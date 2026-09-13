El Gobierno asegura que unos 5.300 migrantes han abandonado Ceuta para regresar a Marruecos

Varios migrantes caminan por la playa del Trampolín. (REUTERS/Ana Beltrán)

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Aunque la mayoría de las personas que cruzó a Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio regresó en 48 horas al país africano, aún permanecen en la ciudad autónoma miles de migrantes. Sin embargo, con el paso de los días parte de ellos ha optado por volver de forma voluntaria ante las limitadas posibilidades de acceder legalmente a la península al no reunir las condiciones para acceder al asilo. En concreto, según ha informado este domingo el Ministerio de Política Territorial, más de 5.300 personas han regresado a Marruecos en los últimos días y cerca de un centenar ha desistido de su solicitud de asilo en España.

Así lo ha detallado en un comunicado el ministro Ángel Víctor Torres, quien ha informado también del operativo realizado esta misma mañana en la ciudad autónoma para trasladar a un nuevo espacio a 864 personas que dormían en las calles, principalmente en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar, donde esperaban poder lograr una plaza. El ministro ha explicado que el objetivo fundamental es “recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes, y para ello es indispensable habilitar espacios para que los migrantes no estén en la calle, realizar las labores de triaje y reseña y que todos aquellos que no tengan derecho a protección internacional sean devueltos a Marruecos”.

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Sin embargo, Torres también ha destacado en otras ocasiones que para llevar a cabo la devolución de estas personas a su país de origen es necesario que previamente sean identificadas y proceder al proceso que marca la legislación vigente. En ese sentido, el ministro ha señalado que, pese a ser una labor “intensa”, en la jornada de hoy “se ha dado un paso importantísimo con cerca de 1.000 personas que ya están siendo filiadas” para poder culminar sus expedientes de devolución.

Con estas casi 1.000 personas, son ya más de 4.500 las que están alojadas en dispositivos del Estado, a las que hay que sumar 2.000 menores que están bajo los recursos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. “Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional”, ha reiterado Torres.

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El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.

En los próximos días habrá 6.000 plazas temporales

El Gobierno también ha indicado que “en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales”, si bien también está trabajando en la acogida de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek de la ciudad autónoma.

Esta semana la crisis de Ceuta ha continuado en el centro de la agenda política tras la difusión de documentos desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva los días 30 y 31 de julio, a la que se ha sumado la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad, Gonzalo Sanz, quien sostuvo que trasladó los avisos del CNI en la víspera del cruce, el 29 de julio. Su versión contradice la que había expuesto su superior.

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(Con información de EFE y Europa Press)