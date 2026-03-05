España

Alcazarseguir, la base militar de Marruecos que plantearon como alternativa a Rota para EEUU

Un traslado del enclave desde España sigue siendo un escenario muy complejo por las inversiones realizadas y la logística

La base naval de Ksar
La base naval de Ksar Sghir en el puerto de Tánger (Goggle Maps)

La tensión entre España y EEUU plantea un futuro incierto para sus relaciones. Aviones del Ejército estadounidense han abandonado las bases de Rota y Morón después de que el Gobierno rechazara usarlas en los despliegues en Oriente Medio para atacar Irán. Esto ha hecho que muchas personas se planteen si puede poner en riesgo la presencia estadounidense en territorio español durante los próximos años.

La realidad es que un traslado del enclave militar a otro sitio, con Marruecos como principal posibilidad, resulta muy difícil. EEUU ha invertido cientos de millones de dólares en la base de Rota en los últimos años y es una zona preparada durante décadas para recibir buques de guerra. No obstante, el régimen de Mohamed VI ha dejado saber en varias ocasiones que podrían recibir barcos de las Fuerzas Armadas de EEUU.

La base de Alcazarseguir ha sido señalada en distintas ocasiones como alternativa a Rota. La periodista Sonia Moreno, de El Español, adelantó que existía esta conversación en 2020. También lo han recogido diferentes medios marroquíes en los últimos años, como Al Ayyam, que habló de “negociaciones avanzadas”. No obstante, tres años después, España y EEUU renovaron su convenio, permitiendo la llegada de dos buques estadounidenses más y volviendo a alejar la opción marroquí. Por tanto, si este cambio se da respondería a un giro de guion de la administración Trump, que, por el momento, no ha dado indicios de tener en mente este proyecto.

El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Así es Ksar Sghir

La base naval de Ksar Sghir, conocida durante el protectorado español como Alcazarseguir, es la mayor instalación marítima de Marruecos. Ubicada cerca del puerto de Tánger, esta base se encuentra en la parte más angosta del estrecho de Gibraltar, lo que le otorga una importancia estratégica significativa. Está diseñada para albergar a las fragatas de las clases Sigma y Fremm, fortaleciendo así la capacidad operativa de la Marina marroquí.

Su localización permite un control más efectivo del tránsito marítimo en el Estrecho y proporciona a Marruecos una plataforma sólida para incrementar su peso geoestratégico en la región. Por ello, el país liderado por Mohamed VI habría mantenido conversaciones con EEUU para acoger sus buques en esta base, según diferentes medios nacionales. Todo ello la convierte en la principal alternativa a Rota.

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo y con compromisos en distintos ámbitos

Convenio de España y EEUU

El convenio entre España y Estados Unidos sobre la base de Rota, firmado en 1988 como actualización de los Pactos de Madrid de 1953, regula el uso conjunto de esta instalación militar en Cádiz, de alta importancia estratégica. Establece que cualquier operación relevante por parte estadounidense requiere la autorización previa del Gobierno español, lo que ha desembocado en la tensión actual por la decisión española de impedir su uso.

Además, el personal estadounidense en Rota vive bajo un régimen jurídico especial, con autoridad disciplinaria interna de Estados Unidos pero dentro del marco legal español y de la OTAN. De esta forma, un relevo a Rota supone más que un lugar donde almacenar barcos o abastecerlos de combustible. EEUU necesita diseñar un hogar para la vida de sus marines y unas instalaciones altamente desarrolladas.

