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Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá la noche con estas fases

El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)
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Estas serán las fases de la luna que mostrará el astro más cercano a nuestro planeta en los siguientes días desde España, de acuerdo con el calendario lunar.

El calendario lunar ha sido utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia para determinar fechas religiosas o de espiritualidad, festividades, actividades agrícolas y de pesca, así como otros eventos importantes, en algunas incluso sigue siendo relevante.

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Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar septiembre 2026

Este será el calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después de la luna nueva viene el cuarto creciente (Imagen Ilustrativa Infobae)
Después de la luna nueva viene el cuarto creciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luna Nueva:

Actualmente estamos en la fase de luna nueva, esto implica que el satélite natural que rodea nuestro planeta no será visible, ya que permanecerá exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada solamente su cara oculta.

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Para hacer aún más complicado observarla en estos momentos, la luna nueva sale y se pone con el sol y solo aparece durante el día. Pero no todo es malo para aquellos que gustan mirar al firmamento, esta fase es un momento excelente para contemplar el cielo oscuro.

Cuarto creciente:

Para la siguiente semana, toda vez que finalice la luna nueva, la fase será la de cuarto creciente. Esto quiere decir que el astro se ubicará en un cuarto de su recorrido mensual, por lo que podemos mirar la mitad de su cara iluminada.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en la luna

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.

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