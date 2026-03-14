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De los perros guía jubilados de Pedro Piqueras al perro cantante de Ainhoa Arteta: las mascotas más carismáticas de los famosos en ‘Patas Arriba’

El programa sobre bienestar animal de Canal Sur cumple 100 programas, entre los que han pasado multitud de rostros conocidos para presentar a sus mascotas

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Las mascotas de Pedro Piqueras
Las mascotas de Pedro Piqueras y Ainhoa Arteta (Canal Sur)

Patas Arriba, el espacio emitido por Canal Sur cada sábado a las 11:30, cumple 100 programas. El formato ha servido para reunir a un gran número de personalidades del mundo de la cultura, el deporte y la comunicación junto a sus animales de compañía. El 14 de marzo marca este hito para uno de los programas de referencia en Andalucía especializados en el bienestar animal, la convivencia responsable y la difusión de historias que retratan el lazo entre las personas y sus mascotas.

Entre los testimonios que han formado parte del centenar de emisiones, uno de los aspectos más destacados ha sido la variedad de animales y anécdotas presentadas por figuras públicas. Eugenia Martínez de Irujo, por ejemplo, contó cuando cuidó a Zacarías, el guacamayo de María Jímenez, y aprovechó el programa para adoptar a Maka, un perro que comienza una nueva etapa lejos de la protectora en la que vivía.

La nobleza de adoptar animales mayores resuena también en las palabras de Pedro Piqueras, quien mostró a sus dos perras adoptadas, Belina y Onara, ambas antiguas perras guía y ya jubiladas, que entraron en su vida con siete y nueve años respectivamente.

Eugenia Martínez de Irujo adopta
Eugenia Martínez de Irujo adopta un perro en 'Patas arriba' (Canal Sur)

Las mascotas de Carlos Baute y otras estrellas

A lo largo de sus más de dos años en antena, Patas Arriba ha consolidado su audiencia con relatos de celebridades como Vicente del Bosque, Alejandro Amenábar, Ainhoa Arteta, Serafín Zubiri, Màxim Huerta, Susanna Griso, Mercedes Milá, Santiago Segura, Ágatha Ruiz de la Prada o Carlos Latre, que han compartido sus experiencias personales al lado de sus animales.

El beagle de David Cantero
El beagle de David Cantero (Canal Sur)

Entre los casos más representativos, Andy, del extinto dúo Andy y Lucas, enseñó a su familia animal formada por un pájaro, un gato y varios perros, mientras que Carlos Baute presentó a su grupo de tres caballos y cinco perros. El expresentador de Informativos Telecinco David Cantero mostró en pantalla a Haru, su perrita beagle, y Elena Furiase presentó a Atlas, una perra adoptada.

Las mascotas de Carlos Baute
Las mascotas de Carlos Baute (Canal Sur)

Quien también se sincero para el programa fue el televisivo Pedro García Aguado, exconductor de Hermano mayor, que compartió la influencia incondicional de sus tres perros en distintas etapas vitales, con especial atención a Elvis, un golden retriever que volvió a adquirió un papel muy relevante en su vida, coincidiendo con su viaje a Honduras y su victoria en Supervivientes 2024.

La mascota de Pedro García
La mascota de Pedro García Aguado (Canal Sur)

Las familias numerosas de María Villalón o Ainhoa Arteta

La cantante y presentadora María Villalón, instalada en Ronda en plena Sierra de las Nieves, presentó a su familia compuesta por gallinas y tres perros adoptados: Coco, Dora y Yonvi, este último un mastín que falleció poco después de grabar el episodio. Además, introdujo a Sammy, una perra recientemente incorporada a la familia.

Las mascotas de María Villalon
Las mascotas de María Villalon (Canal Sur)

En el caso de Ainhoa Arteta, la soprano protagonizó una de las escenas de mayor ternura al presentar a sus siete perros. Según relató la propia Arteta en Patas Arriba, sus mascotas no solo toleran sino que disfrutan de sus ensayos musicales en casa, llegando incluso uno de ellos, Napi, a sumarse espontáneamente al cántico en determinadas notas. La propia artista ha subrayado su apego incondicional a los animales como razón para convivir con una familia canina tan numerosa.

La Guardia Civil rescata animales domésticos abandonados tras el de Dúdar. (Guardia Civil)

Personalidades del mundo cultural como Manuel Carrasco o la propia Eugenia Martínez de Irujo han expresado su felicitación y deseo de continuidad para un formato que suma ya 100 programas y renueva su compromiso con el bienestar animal, según ha indicado Canal Sur. El programa está producido por Lapa Creativa y presentado por la periodista Mar Vega. La colaboración de figuras conocidas ha servido para poner en valor tanto la adopción responsable como la diversidad de vínculos que unen a las personas con sus mascotas.

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