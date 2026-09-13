Final explicado de ‘Enfrentados: Marfil’, la película protagonizada por Ester Expósito que adapta un ‘best seller’ de Mercedes Ron: ¿quién es realmente Sebastian?

Nuevas imágenes de Enfrentados: Marfil. Este septiembre en Prime Video ((Prime Video))

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La escritora Mercedes Ron se ha convertido en una de las grandes apuestas de Prime Video por la ficción juvenil. Después de que el fenómeno de Culpables haya aglutinado a más 100 millones de espectadores en todo el mundo, la plataforma ha vuelto a mirar al universo literario de la escritora argentina-española para adaptar otra de sus ficciones: Enfrentados, una saga publicada en 2019 y que comprende los libros Marfil y Ébano.

Este miércoles 9 de septiembre llegó a Prime Video la primera cinta, Enfrentados: Marfil. Ester Expósito, que saltó a la fama en Élite en 2018, da vida precisamente, a Marfil. Hija de Alejandro Cortés, un importante magnate español, reside en Nueva York estudiando ballet hasta que un día es secuestrada. Su padre, que teme que sean represalias contra él, decide contratar a un guardaespaldas para que la proteja las 24 horas. Así es como llega Sebastian Moore, interpretado por el actor hispanofrancés Hugo Diego García, un serio y poco hablador joven con el que a Marfil no le hará nada de gracia convivir. Hasta que empiecen a saltar chispas -de las buenas, claro-.

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Un final que lo deja todo abierto

A partir de aquí, el artículo contiene spoilers de Enfrentados: Marfil.

A medida que avanza la película, Marfil descubre que la fortuna familiar que regenta su padre esconde mucho más de lo que imaginaba. Sus sospechas terminan llevándola hasta un hipódromo, donde conoce a Iván (Eric Masip), un joven aparentemente encantador con el que acaba besándose después de una discusión con Sebastian.

Hugo Diego Garcia y Ester Expósito en 'Enfrentados: Marfil'. (Prime Video)

Sin embargo, el encuentro tiene poco de casual. Iván es en realidad Marcus Kozel, el heredero de la mafia rusa que amenaza al padre de Marfil. La situación se complica cuando Logan (Lluís Homar), jefe de seguridad del Cortés y una de sus personas de confianza, aparece para llevársela supuestamente junto a su padre, que por seguridad están a punto de mudarse a Buenos Aires.

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Minutos antes, la trama revela que quien de verdad secuestró a Marfil al comienzo de la película fue el propio Sebastian, que es en realidad un agente encubierto del FBI que investiga los negocios de Alejandro Cortés.

Los actores Ester Expósito y Hugo Diego García conversan sobre su nueva película 'Enfrentados: Marfil'.

Así es como Marfil termina en un parking del centro de Nueva York subida en el coche con Kozel mientras Sebastian escucha la conversación a través de un micrófono oculto en el colgante que lleva la joven. Sin embargo, la comunicación no tarda en interrumpirse, dejando al agente sin posibilidad de saber qué está ocurriendo dentro del vehículo.

La película se despide con Marfil en manos de la mafia y Sebastian consciente de que está en peligro; el espectador, en cambio, con la sensación de que todavía mucho por descubrir. ¿Dónde se llevan a la protagonista? ¿Qué quieren de ella? ¿Hasta dónde llegan los negocios de Alejandro Cortés? Para resolver estas y más preguntas habrá que esperar a que Prime Video estrene la segunda cinta, Enfrentados: Ébano. Aunque eso sí, no queda mucho. Ambas se grabaron el año pasado entre Madrid y Nueva York, por lo que solo quedará esperar a que Prime Video de luz verde a desvelar la fecha.

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La película cambia una revelación importante de los libros

Quienes hayan leído las novelas de Mercedes Ron habrán detectado un cambio importante respecto al material original. La adaptación dirigida por Óscar Pedraza ha decidido adelantar el verdadero secreto de Sebastian: que es un agente del FBI detrás de los negocios ilegales del padre de Marfil.

Ester Expósito en 'Enfrentados: Marfil'. (Prime Video)

En los libros, este giro no se descubre hasta Ébano. En la primera novela, tanto los lectores como la protagonista creen que Sebastian es únicamente un exfuerzas aéreas y exadicto que trabaja como guardaespaldas privado. No es hasta los primeros capítulos de Ébano cuando esterescata a Marfil y la lleva a una sede secreta del FBI, confesándole la verdad sobre su identidad. Es en ese mismo momento donde le desvela que el secuestro inicial en Central Park fue orquestado por él mismo y su equipo para obligar a su padre a ponerle custodia e infiltrarse dentro de su casa.

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