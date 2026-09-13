España

La estampa familiar del rey Felipe VI con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1: looks desenfadados a conjunto en colores claros sin la reina Letizia

La familia real ha llegado al evento para estrenar el nuevo circuito de la capital, pese a la ausencia de doña Letizia

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)
El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)
Guardar

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía han acudido al Madring para seguir el Gran Premio de España de Fórmula 1, una cita que devuelve la competición a Madrid 45 años después y que ha reunido al rey con sus hijas en una aparición familiar de estética desenfadada con la ausencia notable de la reina Letizia. La visita se ha producido el domingo 13 de septiembre, poco más de una hora antes de la salida de la carrera.

El rey, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han saludado a las personas congregadas a su llegada, han recorrido las instalaciones y se han preparado para presenciar una prueba celebrada en el nuevo circuito madrileño. La Casa del Rey había confirmado previamente la asistencia mediante un comunicado: “Don Felipe, acompañado de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, asistirán el domingo, 13 de septiembre al Fórmula 1 TAG Heuer en el nuevo circuito”. La institución también precisó que el monarca acudiría al Gran Premio junto a sus dos hijas.

PUBLICIDAD

La reina Letizia no ha asistido a la jornada, tal y como ya se avanzaba en la agenda. El plan ha reunido a padre e hijas después del regreso de Felipe VI del funeral del rey Harald V de Noruega y antes de que Leonor y Sofía retomen sus respectivas actividades académicas. La familia real ha mantenido un encuentro con Fernando Alonso y Carlos Sainz en el box de la FIA tras los primeros saludos institucionales. Después, ha recorrido parte del trazado en un vehículo de la organización y ha visitado el box de McLaren.

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)
El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)

La princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1

El itinerario ha continuado hasta la parrilla de salida, donde han escuchado el himno nacional y han posado junto a autoridades y pilotos. Los tres se han mostrado sonrientes, han intercambiado comentarios durante la visita y han compartido gestos de complicidad en un acto de carácter más relajado que otras citas de su agenda pública.

PUBLICIDAD

La presencia de Felipe VI y sus hijas ha coincidido con el estreno del circuito semiurbano de Madrid, que tiene 5,4 kilómetros de recorrido e incluye la curva conocida como La Monumental. La máxima categoría del automovilismo no disputaba una carrera en la capital desde 1981, cuando Gilles Villeneuve ganó en el Jarama.

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)
El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)

La familia real y el deporte

La cita en Madring se suma a una sucesión de apariciones de las dos hermanas en grandes acontecimientos deportivos. Ambas celebraron la victoria de la Selección Española en la final del Mundial de 2026 y participaron después en los festejos con el equipo. Su relación con la selección se remonta a 2010, cuando tenían cuatro y tres años y trataron de levantar en Zarzuela el trofeo del Mundial de Sudáfrica junto a Iker Casillas. La imagen se repitió durante la Eurocopa de 2012.

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)
El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía en la F1 (EFE)

En 2022, Leonor y Sofía realizaron su primer viaje oficial al extranjero sin sus padres para asistir a la Eurocopa femenina de Brentford y apoyar al equipo español. Un año después, Sofía celebró a pie de campo en Sídney el triunfo de España en el Mundial femenino. También estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde siguieron de cerca a Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Durante los Premios Princesa de Girona de 2026, la organización adelantó el acto para que toda la Familia Real pudiera seguir el partido de la selección previo a la final del Mundial.

La princesa Leonor es vista llegando a la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid. Las imágenes la muestran caminando entre un grupo de personas. La Princesa de Asturias, vestida con camisa blanca y pantalón oscuro, porta una bandolera negra.

La visita al Gran Premio llega después de que Leonor haya iniciado el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sofía pondrá rumbo a Francia para cursar su segundo año universitario en la sede parisina de Forward College, mientras Felipe VI ya asistió en marzo a la Fórmula E celebrada en el Jarama.

Temas Relacionados

Felipe VIPrincesa LeonorInfanta SofíaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Don Hernando revela el beso entre Alejo y Manuela

El valle vive días de tensión entre el baile de Bárbara y el asesinato de Dámaso

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Don Hernando revela el beso entre Alejo y Manuela

Ramona Gorraiz, 85 años: “La gente cree que envejecer es perder fuerza, pero no es verdad”

La octogenaria utiliza las redes sociales para animar a otras mujeres a hacer deporte para mantenerse en forma

Ramona Gorraiz, 85 años: “La gente cree que envejecer es perder fuerza, pero no es verdad”

Los expertos coinciden: cuidar de tus muñecas con estos 4 ejercicios puede ahorrarte lesiones, dolor y artritis en un futuro

Especialistas en ortopedia y rehabilitación explican qué rutinas caseras protegen esta articulación del desgaste diario y reducen el riesgo de artritis a largo plazo

Los expertos coinciden: cuidar de tus muñecas con estos 4 ejercicios puede ahorrarte lesiones, dolor y artritis en un futuro

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

El propietario debe reunir el respaldo de tres quintas partes del total

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

Quién es Carmen Montero Mundt, la prometida jerezana de George Russell: de sus estudios en Londres a su vida de lujo como bróker

La pareja pasará por el altar el próximo año después de comprometerse el pasado mes de agosto

Quién es Carmen Montero Mundt, la prometida jerezana de George Russell: de sus estudios en Londres a su vida de lujo como bróker
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Una señal inesperada en los análisis de sangre puede estar relacionada con el cáncer colorrectal en jóvenes

ECONOMÍA

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

DEPORTES

Fernando Alonso, a por otro milagro en la F1: “Me ha sorprendido ver las gradas verdes de Aston Martin”

Fernando Alonso, a por otro milagro en la F1: “Me ha sorprendido ver las gradas verdes de Aston Martin”

Esta es la posición en la parrilla de salida de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que confían en la épica en Madring: “Si hay caos delante, tenemos que aprovecharlo”

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid