar en el cuartel de Antvorskov antes de continuar su preparación para oficiales. Su instrucción se desarrolló bajo el modelo previo, por lo que la formación de Isabella será más larga y más exigente que la que realizó su hermano mayor.

La familia real danesa visita a la princesa Isabella durante su formación militar (Casa Real Danesa)

La formación militar de la princesa Isabella

La joven ya conocía el entorno militar de Slagelse: visitó al heredero en marzo de 2025, durante otra jornada destinada a los familiares de los reclutas. Ahora es Christian quien ha regresado al acuartelamiento para acompañar a su hermana menor. La familia real danesa llegó poco antes de las 10:00 horas y el grupo abandonó el recinto junto a la princesa cerca de las 10:45 horas.

PUBLICIDAD

La familia real danesa visita a la princesa Isabella durante su formación militar (Casa Real Danesa)

En su caso, Isabella de Dinamarca no percibirá el salario ni las dietas que reciben los demás participantes durante la instrucción, según la información confirmada desde palacio. Los reclutas cobran una remuneración mensual superior a 9.000 coronas danesas, unos 900 euros, además de una asignación diaria destinada a la manutención. La decisión de Isabella sigue el precedente de la princesa Leonor, que tampoco cobró las prestaciones asociadas a su formación militar por tierra, mar y aire.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca