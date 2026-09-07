Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 7 al 11 de septiembre: Pablo conoce el resultado de su biopsia y Andrés pide matrimonio a Valentina

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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Sueños de libertad afronta una semana especialmente intensa en Antena 3. Entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre, los capítulos 642 a 646 estarán marcados por el chantaje de Gabriel a Begoña, el compromiso de Andrés y Valentina, los problemas sentimentales de Tasio y el delicado estado de Fina.

La ficción diaria producida por Diagonal TV continúa avanzando hacia el tramo final de su tercera temporada con varias de sus principales historias entrando en una fase decisiva. Mientras algunos personajes intentan empezar de nuevo, otros tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones.

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Capítulo 642 del lunes 7 de septiembre

El regreso de Tasio a la casa de los De la Reina no será sencillo. Damián le exige que encuentre a Carmen y consiga que regrese, aunque su hijo sabe que la situación entre ambos está prácticamente rota. Aun así, vuelve a ponerse en contacto con ella mediante una carta cuyo contenido no coincide con lo que su padre esperaba.

En paralelo, la familia Salazar recibe una noticia tranquilizadora: el tumor de Pablo es benigno. El resultado permite rebajar la preocupación por su estado de salud y prepara su regreso a la actividad profesional.

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Pero el gran conflicto estará en manos de Gabriel. Beatriz está cada vez más enfrentada a Begoña y exige a su marido que termine con ella. Gabriel, decidido a conservar su matrimonio, utiliza las fotografías de Begoña y Andrés para presionarla. Si no recupera el dinero que entregó a Digna, amenaza con hacer llegar las imágenes a Valentina y utilizar la situación para denunciar un supuesto adulterio.

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Capítulo 643 del martes 8 de septiembre

Tasio vuelve a escribir a Carmen, aunque esta vez sus palabras parecen encaminadas a aceptar que ella continúe con su vida lejos de él. Mientras tanto, Pablo recibe el alta y sus hijos preparan el reencuentro con Soraya, que viajará hasta Toledo.

La relación entre Mabel y Salva también atraviesa un momento complicado. Ella deja claro ante su padre que ya no están juntos, pero él se resiste a aceptar la ruptura y continúa intentando recuperar la relación.

Por otro lado, Begoña se ve cada vez más acorralada por Gabriel y pide ayuda a Digna. Será entonces cuando Andrés empiece a sospechar que algo extraño está ocurriendo y descubra la existencia del chantaje.

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Bianca, Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Además, Claudia decide sincerarse con Miguel. Después de todo lo ocurrido, finalmente le cuenta que el hijo que perdió no era de Mateo, sino de Tasio. Una confesión que obliga al médico a enfrentarse a una verdad que desconocía por completo.

Capítulo 644 del miércoles 9 de septiembre

Las fotografías vuelven a convertirse en el centro de la historia. Andrés conoce las amenazas de Gabriel y decide plantar cara al empresario para impedir que continúe utilizando las imágenes contra Begoña.

Valentina, al conocer la existencia de esas fotografías, cancela sus planes con Andrés. La situación hace que la joven dude de la relación y compruebe que Begoña sigue teniendo un peso importante en la vida de su pareja. Mientras tanto, Andrés consigue desactivar el chantaje y Begoña decide enfrentarse directamente a Valentina para intentar explicarle lo sucedido.

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Paula y Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Andrés consigue desactivar el chantaje y Begoña decide enfrentarse directamente a Valentina para intentar explicarle lo sucedido.

Fina tampoco atraviesa su mejor momento. El agotamiento físico y emocional termina pasándole factura y sufre una crisis nerviosa. Bianca considera necesario que un médico valore su estado, mientras Marta se muestra cada vez más molesta por determinadas situaciones relacionadas con ella.

En otro frente, Eduardo debe decidir si acepta la propuesta de Roque de abandonar Toledo y recorrer el mundo. Sin embargo, siente que ha encontrado su lugar y busca consejo antes de tomar una decisión definitiva.

Capítulo 645 del jueves 10 de septiembre

La semana da un giro sentimental cuando Andrés se arrodilla ante Valentina y le pide matrimonio. La pareja comunica rápidamente sus planes a Damián, Digna y Marta, que comienzan a organizar los preparativos para hacer oficial el compromiso.

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Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Andrés quiere que la boda se celebre cuanto antes, pero la noticia tendrá una consecuencia inevitable: Begoña terminará enterándose. La antigua relación entre ambos sigue muy presente y ella reconoce ante Nieves que le duele pensar que pueda alejarse definitivamente de quien todavía ama. Mientras tanto, Miguel atiende a Fina y determina que necesita descansar. La fotógrafa, completamente agotada, acepta finalmente tomarse unos días de baja.

Gabriel parece haber ganado otra batalla. Destruye los negativos de las fotografías y se los entrega a Beatriz, convencido de que ha eliminado una de las principales amenazas para su matrimonio. Sin embargo, una llamada de Hugo Brossard está a punto de cambiarlo todo: los perfumes De la Reina podrían tener los días contados.

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Capítulo 646 del viernes 11 de septiembre

Gabriel comienza el último capítulo de la semana sintiéndose vencedor. Su enfrentamiento con los De la Reina da un nuevo paso después de conocer que los perfumes de la familia podrían desaparecer, una noticia que amenaza directamente el futuro del negocio.

Pablo, ya recuperado, comunica que volverá a incorporarse a su puesto como director financiero. Damián, además, estudia la posibilidad de que Valentina le ayude en la empresa aprovechando su formación en Comercio.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La situación entre Tasio, Claudia y Miguel continúa complicándose. Tasio reprocha a Claudia haber contado su pasado al doctor Salazar, mientras este último comienza a asimilar toda la información que acaba de descubrir.

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Por su parte, Fina toma una decisión importante al instalarse en la casa de los De la Reina para recuperarse. Y mientras Gabriel intenta consolidar su posición, Beatriz le advierte de que puede destruirlo incluso sin necesidad de las fotografías.