La princesa Leonor comienza las clases: su llegada a la Universidad Carlos III de Madrid con look relajado y cabello recogido

La Princesa Leonor inicia sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid, a 07 de septiembre de 2026, en Getafe (Madrid, España). (José Ruiz / Europa Press).

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La Princesa Leonor ha dado este lunes un nuevo paso en su preparación para el futuro al frente de la Corona. La heredera ha comenzado sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde permanecerá durante los próximos cuatro años, y lo ha hecho mostrando su entusiasmo ante una etapa que afronta, según sus propias palabras, “con muchas ganas”.

Poco antes de las nueve de la mañana, la hija mayor de Felipe VI y la reina Letizia llegaba al campus de Getafe como una estudiante más entre los cerca de 3.000 alumnos que este lunes comienzan allí el curso. Para la ocasión, Leonor ha optado por un estilismo informal, compuesto por vaqueros, camisa blanca, zapatillas deportivas y un gran bolso negro.

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Su llegada, sin embargo, no ha pasado desapercibida. A las puertas del campus se han concentrado numerosos estudiantes, trabajadores de la universidad y curiosos que han querido presenciar de cerca el primer día de la Princesa de Asturias en el centro. Muchos de ellos han aprovechado el momento para hacer fotografías y grabar vídeos mientras la esperaban a su llegada.

La Princesa Leonor inicia sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid, a 07 de septiembre de 2026, en Getafe (Madrid, España). (José Ruiz / Europa Press).

Vestida con un look bastante relajado, compuesto por unos vaqueros baggy en azul oscuro y una blusa blanca de manga corta, la hija de Felipe VI ha comenzado su primer día de clases. Además, la joven ha acompañado el atuendo con unos complementos sencillos, un bolso shopper de piel negro y unas zapatillas blancas. Además, ha recogido su cabello en una trenza.

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Leonor ha sido recibida en la entrada del edificio Adolfo Posada, donde se encuentra el aula en la que comenzará su formación. Allí ha mantenido un breve encuentro con las principales autoridades académicas, entre ellas el rector de la UC3M, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero; y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

Antes de acceder al edificio, la princesa ha dedicado unos instantes a saludar a quienes se encontraban en las inmediaciones. Con un gesto de la mano ha respondido tanto a los estudiantes como a los periodistas desplazados para cubrir una jornada especialmente significativa para la institución.

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La Princesa Leonor inicia sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid, a 07 de septiembre de 2026, en Getafe (Madrid, España). (José Ruiz / Europa Press).

La heredera afronta ahora una nueva etapa después de completar tres años de formación militar, un periodo que la ha llevado por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire de San Javier. Su paso por la universidad supone así el regreso a las aulas civiles y una nueva pieza en el camino de preparación que está siguiendo de cara a su futuro como reina.

“Una alegría y una responsabilidad” para la universidad

El rector de la Universidad Carlos III ha explicado posteriormente a los medios que había encontrado a Leonor “ilusionada y tranquila”, además de con muchas ganas de comenzar sus estudios. Para la institución, la incorporación de la futura reina supone, en palabras de Arias, tanto “una alegría” como “una responsabilidad”.

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La princesa Leonor es vista llegando a la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid. Las imágenes la muestran caminando entre un grupo de personas. La Princesa de Asturias, vestida con camisa blanca y pantalón oscuro, porta una bandolera negra.

Durante los próximos cuatro años, la princesa estudiará Ciencias Políticas en este centro público madrileño, compartiendo aulas y vida universitaria con miles de jóvenes. Una experiencia que permitirá a Leonor continuar ampliando su formación académica mientras se prepara para las responsabilidades que algún día asumirá como jefa del Estado.