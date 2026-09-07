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La reina Margarita de Dinamarca, ingresada de nuevo en el hospital: no podrá acudir al funeral del rey Harald de Noruega

La madre del rey Federico X ha sido hospitalizada tras sentirse indispuesta y permanecerá bajo observación durante los próximos días, según ha informado la Casa Real danesa

Margarita de Dinamarca en una imagen de archivo. (Sven Hoppe/dpa)
Margarita de Dinamarca en una imagen de archivo. (Sven Hoppe/dpa)
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Preocupación en lacorona danesa por el estado de salud de la reina Margarita. La que fuera soberana del país durante más de medio siglo ha tenido que ser ingresada este domingo 6 de septiembre después de sentirse indispuesta, según ha informado el Palacio danés. La hospitalización se produce apenas unos días después de que la exmonarca retomara algunos de sus compromisos y le obliga, además, a cancelar una cita especialmente significativa: no podrá asistir al funeral del rey Harald V de Noruega, previsto para este miércoles 9 de septiembre en Oslo.

La Casa Real ha explicado que los médicos han detectado una nueva acumulación de sangre en la zona de la cadera, además de una leve deshidratación, dos circunstancias por las que permanecerá ingresada durante la próxima semana tanto para recibir tratamiento como para estar bajo observación.

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Pese al nuevo contratiempo, el comunicado transmite tranquilidad sobre su estado. Según el Palacio, Margarita “está de buen ánimo” y se encuentra bien dentro de las circunstancias.

La reina Margarita de Dinamarca, recibiendo el Premio 2025 de la Sociedad Bíblica. (Casa Real de Dinamarca)
La reina Margarita de Dinamarca, recibiendo el Premio 2025 de la Sociedad Bíblica. (Casa Real de Dinamarca)

Margarita se pierde el último adiós a Harald

La hospitalización tiene una consecuencia inmediata en la agenda de la familia real danesa. Margarita tenía previsto desplazarse hasta Oslo para participar en la despedida del rey Harald, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años.

La exsoberana iba a acudir acompañada por su hijo, el rey Federico X, y su nuera, la reina Mary. Finalmente, su nombre ha sido retirado de la lista de asistentes debido a su ingreso hospitalario. La ceremonia de Estado se celebrará el miércoles 9 de septiembre a las 13:00 horas en la catedral de Oslo, según la agenda oficial de la Casa Real noruega.

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La ausencia resulta especialmente significativa por la estrecha relación que históricamente han mantenido las dos casas reales escandinavas y porque Margarita y Harald pertenecían a una misma generación de monarcas europeos.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

Un año marcado por los problemas de salud

El nuevo ingreso llega después de varios episodios médicos que han obligado a Margarita a reducir su actividad. En mayo, la madre de Federico X pasó por el Rigshospitalet de Copenhague después de sufrir una angina de pecho. Los médicos le practicaron entonces una angioplastia con balón en una arteria coronaria y permaneció ingresada durante varios días.

Poco después tuvo que regresar al mismo centro hospitalario debido a una acumulación de sangre en la zona de la cadera provocada por una caída anterior. En aquella ocasión, los médicos realizaron también un procedimiento para tratarla y recomendaron que continuara descansando tras recibir el alta.

Precisamente esa zona vuelve a estar ahora en el origen de su hospitalización. El comunicado difundido este domingo habla de una nueva acumulación de sangre en la región de la cadera, aunque en esta ocasión la Casa Real no ofrece más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido.

La reina Margarita abandonó el trono danés el 14 de enero de 2024, después de 52 años como soberana. La decisión fue anunciada por sorpresa durante su tradicional discurso de Nochevieja, cuando comunicó que había llegado el momento de dejar paso a la siguiente generación.

La reina Margarita y el rey Federico, en imagen de archivo (Grosby)
La reina Margarita y el rey Federico, en imagen de archivo (Grosby)

Su retirada no ha supuesto, sin embargo, una desaparición completa de la vida pública. Margarita continúa participando en determinadas actividades y mantiene una presencia relevante dentro de la familia real, aunque sus compromisos han quedado condicionados en los últimos meses por su estado de salud.

Ahora, su nueva hospitalización vuelve a obligarla a cancelar un acto de especial relevancia. Mientras Federico X y Mary se preparan para desplazarse a Oslo para despedir a Harald, Margarita tendrá que permanecer en Dinamarca bajo atención médica.

La Casa Real ha asegurado que informará de cualquier novedad sobre su evolución, mientras la atención vuelve a estar puesta en la salud de una monarca que, aunque dejó el trono hace más de dos años, continúa siendo una de las figuras más queridas y reconocidas de la Corona danesa.

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