Precio de la luz en España este 14 de septiembre

La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

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Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este lunes 14 de septiembre.

El precio de la energía eléctrica varía constantemente por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 14 de septiembre

Tarifa media: 178.77 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 300.0 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 45.01 euros por megavatio hora

El precio de la luz por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 14 de septiembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 218.18 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 212.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 203.11 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.18 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 202.94 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 217.24 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 242.04 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 290.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 260.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 159.34 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.25 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 45.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 46.58 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 57.99 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 95.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 134.21 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 212.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 285.01 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 267.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 237.89 euros por megavatio hora.