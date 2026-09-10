Viajes del Imserso 2026-2027: las reservas se abren el 14 de septiembre y se ofertan 7.447 plazas a 50 euros

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El Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) contará para esta temporada 2026-2027 con 879.213 plazas y organizará su oferta en tres modalidades: viajes a la costa peninsular, estancias en los archipiélagos y escapadas culturales, urbanas o de naturaleza en capitales de provincia. Más de la mitad de las plazas, 440.284, el 50,1% del total, corresponderá al turismo de costa peninsular, otras 228.142, equivalentes al 25,9%, se destinarán a los viajes de costa insular, mientras que las 210.787 restantes, el 23,9%, quedarán reservadas para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza y capitales de provincia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Los viajes, para los que están acreditadas 4,6 millones de personas, empezarán a comercializarse a partir del 14 de septiembre y el primero se realizará a partir del 1 de octubre y será a Oropesa, según ha informado este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha presentado la nueva temporada de viajes del Imserso en León. El ministerio ha destacado que, además del tradicional interés por los destinos de sol y playa, también ganan terreno las propuestas vinculadas con el patrimonio, la cultura y los entornos naturales.

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Entre el 14 y el 18 de septiembre, los pensionistas solo podrán reservar plazas asignadas a su provincia, un reparto que toma como referencia el número de residentes mayores de 65 años. A partir del 19 de septiembre, se abrirá la reserva de los viajes que hayan quedado disponibles en cualquier provincia. La comercialización seguirá activa durante toda la temporada y las cancelaciones o cambios de fecha devolverán plazas al sistema, por lo que podrán surgir nuevas opciones en todos los destinos a lo largo de los meses.

Además, el Imserso distribuirá el 36% de las plazas de cada lote durante toda la campaña para evitar que los viajes se concentren en unas pocas fechas. Los pensionistas podrán reservar por internet, con DNI y clave de acreditación, o en agencias autorizadas, donde bastará con presentar el DNI.

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Imagen de una playa de Cullera, Valencia. (Ayuntamiento de Cullera / Europa Press)

El programa reservará 7.447 viajes a 50 euros

Para este 2026-2027 se incluirán 7.447 plazas con una tarifa de 50 euros, una medida que se implantó por primera vez en la anterior temporada “con el objetivo de evitar que las personas pensionistas con menor renta se vieran excluidas de estos viajes”. En concreto, ha destacado el ministro Bustinduy, en la temporada 2025-2026, 5.221 personas con pensiones más bajas pudieron utilizar ese descuento. “Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Todos y todas tenemos derecho al descanso, a conocer nuevos lugares, a coincidir y compartir con gente diferente”, ha indicado durante la presentación del programa.

En relación a esta tarifa, los destinos más solicitados fueron Andalucía y circuitos culturales, con 1.267 y 1.189 usuarios respectivamente, mientras que Cataluña también fue uno de los destinos más solicitados, con 845 viajeros.

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También seguirá vigente la posibilidad de que los beneficiarios viajen acompañados por sus animales de compañía, una medida que se introdujo en la temporada pasada.