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El Miura 5: todos los detalles que se conocen sobre el cohete que lanzará Europa y se está construyendo en España

El acuerdo permitirá a PLD Space recibir financiación al cumplir los hitos de la ESA. Deberá realizar un lanzamiento orbital antes de 2028

El primer cohete reutilizable suborbital "Miura 1" de la empresa emergente española PLD Space (PLD Space/Handout via REUTERS)
El primer cohete reutilizable suborbital "Miura 1" de la empresa emergente española PLD Space (PLD Space/Handout via REUTERS)
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El programa europeo de lanzadores ha situado al Miura 5, el cohete desarrollado por la empresa española PLD Space, entre los vehículos llamados a ampliar la capacidad de Europa para acceder al espacio. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha firmado con la compañía un contrato de 158,9 millones de euros dentro del European Launcher Challenge, una iniciativa destinada a respaldar nuevos servicios de lanzamiento. Este jueves, Pedro Sánchez visitó las instalaciones de la compañía en Elche.

El acuerdo permitirá a PLD Space acceder a financiación a medida que cumpla los hitos fijados por la ESA. El Miura 5 deberá realizar un lanzamiento orbital antes de 2028, una de las condiciones exigidas a los participantes del programa para acreditar su capacidad operativa. El vehículo sucederá al Miura 1, el demostrador tecnológico que PLD Space lanzó desde España en 2023. La empresa prevé que el nuevo lanzador despegue desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa, y transporte cargas de hasta 540 kilos.

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La financiación europea llega después de que un comité de evaluación de la ESA examinara las propuestas técnicas y financieras de las compañías seleccionadas. Además de la compañía española, el European Launcher Challenge ha suscrito contratos con las empresas alemanas Rocket Factory Augsburg e Isar Aerospace. La ESA busca ampliar los servicios europeos de lanzamiento y reforzar la autonomía de acceso al espacio. El contrato de PLD Space está financiado principalmente por España, con una contribución de Alemania.

La empresa PLD Space, ubicada en Elche (Alicante) y dedicada al sector aeroespacial, ha presentado este lunes dos proyectos, la cápsula tripulada 'Lince' y el cohete 'Miura Next', que pretende desarrollar en los próximos diez años para "liderar la soberanía tecnológica europea" y competir en el mercado internacional de esta industria. 'Lince' será la "primera cápsula espacial tripulada" desarrollada por una empresa privada en Europa que proporcionará "servicio de transporte espacial más allá de 2030 para carga y eventualmente humanos, lanzándolos a órbita y trayéndolos de vuelta sanos y salvos". En cuanto a las características del 'Miura Next', alcanzará los 60 metros de altura y tendrá 3,5 de diámetro, al igual que el 'Miura 5' --se espera que esté listo a finales de 2025 y lanzarlo a principios de 2026--. (Fuente: Imágenes Cedidas)

Un lanzador de dos etapas con cinco motores

El Miura 5 es un cohete reutilizable de dos etapas, diseñado, fabricado y operado por PLD Space para el mercado de los pequeños satélites. Su configuración contempla misiones dedicadas, en las que un cliente contrata el vuelo completo, y lanzamientos compartidos, que agrupan varias cargas útiles en una misma misión. La primera etapa mide 26,3 metros y contará con cinco motores Teprel-C, con un empuje de 190 kilonewtons cada uno. La segunda etapa tendrá 12,1 metros de altura y utilizará un motor Teprel-C Vacuum, con un empuje de 75 kilonewtons.

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El sistema está previsto para alcanzar órbitas bajas terrestres, incluidas las ecuatoriales, polares y heliosíncronas. Con una etapa adicional, denominada Kick-Stage, el vehículo también podrá dirigirse a trayectorias geoestacionarias y lunares, según la información facilitada por la empresa. PLD Space plantea una capacidad de hasta 30 misiones anuales desde tres puertos espaciales. Entre ellos figura el Centro Espacial Guayanés, desde donde partirá el lanzador para sus misiones orbitales.

El desarrollo del Miura 5 ha avanzado durante 2026 con el ensamblaje de su segunda etapa y la validación del sistema de presurización de los tanques. En junio, PLD Space informó de que esa segunda etapa había comenzado su campaña de calificación tras integrar la aviónica, las estructuras, el sistema de alimentación de propelente y el sistema de control de reacción. La empresa prevé que esa fase continúe con ensayos de compatibilidad electromagnética. Después, la etapa regresará a las instalaciones de Elche para incorporar el motor y prepararse para una prueba estática en Teruel.

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