Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 9 de septiembre: Begoña se enfrenta a Valentina y le confiesa su historia con Andrés

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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Sueños de libertad encara una semana decisiva en Antena 3 mientras sus protagonistas se enfrentan a las consecuencias de algunas de las decisiones que han tomado en los últimos capítulos. La serie diaria, producida por Diagonal TV, avanza hacia la recta final de su tercera temporada con varios frentes abiertos: el chantaje de Gabriel a Begoña, los planes de boda de Andrés y Valentina, la complicada situación sentimental de Tasio y el delicado momento que atraviesa Fina.

Durante los primeros episodios de la semana, las distintas tramas comenzaron a estrechar el cerco sobre los personajes. Tasio regresó a la vivienda de los De la Reina y tuvo que enfrentarse a las exigencias de su padre, Damián, que le reclamó que localizara a Carmen y consiguiera que regresara. Aunque Tasio sabía que su relación estaba prácticamente rota, volvió a ponerse en contacto con ella mediante una carta, aunque no en los términos que su padre esperaba.

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Al mismo tiempo, la familia Salazar recibió una noticia que permitió rebajar la tensión: las pruebas confirmaron que el tumor de Pablo era benigno. El joven pudo así mirar hacia su recuperación con mayor tranquilidad mientras se preparaba su regreso a Toledo y el esperado reencuentro con Soraya.

Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Nueva crisis entre Andrés y Valentina

El conflicto que más tensión acumuló durante los primeros capítulos fue, sin embargo, el protagonizado por Gabriel, Begoña y Andrés. Gabriel había encontrado en unas fotografías comprometedoras una herramienta para mantener a Begoña bajo presión. Su objetivo era recuperar el dinero que ella había entregado a Digna y, para conseguirlo, amenazó con hacer públicas las imágenes y hacérselas llegar a Valentina.

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Begoña quedó así atrapada en una situación cada vez más complicada. Beatriz, además, se mostró decidida a acabar con ella y llegó a plantearse tomar medidas por su cuenta. Mientras tanto, Andrés comenzó a sospechar que detrás de la actitud de Begoña había algo que no estaba contando.

La tensión también alcanzó a Mabel y Salva. Ella confirmó que la relación entre ambos había terminado, pero él no estaba dispuesto a darse por vencido y siguió intentando recuperar a su expareja. Por otro lado, Claudia decidió finalmente contarle a Miguel toda la verdad sobre su embarazo: el padre del hijo que perdió no era Mateo, como él había creído, sino Tasio. La confesión obligó al médico a enfrentarse a una revelación que podía cambiar por completo su relación con los Salazar.

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Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Y, mientras tanto, el regreso de Soraya para reencontrarse con Pablo comenzó a tomar forma, aportando un pequeño respiro a una semana marcada por los conflictos.

Capítulo 644 del miércoles 9 de septiembre

En el capítulo del miércoles, 9 de septiembre, la historia de Begoña da un nuevo paso. Andrés descubre hasta dónde estaba dispuesto a llegar Gabriel y decide enfrentarse directamente a él para poner fin a sus amenazas. El empresario trataba de utilizar las fotografías como arma, pero Andrés consigue neutralizar su estrategia y evitar que el chantaje siga avanzando.

La situación tiene consecuencias inmediatas para su relación con Valentina. Al conocer la existencia de las imágenes, la joven cancela sus planes con Andrés y comienza a cuestionarse qué lugar ocupaba realmente Begoña en la vida de su pareja. Las dudas crecen hasta el punto de hacer tambalearse la confianza entre ambos.

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Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Begoña, consciente de que la situación puede terminar alejándola definitivamente de Andrés, toma entonces una decisión: hablar directamente con Valentina y explicarle lo ocurrido. El encuentro se presenta como uno de los momentos más delicados de esta semana, ya que determinará el futuro de varias de las relaciones que mantienen unidos a los De la Reina y los Salazar.

Pero el episodio también pone el foco en Fina. La joven lleva tiempo soportando una enorme presión y su estado físico y emocional termina resintiéndose. El agotamiento desemboca en una crisis nerviosa que preocupa especialmente a Bianca, quien considera necesario que un médico valore su situación.

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Marta, por su parte, continúa mostrando su malestar por todo lo relacionado con Fina, mientras esta última empieza a plantearse que quizá necesitaba apartarse temporalmente de sus responsabilidades para recuperar fuerzas.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Otro personaje que tiene que enfrentarse a una decisión importante es Eduardo. Roque le había propuesto abandonar Toledo y emprender un viaje con él, una posibilidad que le atrae, pero que también le obligaba a replantearse dónde quiere estar y qué futuro quiere construir.