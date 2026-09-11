Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la exgimnasta Almudena Cid a Gonzo y Carlos Chamarro o la modista Cósima Ramírez

Invitados a 'Pasapalabra' para hoy. (Antena 3/Atresmedia)

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Pasapalabra renueva este viernes 11 de septiembre su panel de invitados estrella. En esta ocasión, el plató del concurso de Antena 3 recibe a Cósima Ramírez, Carlos Chamarro, Almudena Cid y Gonzo, quienes formarán equipo con los concursantes en las tardes del viernes 11, el lunes 14 y el martes 15 de septiembre.

La llegada de este nuevo grupo refuerza el esquema habitual del formato conducido por Roberto Leal, donde las caras conocidas del deporte, la televisión y la moda ponen a prueba su agudeza visual y rapidez mental para ayudar a sumar segundos cruciales de cara a la prueba final.

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Esta nueva tanda de célebres acompañantes aterriza en una etapa de consolidación para el espacio diario de Atresmedia. Con dos integrantes en el equipo azul y dos en el equipo naranja, las cuatro personalidades tendrán la misión de darlo todo en cada prueba para respaldar el duelo por el bote acumulado, combinando la competitividad con momentos de humor y entretenimiento.

Cósima Ramírez en ‘Pasapalabra’

Cósima Ramírez abre la lista de participantes de estos días. Conocida por ser hija de la diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada y del periodista Pedro J. Ramírez, ha sabido construir su propia proyección profesional. En sus inicios académicos se formó en Historia y Relaciones Internacionales, orientando posteriormente su carrera hacia el ámbito de la comunicación y el marketing.

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Cósima Ramírez en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

En los últimos años se ha posicionado como una de las figuras representativas de la firma Ágatha Ruiz de la Prada, donde ejerce el cargo de directora de Relaciones Institucionales. Desde esta posición, Ramírez participa activamente en la estrategia global de comunicación y en la expansión internacional de la emblemática marca de moda.

Carlos Chamarro en ‘Pasapalabra’

El contrapunto cómico lo pone el actor Carlos Chamarro, una cara sumamente reconocida para el público televisivo gracias a sus numerosos papeles en ficción. El intérprete alcanzó una enorme popularidad entre la audiencia por su recordado personaje en la exitosa comedia Camera Café.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

A lo largo de su dilatada trayectoria interpretativa, Chamarro ha formado parte del reparto de populares producciones televisivas como Gym Tony, Hospital Central y Amar es para siempre. Además de su amplia presencia en la pequeña pantalla, cuenta con una extensa experiencia sobre las tablas del teatro y en diversos largometrajes cinematográficos.

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Almudena Cid en ‘Pasapalabra’

Almudena Cid se suma al equipo de invitados portando una de las trayectorias deportivas más destacadas del país. La exgimnasta rítmica es una leyenda de esta disciplina en España y ostenta el hito histórico de ser la única gimnasta rítmica del mundo que ha logrado clasificarse y disputar cuatro finales en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

Almudena Cid en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Tras anunciar su retiro de la alta competición en el año 2008, Cid reorientó su carrera profesional hacia el mundo del espectáculo y la comunicación. Desde entonces ha desarrollado su faceta como actriz en diversos proyectos, escritora de literatura infantil y juvenil, y presentadora de televisión, manteniendo siempre una estrecha vinculación con la divulgación deportiva.

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Gonzo en ‘Pasapalabra’

Cierra la mesa de invitados el periodista y presentador Fernando González, conocido popularmente como Gonzo. Inició su recorrido profesional en medios de comunicación locales y autonómicos de Galicia, para dar posteriormente el salto a la televisión estatal, donde se dio a conocer de forma masiva por sus incisivos reportajes a pie de calle en formatos de éxito como Caiga quien caiga y El Intermedio.

Gonzo en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Desde el año 2021, el periodista gallego está al frente de Salvados, el espacio de reportajes y entrevistas en profundidad de laSexta, donde tomó el relevo del presentador Jordi Évole. En este rol, Gonzo ha mantenido la línea analítica y crítica del programa, abordando temas de actualidad social, política e internacional.

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