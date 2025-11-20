El Hotel María Cristina refuerza su apuesta gastro con el estrella Michelin Amelia by Paulo Airaudo en 2026

El icónico Hotel María Cristina, a Luxury Collection Hotel ubicado en San Sebastián, refuerza su apuesta gastronómica con Amelia by Paulo Airaudo, que cuenta con dos estrellas Michelin, y que abrirá sus puertas en el nuevo espacio en 2026, según informa en un comunicado.

En concreto, el restaurante biestrellado y que cuenta también con dos Soles Repsol abandona su ubicación actual en el hotel Villa Favorita para trasladarse al Hotel María Cristina, que con este fichaje completa su gastronomía y reafirma su posición como uno de los referentes europeos en hospitalidad de lujo y alta cocina.

La llegada de Amelia al María Cristina representa una simbiosis entre la elegancia atemporal del hotel y la propuesta vanguardista de Paulo Airaudo, chef argentino de raíces italianas que ha hecho de San Sebastián su hogar desde 2017.

Con siete estrellas de la guía roja en su trayectoria y restaurantes en ciudades como Barcelona, Hong Kong, Florencia o Bangkok, Airaudo es hoy uno de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional.

PROPONE UN 'OMEKASE ITALIANO' CON UNA BARRA PARA 12 COMENSALES

De esta forma, el nuevo restaurante se ubicará en un espacio singular, diseñado por el arquitecto Javier Orduña, del estudio Biarkio Arquitectura. El proyecto contará con una cocina abierta rodeada por una barra con capacidad para 12 comensales y dos mesas adicionales.

Su propuesta se fundamenta en torno al concepto de 'omakase italiano', donde los comensales se ponen en manos del chef y su equipo para vivir un recorrido gastronómico único. Airaudo reinterpreta esta tradición japonesa desde sus raíces italianas y su visión cosmopolita de la cocina, dando especial protagonismo a los productos del mar y a los ingredientes que inspiran su cocina alrededor del mundo.

El Hotel María Cristina en estos años ha sido escenario de propuestas culinarias de primer nivel, como las 'pop-ups' de Francis Paniego y Hélène Darroze, ambos chefs con estrellas Michelin.

Con la llegada de Amelia completa su oferta gastronómica actual que incluye The Gallery, restaurante que combina cocina vasca con influencias internacionales y productos de temporada; Dry Martini San Sebastián, espacio de alta coctelería, y MIMO Bite the Experience, escuela de cocina y centro gastronómico con clases y experiencias privadas que ofrece clases, tours y experiencias privadas con chefs.

El Hotel María Cristina fue construido por la Sociedad de Fomento de San Sebastián e inaugurado el 9 de julio de 1912, el Hotel María Cristina fue bautizado en honor a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, enamorada de la ciudad y que fue nombrada alcaldesa honoraria en 1926.

De propiedad municipal, a través de la Sociedad de Fomento, y gestionado por Marriott International bajo su marca The Luxury Collection, el hotel es desde hace más de un siglo un símbolo de elegancia y hospitalidad.

La alianza entre Paulo Airaudo Group y el Hotel María Cristina cuenta con el apoyo de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, en el marco de su apuesta por la gastronomía como uno de los sectores estratégicos de la ciudad y especialmente, en este ámbito, por el talento y el apoyo al crecimiento de proyectos empresariales emprendedores e innovadores.

Este apoyo se materializa a través de la participación del restaurante Amelia en su nueva aventura como unos de los proyectos seleccionados para el programa de aceleración Ekinn+ Gastro de la Sociedad de Fomento, con los diferentes apoyos que éste incorpora.