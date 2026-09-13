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Quién es Carmen Montero Mundt, la prometida jerezana de George Russell: de sus estudios en Londres a su vida de lujo como bróker

La pareja pasará por el altar el próximo año después de comprometerse el pasado mes de agosto

George Russell, piloto de Mercedes, llega con su novia Carmen Montero Mundt antes de los entrenamientos (REUTERS/Andrew Boyers).
George Russell, piloto de Mercedes, llega con su novia Carmen Montero Mundt antes de los entrenamientos (REUTERS/Andrew Boyers).
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Carmen Montero Mundt se ha convertido en uno de los rostros habituales del paddock de Fórmula 1. Su relación con George Russell, piloto de Mercedes, la ha situado bajo los focos internacionales, aunque detrás de su imagen pública hay una joven española con una trayectoria profesional ligada al mundo de las finanzas. Nacida en Jerez de la Frontera, Carmen ha construido su propio camino entre Londres, Ginebra y Mónaco y ahora afronta una nueva etapa junto al piloto británico tras anunciar el pasado agosto su compromiso.

La pareja sorprendió al hacer pública la noticia de su futura boda. Russell eligió un escenario frente al mar para pedirle matrimonio durante el parón estival de la Fórmula 1. La propuesta, acompañada de velas y flores blancas, quedó inmortalizada en las redes sociales de Carmen, que compartió varias imágenes junto al piloto y mostró en primer plano el espectacular anillo de compromiso.

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La joya no pasó precisamente desapercibida. Se trata de un diseño tipo Trilogy protagonizado por un diamante amarillo Fancy Vivid Yellow de entre ocho y diez quilates, acompañado por dos diamantes blancos de corte triangular. Su valor se habría situado cerca de las 750.000 libras, alrededor de un millón de dólares, según las estimaciones de expertos del sector.

George Russell, de Mercedes, llega con su pareja Carmen Montero Mundt antes de la carrera. Autódromo Nacional de Monza, Monza, Italia 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)
George Russell, de Mercedes, llega con su pareja Carmen Montero Mundt antes de la carrera. Autódromo Nacional de Monza, Monza, Italia 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

De Jerez a Londres para formarse en Finanzas

Antes de convertirse en una presencia habitual en los circuitos, Carmen Montero Mundt tomó una decisión que marcaría su futuro: abandonar España al cumplir los 18 años para trasladarse a Londres. Allí estudió Gestión de Empresas y Finanzas en la Universidad de Westminster, una formación que posteriormente completó con estudios en Ginebra.

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Su elección profesional estuvo vinculada desde el principio al ámbito financiero. Tras terminar la universidad, comenzó a trabajar en W1 Investment Group y posteriormente dio el salto a Ruffer LLP, donde ejerció como bróker. Sus conocimientos están especialmente relacionados con la gestión de patrimonio y la planificación financiera y fiscal.

La propia Carmen ha explicado en redes sociales que las dificultades económicas que atravesó su familia durante la crisis de 2008 influyeron en su decisión de orientar su carrera hacia las finanzas. Un perfil profesional que contrasta con la faceta más pública que ha desarrollado en los últimos años.

Porque Carmen también se ha convertido en una influencer con una comunidad de cientos de miles de seguidores. Sus publicaciones muestran viajes, acontecimientos deportivos y estilismos en los que combina firmas de lujo con prendas más asequibles. Su presencia en eventos como Wimbledon la ha situado además en el radar de las publicaciones de moda, que han destacado su elegancia y su particular manera de vestir.

El piloto de F1 George Russell y su novia Carmen Montero Mundt en las gradas durante la final entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner (REUTERS/Stephanie Lecocq).
El piloto de F1 George Russell y su novia Carmen Montero Mundt en las gradas durante la final entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner (REUTERS/Stephanie Lecocq).

Una historia de amor que comenzó en Londres

George Russell y Carmen se conocieron en Londres gracias a un amigo en común. Fue en 2020 cuando su relación se hizo pública, concretamente durante el Gran Premio de Toscana. Desde entonces, la española se ha convertido en una de las acompañantes más reconocibles del piloto dentro y fuera de los circuitos.

En una entrevista con Tatler, Carmen recordó los inicios de su noviazgo y explicó que Russell terminó consiguiendo su número de teléfono a través de una amiga: “Era un domingo por la noche, y mi amiga me dijo: ‘Estoy saliendo con un chico y quiere traer a su compañero de piso a tomar algo. ¿Te importaría venir con nosotros? Porque creo que es un poco incómodo…’ Me pareció muy gracioso”. Poco después, la invitó a su casa y se ofreció a cocinar para ella. Seis años después, la pareja celebraba su aniversario con románticos mensajes en redes sociales y, ahora, ha dado un paso definitivo hacia el altar.

Actualmente, ambos residen en Mónaco y llevan una vida marcada por los viajes, los compromisos profesionales y las apariciones públicas. Además, durante este tiempo, Carmen ha acompañado al piloto en algunos de los momentos más importantes de su carrera. También comparten su afición por el deporte y es habitual verlos en grandes acontecimientos internacionales, desde carreras de Fórmula 1 hasta torneos de tenis.

George Russell, de Mercedes, llega con su novia Carmen Montero Mundt antes de la carrera. Gran Premio de Canadá 2026 (REUTERS/Mathieu Belanger)
George Russell, de Mercedes, llega con su novia Carmen Montero Mundt antes de la carrera. Gran Premio de Canadá 2026 (REUTERS/Mathieu Belanger)

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