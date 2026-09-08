España

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 9 de septiembre: Begoña se enfrenta a Valentina y le confiesa su historia con Andrés

La ficción de Antena 3 pone al límite la relación de Valentina y Andrés después de las reveladas informaciones de Beatriz

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Guardar

Sueños de libertad encara una semana decisiva en Antena 3 mientras sus protagonistas se enfrentan a las consecuencias de algunas de las decisiones que han tomado en los últimos capítulos. La serie diaria, producida por Diagonal TV, avanza hacia la recta final de su tercera temporada con varios frentes abiertos: el chantaje de Gabriel a Begoña, los planes de boda de Andrés y Valentina, la complicada situación sentimental de Tasio y el delicado momento que atraviesa Fina.

Durante los primeros episodios de la semana, las distintas tramas comenzaron a estrechar el cerco sobre los personajes. Tasio regresó a la vivienda de los De la Reina y tuvo que enfrentarse a las exigencias de su padre, Damián, que le reclamó que localizara a Carmen y consiguiera que regresara. Aunque Tasio sabía que su relación estaba prácticamente rota, volvió a ponerse en contacto con ella mediante una carta, aunque no en los términos que su padre esperaba.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la familia Salazar recibió una noticia que permitió rebajar la tensión: las pruebas confirmaron que el tumor de Pablo era benigno. El joven pudo así mirar hacia su recuperación con mayor tranquilidad mientras se preparaba su regreso a Toledo y el esperado reencuentro con Soraya.

Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Nueva crisis entre Andrés y Valentina

El conflicto que más tensión acumuló durante los primeros capítulos fue, sin embargo, el protagonizado por Gabriel, Begoña y Andrés. Gabriel había encontrado en unas fotografías comprometedoras una herramienta para mantener a Begoña bajo presión. Su objetivo era recuperar el dinero que ella había entregado a Digna y, para conseguirlo, amenazó con hacer públicas las imágenes y hacérselas llegar a Valentina.

PUBLICIDAD

Begoña quedó así atrapada en una situación cada vez más complicada. Beatriz, además, se mostró decidida a acabar con ella y llegó a plantearse tomar medidas por su cuenta. Mientras tanto, Andrés comenzó a sospechar que detrás de la actitud de Begoña había algo que no estaba contando.

La tensión también alcanzó a Mabel y Salva. Ella confirmó que la relación entre ambos había terminado, pero él no estaba dispuesto a darse por vencido y siguió intentando recuperar a su expareja. Por otro lado, Claudia decidió finalmente contarle a Miguel toda la verdad sobre su embarazo: el padre del hijo que perdió no era Mateo, como él había creído, sino Tasio. La confesión obligó al médico a enfrentarse a una revelación que podía cambiar por completo su relación con los Salazar.

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Y, mientras tanto, el regreso de Soraya para reencontrarse con Pablo comenzó a tomar forma, aportando un pequeño respiro a una semana marcada por los conflictos.

Capítulo 644 del miércoles 9 de septiembre

En el capítulo del miércoles, 9 de septiembre, la historia de Begoña da un nuevo paso. Andrés descubre hasta dónde estaba dispuesto a llegar Gabriel y decide enfrentarse directamente a él para poner fin a sus amenazas. El empresario trataba de utilizar las fotografías como arma, pero Andrés consigue neutralizar su estrategia y evitar que el chantaje siga avanzando.

La situación tiene consecuencias inmediatas para su relación con Valentina. Al conocer la existencia de las imágenes, la joven cancela sus planes con Andrés y comienza a cuestionarse qué lugar ocupaba realmente Begoña en la vida de su pareja. Las dudas crecen hasta el punto de hacer tambalearse la confianza entre ambos.

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Begoña, consciente de que la situación puede terminar alejándola definitivamente de Andrés, toma entonces una decisión: hablar directamente con Valentina y explicarle lo ocurrido. El encuentro se presenta como uno de los momentos más delicados de esta semana, ya que determinará el futuro de varias de las relaciones que mantienen unidos a los De la Reina y los Salazar.

Pero el episodio también pone el foco en Fina. La joven lleva tiempo soportando una enorme presión y su estado físico y emocional termina resintiéndose. El agotamiento desemboca en una crisis nerviosa que preocupa especialmente a Bianca, quien considera necesario que un médico valore su situación.

Marta, por su parte, continúa mostrando su malestar por todo lo relacionado con Fina, mientras esta última empieza a plantearse que quizá necesitaba apartarse temporalmente de sus responsabilidades para recuperar fuerzas.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Otro personaje que tiene que enfrentarse a una decisión importante es Eduardo. Roque le había propuesto abandonar Toledo y emprender un viaje con él, una posibilidad que le atrae, pero que también le obligaba a replantearse dónde quiere estar y qué futuro quiere construir.

Temas Relacionados

Sueños de libertadAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

La pareja, que trabajó casi veinte años en Bélgica, complementa sus ingresos con una segunda pensión y evita el pago de alquiler gracias a ser propietarios de su vivienda

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

La vuelta al cole del príncipe George con su primer día en el Eton College: estrena uniforme tras llegar bajo la lluvia junto a sus padres

Los príncipes de Gales han arropado a su hijo mayor como lo hicieron Carlos III y Diana de Gales con Guillermo en su día

La vuelta al cole del príncipe George con su primer día en el Eton College: estrena uniforme tras llegar bajo la lluvia junto a sus padres

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

La información revelada por ‘El Confidencial’ muestra que el Ministerio del Interior clasificaba a los periodistas españoles según su ideología política

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

Juan Luis Vicente, médico en la UCI: “Dos personas pueden pesar exactamente lo mismo y una de ellas tener más posibilidades de sobrevivir a una enfermedad grave”

El doctor asegura que en el momento en el que entra un paciente por la puerta de la UCI, “el peso por sí solo dice muy poco”

Juan Luis Vicente, médico en la UCI: “Dos personas pueden pesar exactamente lo mismo y una de ellas tener más posibilidades de sobrevivir a una enfermedad grave”

Resultados ganadores del Super Once del 8 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 8 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar el voto exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos

La audiencia preliminar de Begoña Gómez se celebrará finalmente: su abogado consigue viajar a Madrid y pide al juez Peinado retrasarla 45 minutos

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

ECONOMÍA

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

Las empresas deberán justificar los periodos de prueba de más de seis meses y detallar el uso de algoritmos para decidir sobre salarios o despidos

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

DEPORTES

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”