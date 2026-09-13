La estampa familiar del rey Felipe VI con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1: looks desenfadados a conjunto en colores claros sin la reina Letizia

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)

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El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía han acudido al Madring para seguir el Gran Premio de España de Fórmula 1, una cita que devuelve la competición a Madrid 45 años después y que ha reunido al rey con sus hijas en una aparición familiar de estética desenfadada con la ausencia notable de la reina Letizia. La visita se ha producido el domingo 13 de septiembre, poco más de una hora antes de la salida de la carrera.

El rey, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han saludado a las personas congregadas a su llegada, han recorrido las instalaciones y se han preparado para presenciar una prueba celebrada en el nuevo circuito madrileño. La Casa del Rey había confirmado previamente la asistencia mediante un comunicado: “Don Felipe, acompañado de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, asistirán el domingo, 13 de septiembre al Fórmula 1 TAG Heuer en el nuevo circuito”. La institución también precisó que el monarca acudiría al Gran Premio junto a sus dos hijas.

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La reina Letizia no ha asistido a la jornada, tal y como ya se avanzaba en la agenda. El plan ha reunido a padre e hijas después del regreso de Felipe VI del funeral del rey Harald V de Noruega y antes de que Leonor y Sofía retomen sus respectivas actividades académicas. La familia real ha mantenido un encuentro con Fernando Alonso y Carlos Sainz en el box de la FIA tras los primeros saludos institucionales. Después, ha recorrido parte del trazado en un vehículo de la organización y ha visitado el box de McLaren.

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)

La princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1

El itinerario ha continuado hasta la parrilla de salida, donde han escuchado el himno nacional y han posado junto a autoridades y pilotos. Los tres se han mostrado sonrientes, han intercambiado comentarios durante la visita y han compartido gestos de complicidad en un acto de carácter más relajado que otras citas de su agenda pública.

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La presencia de Felipe VI y sus hijas ha coincidido con el estreno del circuito semiurbano de Madrid, que tiene 5,4 kilómetros de recorrido e incluye la curva conocida como La Monumental. La máxima categoría del automovilismo no disputaba una carrera en la capital desde 1981, cuando Gilles Villeneuve ganó en el Jarama.

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)

La familia real y el deporte

La cita en Madring se suma a una sucesión de apariciones de las dos hermanas en grandes acontecimientos deportivos. Ambas celebraron la victoria de la Selección Española en la final del Mundial de 2026 y participaron después en los festejos con el equipo. Su relación con la selección se remonta a 2010, cuando tenían cuatro y tres años y trataron de levantar en Zarzuela el trofeo del Mundial de Sudáfrica junto a Iker Casillas. La imagen se repitió durante la Eurocopa de 2012.

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El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)

En 2022, Leonor y Sofía realizaron su primer viaje oficial al extranjero sin sus padres para asistir a la Eurocopa femenina de Brentford y apoyar al equipo español. Un año después, Sofía celebró a pie de campo en Sídney el triunfo de España en el Mundial femenino. También estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde siguieron de cerca a Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Durante los Premios Princesa de Girona de 2026, la organización adelantó el acto para que toda la Familia Real pudiera seguir el partido de la selección previo a la final del Mundial.

La princesa Leonor es vista llegando a la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid. Las imágenes la muestran caminando entre un grupo de personas. La Princesa de Asturias, vestida con camisa blanca y pantalón oscuro, porta una bandolera negra.

La visita al Gran Premio llega después de que Leonor haya iniciado el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sofía pondrá rumbo a Francia para cursar su segundo año universitario en la sede parisina de Forward College, mientras Felipe VI ya asistió en marzo a la Fórmula E celebrada en el Jarama.

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