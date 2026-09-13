La prensa internacional se rinde ante la sencillez de la princesa Leonor en la universidad: “Sienta las bases para las futuras reinas de Europa”

La princesa Leonor en su primer día de universidad (Europa Press)

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Los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid tendrán que seguir normalizando que entre ellos haya una princesa. El primer día de clase de la princesa Leonor como estudiante de Ciencias Políticas no fue tan normal como se anunció, por la cantidad de prensa en el campus de Getafe y el caluroso recibimiento. Sin embargo, la prensa internacional ha aplaudido esa búsqueda de ser una estudiante más.

Es más, el medio británico Daily Mail le ha dedicado un artículo a la heredera española en el que la nombra como “la princesa que sienta las bases para las futuras reinas de Europa”. Desde el titular ya aplauden que la princesa de Asturias “lidera con el ejemplo al insistir en ser tratada como una estudiante universitaria ‘normal’”.

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Esas primeras imágenes en vaqueros y blusa blanca la situaban visualmente para Daily Mail entre el resto del alumnado pese a su condición de heredera al trono español. Sin duda, su presencia en un centro público ha calado en el citado medio, al igual que otros muchos que se hicieron eco de aquel primer día: “A pesar de su posición clave en la familia real española, la hija del rey Felipe y la reina Letizia será tratada deliberadamente como una estudiante normal durante su etapa universitaria”.

La princesa Leonor a su llegada este lunes al Campus de la Universidad Carlos III donde cursará el grado de Ciencias Políticas. EFE/J.J. Guillén

El mérito de la princesa Leonor

De hecho, también han hecho hincapié del mérito que tiene la formación universitaria de la princesa en comparación a la del rey Felipe: “A diferencia de su padre, cuya titulación universitaria estaba especialmente adaptada a su posición de heredero en aquel entonces, Leonor está cursando una titulación convencional”. Sus esporádicas intervenciones públicas hacen que fuera de España se la vea como “una mujer sencilla a la que sus padres, muy responsables, suelen mantener alejada de los focos”.

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Este papel reservado que ocupan tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía genera un “contraste con otras princesas europeas”. En concreto, el medio británico cita a Amalia de Holanda o Isabella de Dinamarca: “A ellas se les ha visto con mayor regularidad en diversos eventos públicos, como festivales, a lo largo de los años”.

La princesa Leonor en su primer día de universidad (Europa Press)

El papel de la reina Letizia

Tras hacer un repaso por la formación militar por tierra, mar y aire de la princesa Leonor, Daily Mail pone el foco en la importancia de la educación inculcada por la reina Letizia que ha llevado a sus hijas a mostrar esta cercanía: “Se cree que la sencillez de Leonor y Sofía es consecuencia directa de los humildes orígenes de su madre, la reina Letizia, que la llevaron a hacer historia en la monarquía española”.

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La princesa Leonor es vista llegando a la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid. Las imágenes la muestran caminando entre un grupo de personas. La Princesa de Asturias, vestida con camisa blanca y pantalón oscuro, porta una bandolera negra.

De esta manera, el citado medio aplaude la actitud de las mujeres al frente de la familia real española actual, pero no por sus looks como muchas otras veces se podría señalar, sino por su forma de ser y su estilo de vida. Es cierto que por el momento las hijas de Felipe VI no han podido protagonizar grandes eventos con impresionantes tiaras como otras princesas de su edad, pero aún así consiguen calar en los expertos en realeza internacional con su propio camino, marcado actualmente por sus estudios.