Estas son las novias de los pilotos de Fórmula 1: de Kim Kardashian con Hamilton a la historia de amor de Melissa Jiménez con Fernando Alonso

Fernando Alonso y Melissa Jiménez (DAZN).

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Madrid se convierte este domingo en el epicentro absoluto del automovilismo mundial con la celebración del ansiado Gran Premio de Fórmula 1. Los motores ya retumban en la capital española y la expectación roza el límite, pero el verdadero espectáculo no se limita a los cronómetros ni a la feroz batalla por el podio en el GP de España 2026. Tras el humo de los neumáticos y los boxes de alta tecnología, el paddock se transforma en una pasarela internacional de glamour donde las historias personales y el amor compiten cara a cara con la velocidad.

Detrás del rendimiento extremo de cada piloto existe un entorno afectivo indispensable para sostener el ritmo de una competición vertiginosa. Lejos de la frialdad de la telemetría, las llamadas WAGs (Wives and Girlfriends) han adquirido un protagonismo incuestionable en el mundo del motor. No son meras acompañantes de fin de semana; se trata de empresarias, modelos consolidadas, expertas en finanzas y creadoras de tendencia con identidad propia que deslumbran dentro y fuera de los circuitos.

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Desde amores de juventud nacidos en las aulas hasta sonados romances con estrellas internacionales, la parrilla de salida vive un momento dorado en lo personal. Este domingo en Madrid, las miradas no solo buscarán la bandera a cuadros, sino también los palcos de honor donde estas mujeres marcan el compás de la elegancia.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Lewis Hamilton siguen su historia de amor. (Instagram)

Si hay una historia que ha desatado oleadas de rumores y portadas en todo el mundo, es la chispa entre el heptacampeón británico Lewis Hamilton y la superestrella de la televisión y empresaria Kim Kardashian. La complicidad entre ambas celebridades ha convertido cada uno de sus encuentros en un evento global, fusionando la realeza de Hollywood con el mito del automovilismo. Aunque mantienen cierta discreción sobre la etiqueta de su vínculo, su innegable química añade una dosis extra de magnetismo y lujo a la atmósfera de la alta competición.

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Kelly Piquet y Max Verstappen

Con 36 años y una formación cosmopolita que abarca Alemania, Francia, Inglaterra y Brasil, la modelo y profesional de las relaciones públicas Kelly Piquet es el gran pilar del cuatro veces campeón mundial Max Verstappen. Su relación dio comienzo en enero de 2021 y desde entonces son una de las parejas más sólidas del circo del motor.

Kelly Piquet y Max Verstappen. (REUTERS/Amr Alfiky)

Madre de Penélope, fruto de su anterior relación con el piloto Daniil Kvyat, Kelly acaba de dar la bienvenida el pasado 2 de mayo a Lily, su primera hija en común con Verstappen. Hija del legendario Nelson Piquet, triunfa además como influencer luciendo estilo propio en cada cita deportiva.

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Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc

Desde que hicieron su primera aparición conjunta en el Gran Premio de Mónaco de 2023, la pareja de Charles Leclerc no ha dejado de cautivar a los seguidores del deporte. Con solo 22 años, esta estudiante de Historia del Arte y popular creadora en TikTok nació en Italia y posee una rica herencia cultural, con madre mexicana y padre argentino.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux. (Instagram)

Su fluidez en español, francés e inglés y sus inquietudes creativas encajan a la perfección con la apasionante vida del piloto monegasco de Ferrari, consolidando un romance que llena de elegancia cada carrera.

Rebecca Donaldson y Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson. (Reuters)

La modelo escocesa de 29 años mantiene una sólida relación con el español Carlos Sainz desde el verano de 2023, tras consolidarse después de la ruptura del piloto con Isa Hernáez. Afincada en Nueva York y con una trayectoria en las pasarelas que arrancó a los 17 años al ganar un concurso al que la inscribió su madre, Rebecca ha sido portada de prestigiosas revistas y es fundadora de la firma Muse Activewear. Su habitual presencia en los circuitos apoyando al piloto madrileño demuestra que su historia de amor vive su mejor momento.

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Lily Zneimer y Oscar Piastri

A diferencia de la exposición pública de otras parejas, el ganador del Gran Premio de Miami con McLaren, Oscar Piastri, y su novia Lily Zneimer prefieren mantener una vida al margen de los focos. Juntos desde la etapa escolar en el internado Haileybury de Inglaterra —donde Piastri se mudó con 14 años para formarse como piloto—, la pareja oficializó su romance en redes a principios de 2022.

La historia de amor entre Lily Zneimer y Oscar Piastri. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Ambos, de 23 años, apuestan por la sencillez y la estabilidad de un amor de juventud que se mantiene inalterable ante el éxito. Ella acompaña al piloto en cada una de sus carreras y apuestan por un amor discreto, pero sin esconderse.

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Carmen Montero Mundt y George Russell

Nacida en Jerez e hija de un prestigioso abogado, Carmen Montero Mundt es la combinación perfecta de elegancia y solvencia profesional. Pareja del británico George Russell desde 2020 tras conocerse en Londres, Carmen se trasladó al Reino Unido a los 18 años para formarse en la Universidad de Westminster.

George Russell y Carmen Montero.(REUTERS/Andrew Boyers)

Experta en finanzas y relaciones con inversores, compagina su carrera corporativa con importantes colaboraciones de moda con firmas como Tommy Hilfiger, convirtiéndose en un referente del street style. Después de 6 años de relación, ambos han creado un perfil basado en el respeto, la compañía y la privacidad por encima de todos los éxitos de ambos.

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Melissa Jiménez y Fernando Alonso

Confirmada a mediados de 2023, la relación entre el asturiano Fernando Alonso y la reconocida periodista de automovilismo Melissa Jiménez representa una de las alianzas más mediáticas de la parrilla.

La historia de amor entre Melissa Jiménez y Fernando Alonso. (Europa Press)

Madre de tres hijos nacidos de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra, la reportera de DAZN y el piloto de Aston Martin llevan su amor con absoluta discreción. Sus recientes imágenes juntos en los paddocks internacionales disipan cualquier duda sobre la complicidad que une a la pareja. Una de las más sonadas se verá de nuevo ante las cámaras este domingo.

Yael Shelbia y Lance Stroll

El piloto canadiense de Aston Martin ha iniciado un nuevo capítulo sentimental junto a la modelo y actriz israelí Yael Shelbia. Tras haber compartido su vida en el pasado con figuras del espectáculo y las pasarelas como Sara Pagliaroli y Marilou Bélanger, Stroll hizo oficial su noviazgo a través de sus redes sociales en abril de 2026.

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Yael Shelbia y Lance Stroll llegan a Madrid. (REUTERS/Mathieu Belanger)

Desde entonces, la pareja se ha vuelto inseparable, compartiendo momentos de sus vacaciones y convirtiéndose en una de las presencias más comentadas en los eventos del circo de la Fórmula 1. Ahora todos los pilotos llegan a Madrid con la seguridad de que cuando acaben la carrera van a estar esperándoles desde la grada.