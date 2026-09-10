Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 11 de septiembre: Pablo regresa a la perfumería y Beatriz vuelve a chantajear a Gabriel

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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Sueños de libertad afrontará este viernes 11 de septiembre uno de sus capítulos más importantes de la semana. La ficción de Antena 3 continuará avanzando hacia la recta final de su tercera temporada con varias de sus tramas principales en un momento especialmente delicado. Gabriel tratará de afianzar su posición mientras el futuro de los perfumes De la Reina quedará seriamente comprometido, Pablo volverá a la empresa y la relación entre Tasio, Claudia y Miguel seguirá generando tensión.

La semana arrancó con Tasio tratando de cumplir las exigencias de su padre. Damián le pidió que encontrara a Carmen y consiguiera que regresara, aunque él sabía que su relación estaba prácticamente rota. Paralelamente, Gabriel puso contra las cuerdas a Begoña utilizando unas fotografías que demostraban su relación con Andrés. Su amenaza de hacerlas llegar a Valentina convirtió el secreto en uno de los grandes conflictos de la semana.

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Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, la familia Salazar recibió una noticia tranquilizadora: el tumor de Pablo resultó ser benigno. Su recuperación permitió preparar su regreso a Toledo y a su puesto de trabajo. En el terreno sentimental, Mabel confirmó que había roto con Salva, aunque él no estaba dispuesto a darse por vencido.

La tensión aumentó en los capítulos siguientes. Andrés descubrió el chantaje de Gabriel y decidió enfrentarse a él, consiguiendo frenar sus amenazas. Begoña, por su parte, se preparó para hablar con Valentina y contarle su versión de los hechos. Sin embargo, la situación sentimental dio un giro inesperado cuando Andrés pidió matrimonio a Valentina.

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La noticia no fue fácil para Begoña, que confesó a Nieves que todavía sufría por sus sentimientos hacia Andrés. Al mismo tiempo, Claudia decidió contarle a Miguel una verdad que llevaba demasiado tiempo ocultando: el hijo que perdió no era de Mateo, sino de Tasio. La confesión dejó al médico intentando asimilar una revelación que cambiará su relación con todos ellos.

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Fina también ha atravesado una semana especialmente complicada. El cansancio acumulado terminó provocándole una crisis nerviosa y Miguel consideró que necesitaba descansar. La fotógrafa, finalmente, asumió que debía apartarse temporalmente de sus obligaciones y centrarse en recuperar su bienestar.

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En paralelo, Gabriel trató de cerrar uno de sus frentes destruyendo los negativos de las fotografías. Sin embargo, cuando parecía tener controlada la situación, una llamada de Hugo Brossard introdujo una amenaza mucho mayor: los perfumes De la Reina podrían estar cerca de desaparecer.

Capítulo 646 del viernes 11 de septiembre

El capítulo 646 comenzará con Gabriel sintiéndose vencedor después de los últimos acontecimientos. Sin embargo, su aparente tranquilidad durará poco. El futuro de los perfumes De la Reina estará seriamente comprometido, después de que Hugo Brossard advierta de una situación que podría poner en jaque uno de los negocios fundamentales de la familia.

Mientras Gabriel intenta mantener su posición, Pablo regresará a la empresa después de superar el susto provocado por su enfermedad. El personaje volverá a ocupar su puesto como director financiero en un momento especialmente delicado para la compañía, por lo que su regreso llegará acompañado de nuevos retos profesionales.

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Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Damián también comenzará a pensar en cómo reorganizar el negocio. El patriarca de los De la Reina contemplará la posibilidad de incorporar a Valentina como secretaria, aprovechando sus estudios de Comercio. La propuesta, sin embargo, despertará las sospechas de Marta, que no tardará en preguntarse cuáles son realmente las intenciones de su padre.

En el terreno familiar, la confesión de Claudia seguirá teniendo consecuencias. Tasio reprochará a Claudia haberle contado a Miguel la verdad sobre la paternidad de su hijo, mientras el médico continuará tratando de asimilar todo lo que acaba de descubrir. La situación abrirá una nueva herida entre los tres y obligará a Tasio a enfrentarse a un pasado que cada vez resulta más difícil mantener oculto.

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Por su parte, Fina tomará una decisión importante para tratar de recuperarse del agotamiento que arrastra. La fotógrafa se instalará en la casa de los De la Reina, aunque la decisión generará nuevas dudas y no terminará de convencer a todos los miembros de la familia. Marta continuará pendiente de lo que sucede y Fina tendrá que aceptar que necesita bajar el ritmo.

Bianca, Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El capítulo también mostrará cómo evolucionan las consecuencias del compromiso de Andrés y Valentina. La pareja continuará avanzando hacia su boda mientras Begoña intenta asumir que el hombre al que todavía quiere está a punto de comenzar una nueva etapa sentimental.

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Y, mientras todo esto sucede, Gabriel recibirá una nueva advertencia de Beatriz. Aunque haya conseguido deshacerse de las fotografías que utilizaba para presionar a Begoña, su mujer le dejará claro que todavía tiene capacidad para hacerle daño. El empresario descubrirá así que haber destruido los negativos no significa que haya terminado con sus problemas.